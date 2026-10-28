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Việt Nam dẫn đầu thị trường khách quốc tế đến Campuchia

Thứ Tư, 18:02, 28/10/2026
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VOV.VN - Dù tổng lượng du khách quốc tế đến Campuchia từ đầu năm tới nay sụt giảm tới hơn 43%, Việt Nam vẫn bứt phá vươn lên trở thành thị trường khách du lịch lớn nhất của quốc gia này với gần 700.000 lượt khách.

 

Theo báo cáo thống kê vừa được Bộ Du lịch Campuchia công bố, từ tháng 01 đến tháng 09 năm 2026, Việt Nam tiếp tục là thị trường cung cấp lượng du khách quốc tế lớn nhất cho Campuchia với 691.486 lượt khách. Đứng thứ hai là thị trường Trung Quốc với 643.314 lượt. Các vị trí tiếp theo thuộc về khách du lịch đến từ Mỹ, Pháp, Anh, Indonesia, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Thống kê cũng cho thấy, phương thức di chuyển của du khách đã có sự thay đổi rõ rệt. Đường hàng không chiếm ưu thế với 62,3% tổng lượt khách xuất cảnh, nhập cảnh; phần còn lại di chuyển qua các cửa khẩu đường bộ và đường thủy.

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Việc du khách Việt Nam đứng đầu danh sách khách quốc tế không chỉ phản ánh sự kết nối giao thương, du lịch thuận lợi giữa hai nước láng giềng mà còn thể hiện xu hướng chuyển dịch điểm đến của du khách khu vực, trong bối cảnh các thị trường xa gặp nhiều biến động.

Mặc dù ghi nhận điểm sáng từ thị trường Việt Nam, bức tranh tổng thể của ngành du lịch Campuchia vẫn đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng. Từ tháng 01 đến tháng 09 năm 2026, Campuchia chỉ đón tổng cộng khoảng 2,46 triệu lượt khách quốc tế, giảm 43,7% so với mức 4,38 triệu lượt của cùng kỳ năm 2025.

Biến động sụt giảm diễn ra liên tục ở tất cả các quý: Quý I: Đón 1,04 triệu lượt khách (giảm 44,8% so với cùng kỳ). Quý II: Riêng tháng 4 đạt 292.000 lượt (giảm 48,3%). Quý III: Tổng lượng khách chạm đáy khi chỉ đạt 712.000 lượt (giảm 29,7%). Trong đó, tháng 7 đạt 246.000 lượt (-29,2%), tháng 8 đạt 255.000 lượt (-24,7%) và tháng 9 hạ xuống mức 211.000 lượt (-35,4%).

Trước bối cảnh thị trường quốc tế gặp áp lực lớn, Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia Huot Hak đã kêu gọi thúc đẩy mạnh mẽ mô hình hợp tác công - tư. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường xúc tiến thị trường, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ và nâng cao chất lượng phục vụ nhằm gia tăng sức hút đối với khách nước ngoài.

Đồng thời, Bộ trưởng Huot Hak cũng đề nghị chính quyền các địa phương cùng các hiệp hội du lịch hợp lực quảng bá các điểm đến nổi bật ngoài Siem Reap như vùng biển Koh Rong, khu vực sông Mekong, vùng Đông Bắc Campuchia…

Ở chiều ngược lại, du lịch nội địa đang trở thành "bệ đỡ" vững chắc cho toàn ngành. Trong 9 tháng qua, Campuchia đã ghi nhận 27,2 triệu lượt khách nội địa đi tham quan, du lịch, tăng bứt phá 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng này giúp duy trì nhịp sống cho chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch trong giai đoạn thách thức hiện nay.

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Thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch từ văn hoá dân tộc M'nông

VOV.VN - Tại khu vực xã Liên Sơn Lắk, gắn với không gian du lịch hồ Lắk (Đắk Lắk), phát triển du lịch bước đầu đã tạo thêm nguồn thu cho cộng đồng người dân tộc M'nông; đồng thời góp phần nâng cao ý thức của người dân trong gìn giữ bản sắc văn hóa và cảnh quan.

Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
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