An Giang bố trí 427 công an chính quy về làm việc tại cấp xã

Ngày 23/8, Công an tỉnh An Giang tổ chức Lễ trao quyết định cho 427 công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh.

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo UBND tỉnh và Ban giám đốc Công an các tỉnh trong khu vực.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Thực hiện Đề án Công an xã, trong thời gian qua, căn cứ đặc điểm, tình hình ANTT của từng địa bàn, Công an tỉnh đã lựa chọn cán bộ cơ sở có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất và năng lực phù hợp để bố trí nhằm phát huy tối đa năng lực và hiệu quả công tác.

Đối với chức danh Trưởng Công an xã, các cán bộ đều đủ điều kiện, độ tuổi để cơ cấu vào cấp ủy địa phương nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra, Công an tỉnh đã tiến hành khảo sát thực tế về việc đầu tư xây dựng trụ sở để đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn, dự kiến tổng mức đầu tư hơn 596 tỷ đồng, hiện đang trình UBND tỉnh An Giang phê duyệt.

Trước mắt, UBND tỉnh An Giang đồng ý chủ trương bố trí kinh phí xây dựng 47 trụ sở Công an xã với tổng kinh phí khoảng 130 tỷ đồng….

Các cán bộ nhận quyết định tại buổi lễ.



Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Công an tỉnh An Giang đã đạt được. Đồng thời, yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục lựa chọn cán bộ cơ sở có đủ điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tiếng dân tộc... để đáp ứng nhiệm vụ. Thường xuyên nắm tình hình để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt nhất những khó khăn của lực lượng Công an xã chính quy.

Thứ trưởng Bộ công an nhấn mạnh, cán bộ đảm nhiệm chức danh công an xã phải xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải luôn nêu cao tính gương mẫu, giữ đúng lễ tiết, tác phong người cán bộ, đảng viên, không ngừng rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, nghiệp vụ chuyên môn, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phải đồng hành cùng người dân và chính quyền cơ sở trong việc xây dựng và phát triển KT-XH, với mục tiêu hàng đầu là nâng cao chất lượng đời sống cho người dân./.