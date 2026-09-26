English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Acura ZDX và những mẫu xe mang “vận đen” trong lịch sử ngành ô tô

Thứ Bảy, 07:00, 26/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong lịch sử ngành ô tô, không ít mẫu xe thất bại dù được các hãng đầu tư hàng triệu USD. Đáng chú ý, một số cái tên còn liên tục gặp vận đen khi được tái sử dụng, trong đó Acura ZDX là một ví dụ điển hình.

Edsel - cú ngã kinh điển của Ford

Các hãng xe thường phải bỏ ra hàng triệu USD để phát triển và đưa một mẫu xe mới ra thị trường. Tuy nhiên, không phải khoản đầu tư nào cũng mang lại thành công. Một số mẫu xe nhanh chóng bị khách hàng quay lưng và phải dừng sản xuất, thậm chí có những cái tên thất bại nhiều lần.

Một trong những ví dụ kinh điển là Edsel. Mẫu xe này được ra mắt cách đây 69 năm, vào ngày 4/9/1957, trong một chiến dịch quảng bá rầm rộ. Tuy nhiên, Edsel nhanh chóng bị nhiều người đánh giá chỉ là những chiếc Ford được làm mới với thiết kế gây tranh cãi.

acura zdx va nhung mau xe mang van den trong lich su nganh o to hinh anh 1
Edsel cuối cùng bị khai tử vào năm 1959. (Ảnh minh họa: KT)

Dù vậy, doanh số ban đầu của Edsel không hoàn toàn thảm họa. Theo thông tin có được, hãng đã bán 63.110 xe trong năm đầu tiên. Nhưng sang năm tiếp theo, doanh số giảm gần 30%. Sau hàng loạt thay đổi nhằm cứu vãn tình hình, thương hiệu Edsel cuối cùng bị khai tử vào năm 1959, chỉ hơn hai năm sau khi ra mắt.

Edsel vì thế thường được nhắc đến như một trong những thất bại nổi tiếng nhất trong lịch sử ngành công nghiệp ô tô Mỹ.

Acura ZDX - cái tên hai lần “không gặp may”

Nếu Edsel nổi tiếng bởi một lần thất bại, Acura ZDX lại đặc biệt ở chỗ cái tên này đã được sử dụng cho hai thế hệ xe khác nhau và đều không đạt được kỳ vọng.

ZDX lần đầu xuất hiện vào năm 2009 dưới dạng một mẫu crossover coupe có thiết kế góc cạnh. Tuy nhiên, thị trường không thực sự đón nhận chiếc xe. Acura chỉ bán được chưa đến 7.191 chiếc trong toàn bộ vòng đời của thế hệ đầu tiên trước khi mẫu xe này kết thúc sản xuất vào năm 2013.

Acura ZDX là mẫu xe đã không đạt được kỳ vọng của hãng xe Nhật từ khi ra mắt
Acura ZDX là mẫu xe đã không đạt được kỳ vọng của hãng xe Nhật từ khi ra mắt

Dù vậy, Acura vẫn quyết định hồi sinh cái tên ZDX nhiều năm sau đó, lần này dành cho một mẫu crossover chạy điện. Thế hệ thứ hai được General Motors sản xuất và đóng vai trò là mẫu xe tương ứng của Acura với Honda Prologue. ZDX thế hệ mới thậm chí sở hữu phiên bản hiệu năng cao Type S. Biến thể này có công suất lên tới 499 mã lực, tương đương 372 kW hoặc 506 PS, cùng mô-men xoắn cực đại 544 lb-ft, tương đương khoảng 737 Nm.

Tuy nhiên, những thông số ấn tượng vẫn không đủ để giúp ZDX tìm được chỗ đứng trên thị trường. Giá bán khởi điểm của xe lên tới 64.500 USD và tăng lên 73.500 USD đối với bản hiệu năng cao. Trong khi đó, phiên bản này chỉ có phạm vi hoạt động khoảng 278 dặm, tương đương 447 km.

Trong năm 2024, Acura chỉ bán được 7.391 chiếc ZDX. Mẫu xe điện này sau đó bị khai tử vào mùa thu năm 2025, chỉ sau một năm model. Điều đáng chú ý là doanh số của thế hệ thứ hai thậm chí chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với tổng doanh số của thế hệ đầu tiên.

ZDX chưa phải cái tên duy nhất “dính vận đen”

Acura còn từng có kế hoạch hồi sinh một cái tên khác là RSX dưới dạng crossover chạy điện. Tuy nhiên, kế hoạch này cuối cùng cũng bị hủy bỏ. Dù vậy, RSX ít nhất vẫn để lại những ký ức tích cực nhờ mẫu xe nguyên bản từng đóng vai trò là người kế nhiệm Integra.

Những trường hợp như Edsel hay Acura ZDX đặt ra một câu hỏi thú vị: Liệu một cái tên xe có thực sự có thể trở thành “điềm xấu” đối với một sản phẩm mới, hay nguyên nhân thất bại đơn giản nằm ở thiết kế, giá bán, thời điểm ra mắt và nhu cầu của thị trường? Với ZDX, việc một cái tên từng thất bại trong quá khứ được tái sử dụng cho một mẫu xe điện rồi tiếp tục bị khai tử chỉ sau một năm chắc chắn khiến mẫu xe này trở thành một ứng viên đáng chú ý cho danh hiệu “tên xe bị nguyền rủa nhất ngành ô tô”.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhập khẩu hơn 168.000 ô tô, liệu xe trong nước có bị chèn ép?
Nhập khẩu hơn 168.000 ô tô, liệu xe trong nước có bị chèn ép?

VOV.VN - Hơn 168.000 ô tô đã được nhập khẩu vào Việt Nam trong 8 tháng của năm 2026, tăng 22% so với cùng kỳ. Trong khi đó sản lượng ô tô trong nước cũng tăng tới 24%. Những con số này cho thấy cuộc cạnh tranh giữa xe nhập khẩu và xe sản xuất trong nước đang bước sang giai đoạn quyết liệt hơn.

Nhập khẩu hơn 168.000 ô tô, liệu xe trong nước có bị chèn ép?

Nhập khẩu hơn 168.000 ô tô, liệu xe trong nước có bị chèn ép?

VOV.VN - Hơn 168.000 ô tô đã được nhập khẩu vào Việt Nam trong 8 tháng của năm 2026, tăng 22% so với cùng kỳ. Trong khi đó sản lượng ô tô trong nước cũng tăng tới 24%. Những con số này cho thấy cuộc cạnh tranh giữa xe nhập khẩu và xe sản xuất trong nước đang bước sang giai đoạn quyết liệt hơn.

Giá Mazda CX-5 tạo "đáy" mới, cuộc đua xe C-SUV thêm nóng
Giá Mazda CX-5 tạo "đáy" mới, cuộc đua xe C-SUV thêm nóng

VOV.VN - Giá xe Mazda CX-5 tại một số đại lý trong tháng 9/2026 giảm xuống mức thấp nhất khoảng 659 triệu đồng. Cùng thời điểm, danh mục sản phẩm của Mazda Việt Nam không còn hai phiên bản động cơ 2.5L.

Giá Mazda CX-5 tạo "đáy" mới, cuộc đua xe C-SUV thêm nóng

Giá Mazda CX-5 tạo "đáy" mới, cuộc đua xe C-SUV thêm nóng

VOV.VN - Giá xe Mazda CX-5 tại một số đại lý trong tháng 9/2026 giảm xuống mức thấp nhất khoảng 659 triệu đồng. Cùng thời điểm, danh mục sản phẩm của Mazda Việt Nam không còn hai phiên bản động cơ 2.5L.

Loạt xe MPV giá rẻ tiếp tục giảm giá sâu trong tháng 9
Loạt xe MPV giá rẻ tiếp tục giảm giá sâu trong tháng 9

VOV.VN - Bước sang tháng 9/2026, phân khúc xe MPV 7 chỗ giá rẻ tại Việt Nam tiếp tục bùng nổ cuộc đua ưu đãi cực lớn. Hàng loạt tên tuổi ăn khách đồng loạt tung chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tặng quà đi kèm và giảm giá trực tiếp tiền mặt lên tới 117 triệu đồng để kích cầu tiêu dùng.

Loạt xe MPV giá rẻ tiếp tục giảm giá sâu trong tháng 9

Loạt xe MPV giá rẻ tiếp tục giảm giá sâu trong tháng 9

VOV.VN - Bước sang tháng 9/2026, phân khúc xe MPV 7 chỗ giá rẻ tại Việt Nam tiếp tục bùng nổ cuộc đua ưu đãi cực lớn. Hàng loạt tên tuổi ăn khách đồng loạt tung chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tặng quà đi kèm và giảm giá trực tiếp tiền mặt lên tới 117 triệu đồng để kích cầu tiêu dùng.

Top xe MPV được người Việt mua nhiều nhất tháng 8/2026: Mẫu xe nào áp đảo?
Top xe MPV được người Việt mua nhiều nhất tháng 8/2026: Mẫu xe nào áp đảo?

VOV.VN - Phân khúc xe MPV tháng 8/2026 chứng kiến cuộc đua doanh số khốc liệt giữa các thương hiệu lớn. Đâu là những cái tên đang thống lĩnh thị phần và chiếm trọn niềm tin của người Việt?

Top xe MPV được người Việt mua nhiều nhất tháng 8/2026: Mẫu xe nào áp đảo?

Top xe MPV được người Việt mua nhiều nhất tháng 8/2026: Mẫu xe nào áp đảo?

VOV.VN - Phân khúc xe MPV tháng 8/2026 chứng kiến cuộc đua doanh số khốc liệt giữa các thương hiệu lớn. Đâu là những cái tên đang thống lĩnh thị phần và chiếm trọn niềm tin của người Việt?

Rolls-Royce đồng loạt tăng giá tại Việt Nam, Phantom Extended vượt 62 tỷ đồng
Rolls-Royce đồng loạt tăng giá tại Việt Nam, Phantom Extended vượt 62 tỷ đồng

VOV.VN - Toàn bộ danh mục xe Rolls-Royce tại Việt Nam vừa được điều chỉnh tăng giá, với mức chênh từ hơn 1 tỷ đến trên 7 tỷ đồng. Phantom Extended Series II hiện có giá khởi điểm hơn 62 tỷ đồng, trong khi mẫu xe điện Spectre vẫn là Rolls-Royce có mức giá thấp nhất trong danh mục.

Rolls-Royce đồng loạt tăng giá tại Việt Nam, Phantom Extended vượt 62 tỷ đồng

Rolls-Royce đồng loạt tăng giá tại Việt Nam, Phantom Extended vượt 62 tỷ đồng

VOV.VN - Toàn bộ danh mục xe Rolls-Royce tại Việt Nam vừa được điều chỉnh tăng giá, với mức chênh từ hơn 1 tỷ đến trên 7 tỷ đồng. Phantom Extended Series II hiện có giá khởi điểm hơn 62 tỷ đồng, trong khi mẫu xe điện Spectre vẫn là Rolls-Royce có mức giá thấp nhất trong danh mục.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn