Y, bác sĩ Việt Nam tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho người dân Campuchia

Ngày 31/10, tại tỉnh Mondulkiri, Campuchia, Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và Chính quyền tỉnh Mondulkiri đã tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà miễn phí cho hơn 500 bà con gốc Việt và người dân Campuchia có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Các bác sỹ Việt Nam khám bệnh cho người dân Campuchia

Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh đã huy động hàng chục y, bác sĩ với trang thiết bị y tế chuyên dụng để triển khai các hoạt động thăm khám, tầm soát bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc. Bên cạnh đó, mỗi người dân đến khám còn nhận được một phần quà gồm lương thực và tiền mặt hỗ trợ.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã biểu dương, đánh giá cao sự phối hợp và chung tay của Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh trong việc chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho người dân nói chung và người gốc Việt nói riêng tại nhiều tỉnh, thành Campuchia.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ phát biểu.

Cho rằng đây là hoạt động thiện nguyện rất có ý nghĩa nhằm nâng cao chất lượng sức khỏe và y tế cho người dân. “Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh và Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia định kỳ tổ chức các đợt khám chữa bệnh tại các địa phương khác nhau của Campuchia nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ đến các hộ gia đình còn khó khăn.

Đây là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực, góp phần nâng cao sức khoẻ của người dân, góp phần thực hiện chính sách tăng cường, mở rộng chế độ chăm sóc sức khoẻ của Chính phủ Hoàng gia Campuchia, cũng như thể hiện sự hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực y tế giữa hai nước và tình cảm sâu đậm giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia”, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cho biết.

Ông Dim Ny, Quyền Tỉnh trưởng Mondulkiri phát biểu.

Ông Dim Ny, Quyền Tỉnh trưởng Mondulkiri, bày tỏ cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam và Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh đã tổ chức chương trình khám bệnh và tặng quà cho người dân tỉnh Mondulkiri. Cho rằng hoạt động này không những mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con, mà còn dành cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn những phần quà động viên, thể hiện tình cảm gắn bó, hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia, cũng như giữa địa phương và nhân dân hai nước.

Bác sỹ Tôn Thanh Trà, Giám đốc bệnh viện Chợ rẫy Phnom Penh tặng quà cho bà con gốc Việt và người dân Campuchia có hoàn cảnh khó khăn.

Trong những năm qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh đã phối hợp tổ chức, duy trì định kỳ các chương trình khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người gốc Việt cũng như người dân Campuchia ở nhiều địa phương.

Đây là hoạt động xã hội thường xuyên nhằm chung tay hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe với dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân sở tại và bà con người gốc Việt, đặc biệt là ở khu vực biên giới, địa bàn vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Các hoạt động này đã góp phần thiết thực thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.