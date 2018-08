4 tướng Công an sai phạm: Người bị cách chức, kẻ bị khởi tố, bắt giam

Tại kỳ họp thứ 28 (từ ngày 24 đến 26/7/2018, tại Hà Nội), Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với Trung tướng Bùi Văn Thành, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an với những vi phạm được xác định là rất nghiêm trọng, làm thất thoát tài sản Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và ngành Công an, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Ngày 28/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật Trung tướng Bùi Văn Thành bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng (Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật Bộ Công an nhiệm kỳ 2010 - 2015).(Ảnh: VnEconomy) Ngày 8/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an bằng hình thức cách chức Thứ trưởng Bộ Công an, đồng thời ký Tờ trình Chủ tịch nước giáng cấp bậc hàm từ Trung tướng xuống Đại tá đối với ông Bùi Văn Thành. Sau đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký quyết định giáng cấp bậc hàm Trung tướng Bùi Văn Thành xuống Đại tá. Cũng tại kỳ họp thứ 28, Ủy ban Kiểm tra Trung ương còn đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với Thượng tướng Trần Việt Tân, nguyên Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an vì đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng.(Ảnh: Báo Nghệ An) Ngày 28/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Việt Tân bằng hình thức cách chức Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2011 - 2016; giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính và giáng cấp bậc hàm đối với ông Trần Việt Tân bảo đảm đồng bộ, kịp thời, tương xứng với kỷ luật của Đảng theo quy định. (Ảnh: VietTimes) Ngày 8/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Việt Tân, bằng hình thức xóa tư cách Thứ trưởng Bộ Công an giai đoạn 2011-2016. Cùng với quyết định kỷ luật, Thủ tướng đã ký Tờ trình Chủ tịch nước giáng cấp bậc hàm từ Thượng tướng xuống Trung tướng đối với ông Trần Việt Tân. Cùng ngày, Chủ tịch nước đã ký quyết định giáng cấp bậc hàm với ông Tân.(Ảnh: VTC News) Ngày 6/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra Quyết định Khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Phan Văn Vĩnh về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3, Điều 281 - Bộ luật Hình sự năm 1999. Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, ông Phan Văn Vĩnh đã bị Chủ tịch nước ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân. (Ảnh: VnExpress) Ông Phan Văn Vĩnh được xác định có liên quan đến vụ án hình sự: Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố do Nguyễn Văn Dương (khi đó là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Phan Sào Nam (nguyên chủ tịch HĐQT VTC Online) cầm đầu. Trước đó, từ giữa tháng 3/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ liên tục triệu tập ông Phan Văn Vĩnh tới trụ sở và về nhà ông Vĩnh tại Nam Định để làm việc, xác minh những vấn đề liên quan đến vai trò quản lý nhà nước trong thời kỳ ông làm lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát. (Ảnh: Thời Đại) Cuối năm 2017, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa bị đình chỉ chức vụ và công tác tại Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao do bị tình nghi có hành vi liên quan đến đường dây đánh bạc lớn hàng nghìn tỉ đồng qua mạng Internet. (ảnh: Cổng thông tin Bộ Công an) Ngày 11/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định Khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Hóa về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999. Trước khi khởi tố và bị bắt tạm giam, Nguyễn Thanh Hóa đã bị Chủ tịch nước ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân. Ngay trong buổi tối ngày bị khởi tố bị can và bắt tạm giam, Cơ quan công an đã thực hiện lệnh khám xét nhà Nguyễn Thanh Hóa tại tập thể Quận ủy Đống Đa, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: Báo Môi trường đô thị)