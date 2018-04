Chân dung Phó Chủ tịch TPHCM vừa xin thôi chức vì lý do sức khỏe

Sau hơn 2 năm giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM, do sức khỏe không đảm bảo vị trí công việc nên ông Lê Văn Khoa xin thôi chức. Trong ảnh: Ông Lê Văn Khoa trong một buổi tiếp công dân giữa tháng 3/2018 (ảnh: Tuổi trẻ) Xác nhận thông tin này với Pháp Luật TP.HCM, chiều 23/4, ông Lê Văn Khoa cho biết thời gian qua ông đã hai lần gặp vấn đề về sức khỏe. (ảnh: Dân Trí) "Sức khỏe của tôi không đủ để đảm đương vị trí này nên tôi xin thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM"- ông Khoa nói. Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa đã dùng tiền túi tặng thêm cho một hộ gia đình nghèo trong một lần đến thăm. (ảnh: CaFeF) Dự kiến sáng 24/4, HĐND TP HCM khóa 9 sẽ tổ chức kỳ họp bất thường để các đại biểu bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP đối với ông Lê Văn Khoa theo đơn xin thôi nhiệm vụ của ông. (ảnh: Hà Khánh) Ông Lê Văn Khoa sinh năm 1961, quê tỉnh Quảng Nam. Ông là cử nhân luật, cử nhân hành chính, cử nhân lý luận chính trị. (ảnh: Tiền Phong) Ông từng trải qua các chức vụ giám đốc Sở Công Thương, Ủy viên ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBND quận 5. Hiện ông là Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.(ảnh: Dân Trí) Tại kỳ họp thứ 20 HĐND TP khóa VIII (giữa tháng 12-2015), ông được bầu làm phó chủ tịch UBND TP. Trong ảnh: Ông Lê Văn Khoa (phải) trong một buổi trao quyết định nhân sự (ảnh: vietnamnet) Thời gian gần đây ông Khoa ít xuất hiện trong các hoạt động của UBND TP. (ảnh: Thanh niên) Từ ngày 10/3, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến được phân công theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực do ông Lê Văn Khoa phụ trách theo phân công trước đó. (ảnh: Infonet) Ông Lê Văn Khoa được phân công phụ trách các lĩnh vực quản lý quy hoạch, phát triển đô thị; xây dựng; quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; giao thông vận tải, cấp thoát nước, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý nhà... (ảnh: Công an nhân dân)

Sau hơn 2 năm giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM, do sức khỏe không đảm bảo vị trí công việc nên ông Lê Văn Khoa xin thôi chức. Trong ảnh: Ông Lê Văn Khoa trong một buổi tiếp công dân giữa tháng 3/2018 (ảnh: Tuổi trẻ) Xác nhận thông tin này với Pháp Luật TP.HCM, chiều 23/4, ông Lê Văn Khoa cho biết thời gian qua ông đã hai lần gặp vấn đề về sức khỏe. (ảnh: Dân Trí) "Sức khỏe của tôi không đủ để đảm đương vị trí này nên tôi xin thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM"- ông Khoa nói. Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa đã dùng tiền túi tặng thêm cho một hộ gia đình nghèo trong một lần đến thăm. (ảnh: CaFeF) Dự kiến sáng 24/4, HĐND TP HCM khóa 9 sẽ tổ chức kỳ họp bất thường để các đại biểu bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP đối với ông Lê Văn Khoa theo đơn xin thôi nhiệm vụ của ông. (ảnh: Hà Khánh) Ông Lê Văn Khoa sinh năm 1961, quê tỉnh Quảng Nam. Ông là cử nhân luật, cử nhân hành chính, cử nhân lý luận chính trị. (ảnh: Tiền Phong) Ông từng trải qua các chức vụ giám đốc Sở Công Thương, Ủy viên ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBND quận 5. Hiện ông là Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.(ảnh: Dân Trí) Tại kỳ họp thứ 20 HĐND TP khóa VIII (giữa tháng 12-2015), ông được bầu làm phó chủ tịch UBND TP. Trong ảnh: Ông Lê Văn Khoa (phải) trong một buổi trao quyết định nhân sự (ảnh: vietnamnet) Thời gian gần đây ông Khoa ít xuất hiện trong các hoạt động của UBND TP. (ảnh: Thanh niên) Từ ngày 10/3, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến được phân công theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực do ông Lê Văn Khoa phụ trách theo phân công trước đó. (ảnh: Infonet) Ông Lê Văn Khoa được phân công phụ trách các lĩnh vực quản lý quy hoạch, phát triển đô thị; xây dựng; quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; giao thông vận tải, cấp thoát nước, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý nhà... (ảnh: Công an nhân dân)