Acura ZDX và những mẫu xe mang “vận đen” trong lịch sử ngành ô tô

Edsel - cú ngã kinh điển của Ford

Các hãng xe thường phải bỏ ra hàng triệu USD để phát triển và đưa một mẫu xe mới ra thị trường. Tuy nhiên, không phải khoản đầu tư nào cũng mang lại thành công. Một số mẫu xe nhanh chóng bị khách hàng quay lưng và phải dừng sản xuất, thậm chí có những cái tên thất bại nhiều lần.

Một trong những ví dụ kinh điển là Edsel. Mẫu xe này được ra mắt cách đây 69 năm, vào ngày 4/9/1957, trong một chiến dịch quảng bá rầm rộ. Tuy nhiên, Edsel nhanh chóng bị nhiều người đánh giá chỉ là những chiếc Ford được làm mới với thiết kế gây tranh cãi.

Edsel cuối cùng bị khai tử vào năm 1959. (Ảnh minh họa: KT)

Dù vậy, doanh số ban đầu của Edsel không hoàn toàn thảm họa. Theo thông tin có được, hãng đã bán 63.110 xe trong năm đầu tiên. Nhưng sang năm tiếp theo, doanh số giảm gần 30%. Sau hàng loạt thay đổi nhằm cứu vãn tình hình, thương hiệu Edsel cuối cùng bị khai tử vào năm 1959, chỉ hơn hai năm sau khi ra mắt.

Edsel vì thế thường được nhắc đến như một trong những thất bại nổi tiếng nhất trong lịch sử ngành công nghiệp ô tô Mỹ.

Acura ZDX - cái tên hai lần “không gặp may”

Nếu Edsel nổi tiếng bởi một lần thất bại, Acura ZDX lại đặc biệt ở chỗ cái tên này đã được sử dụng cho hai thế hệ xe khác nhau và đều không đạt được kỳ vọng.

ZDX lần đầu xuất hiện vào năm 2009 dưới dạng một mẫu crossover coupe có thiết kế góc cạnh. Tuy nhiên, thị trường không thực sự đón nhận chiếc xe. Acura chỉ bán được chưa đến 7.191 chiếc trong toàn bộ vòng đời của thế hệ đầu tiên trước khi mẫu xe này kết thúc sản xuất vào năm 2013.

Acura ZDX là mẫu xe đã không đạt được kỳ vọng của hãng xe Nhật từ khi ra mắt

Dù vậy, Acura vẫn quyết định hồi sinh cái tên ZDX nhiều năm sau đó, lần này dành cho một mẫu crossover chạy điện. Thế hệ thứ hai được General Motors sản xuất và đóng vai trò là mẫu xe tương ứng của Acura với Honda Prologue. ZDX thế hệ mới thậm chí sở hữu phiên bản hiệu năng cao Type S. Biến thể này có công suất lên tới 499 mã lực, tương đương 372 kW hoặc 506 PS, cùng mô-men xoắn cực đại 544 lb-ft, tương đương khoảng 737 Nm.

Tuy nhiên, những thông số ấn tượng vẫn không đủ để giúp ZDX tìm được chỗ đứng trên thị trường. Giá bán khởi điểm của xe lên tới 64.500 USD và tăng lên 73.500 USD đối với bản hiệu năng cao. Trong khi đó, phiên bản này chỉ có phạm vi hoạt động khoảng 278 dặm, tương đương 447 km.

Trong năm 2024, Acura chỉ bán được 7.391 chiếc ZDX. Mẫu xe điện này sau đó bị khai tử vào mùa thu năm 2025, chỉ sau một năm model. Điều đáng chú ý là doanh số của thế hệ thứ hai thậm chí chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với tổng doanh số của thế hệ đầu tiên.

ZDX chưa phải cái tên duy nhất “dính vận đen”

Acura còn từng có kế hoạch hồi sinh một cái tên khác là RSX dưới dạng crossover chạy điện. Tuy nhiên, kế hoạch này cuối cùng cũng bị hủy bỏ. Dù vậy, RSX ít nhất vẫn để lại những ký ức tích cực nhờ mẫu xe nguyên bản từng đóng vai trò là người kế nhiệm Integra.

Những trường hợp như Edsel hay Acura ZDX đặt ra một câu hỏi thú vị: Liệu một cái tên xe có thực sự có thể trở thành “điềm xấu” đối với một sản phẩm mới, hay nguyên nhân thất bại đơn giản nằm ở thiết kế, giá bán, thời điểm ra mắt và nhu cầu của thị trường? Với ZDX, việc một cái tên từng thất bại trong quá khứ được tái sử dụng cho một mẫu xe điện rồi tiếp tục bị khai tử chỉ sau một năm chắc chắn khiến mẫu xe này trở thành một ứng viên đáng chú ý cho danh hiệu “tên xe bị nguyền rủa nhất ngành ô tô”.