Quy định mới tài xế phải biết: Cấm rẽ trái có cấm quay đầu xe?

Nhầm lẫn về việc cấm rẽ trái có cấm quay đầu xe hay không là nguyên nhân khiến nhiều tài xế bị xử phạt khi tham gia giao thông. Tại nhiều nút giao có dải phân cách, không ít tài xế nhìn thấy biển cấm quay đầu thường cho rằng phương tiện cũng không được phép rẽ trái. Tuy nhiên, luật hiện hành quy định đây là hai hành vi độc lập, áp dụng bằng những biển báo riêng biệt.

Cần hiểu rõ về biển cấm rẽ trái và biển cấm quay đầu

Theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, chuyển hướng xe bao gồm các hành vi rẽ trái, rẽ phải và quay đầu xe.

Trước tiên, cần phân biệt rõ hai thao tác rẽ trái và quay đầu. Trong đó, rẽ trái là khi phương tiện chuyển sang một tuyến đường khác nằm về phía bên trái nút giao. Quay đầu là chuyển hướng di chuyển để xe đi ngược lại hướng di chuyển ban đầu. Dù cả hai đều thực hiện bằng cách đánh lái sang trái nhưng mục đích và hướng di chuyển lại khác nhau.

Trong hệ thống báo hiệu đường bộ, có sự khác biệt rõ ràng giữa biển rẽ trái và biển cấm quay đầu xe.

Biển cấm rẽ trái: Chỉ cấm phương tiện thực hiện hành vi rẽ sang đường bên trái.

Biển cấm quay đầu xe: Chỉ cấm phương tiện thực hiện hành vi quay đầu.

Chính vì vậy, biển cấm rẽ trái không mặc định với việc cấm quay đầu xe, trừ trường hợp tại vị trí đó có bổ sung biển cấm quay đầu hoặc có tổ chức giao thông khác quy định việc không được quay đầu.

Biển cấm rẽ trái có được quay đầu xe không?

Theo QCVN 41:2024/BGTVT, biển P.124a "Cấm quay đầu" có hiệu lực cấm các phương tiện thực hiện thao tác quay đầu theo kiểu chữ U, ngoại trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định. Vì vậy khi gặp biển này, tài xế không được quay đầu xe nhưng vẫn có thể rẽ trái để đi sang một tuyến đường khác, miễn hướng rẽ không bị cấm bởi biển báo hoặc quy định giao thông khác.

Tuy nhiên, trong trường hợp tại nút giao có thêm biển P.123a "Cấm rẽ trái" hoặc biển P.124c "Cấm rẽ trái và quay đầu", người điều khiển phương tiện không được phép rẽ trái theo quy định.

Hình ảnh biển báo giao thông cấm rẽ trái và cấm quay đầu

Trên thực tế, tại nhiều nút giao ở các đô thị lớn, cơ quan quản lý giao thông đặt biển "Cấm rẽ trái" nhằm mục đích hạn chế xung đột giao thông nhưng vẫn cho phép phương tiện quay đầu để có thể tổ chức phân luồng xe một cách hợp lý.

Biển P.123a chỉ cấm rẽ trái và không có giá trị cấm quay đầu; Ngược lại, biển P.124a chỉ cấm quay đầu, không cấm rẽ trái. Nếu tại vị trí đó có đặt biển Cấm quay đầu P.124a; biển Cấm rẽ trái và cấm quay đầu (P.124c); hoặc tổ chức giao thông bằng vạch kẻ đường, dải phân cách, đèn tín hiệu không cho phép quay đầu, thì người điều khiển phương tiện bắt buộc phải chấp hành.

Biển cấm rẽ trái và cấm quay đầu xe P.124c

Những nơi cấm quay đầu xe

Ngoài việc tuân thủ biển báo, pháp luật còn quy định nhiều vị trí người điều khiển phương tiện không được phép quay đầu.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô bị xử phạt khi quay đầu xe tại các vị trí như: Phần đường dành cho người đi bộ qua đường; trên cầu, đầu cầu; gầm cầu vượt; ngầm; nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; đường hẹp; đường dốc; đoạn đường cong có tầm nhìn bị che khuất; đường một chiều; nơi có biển báo Cấm quay đầu.

Trường hợp khi có hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, biển báo tạm thời hoặc tổ chức giao thông cho phép quay đầu tại các khu vực này thì các tài xế được phép làm theo hiệu lệnh và biển báo tại thời điểm đó.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, người điều khiển ô tô thực hiện hành vi quay đầu xe không đúng quy định có thể bị xử phạt tùy theo từng hành vi vi phạm.

Biển cấm rẽ trái chỉ cấm phương tiện thực hiện hành vi rẽ sang đường bên trái. (Ảnh minh họa: KT)

Đối với các trường hợp quay đầu tại nơi cấm quay đầu, trên cầu, đường một chiều, đường giao cắt với đường sắt hoặc các vị trí nguy hiểm khác, mức xử phạt được quy định theo từng nhóm hành vi cụ thể. Nếu việc quay đầu xe trái quy định gây tai nạn giao thông, mức xử phạt sẽ cao hơn và có thể kèm theo các hình thức xử lý bổ sung theo quy định của pháp luật.

Người điều khiển ô tô thực hiện hành vi rẽ trái hoặc quay đầu xe trái với nội dung của biển P.124c sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe.

Các chuyên gia giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện không nên chỉ quan sát một biển báo đơn lẻ mà cần theo dõi toàn bộ hệ thống báo hiệu tại khu vực, bao gồm biển báo, vạch kẻ đường, đèn tín hiệu và hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

Việc hiểu nhầm rằng biển cấm rẽ trái đồng nghĩa với cấm quay đầu hoặc ngược lại đều có thể dẫn đến vi phạm, gây mất an toàn giao thông và bị xử phạt.