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Bestune Xiaoma chinh phục khách hàng với hàng loạt tính năng an toàn vượt tầm giá

Thứ Hai, 09:00, 03/08/2026
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VOV.VN - Kế thừa giá trị cốt lõi từ tập đoàn ô tô lớn của Trung Quốc, Bestune Xiaoma được nhiều khách hàng tại Việt Nam lựa chọn với nhiều tính năng tiện nghi và an toàn, đặc biệt là khách hàng sống tại các thành phố lớn.

Bestune Xiaoma - Một mẫu xe phù hợp với khu vực thành thị tại Việt Nam

Khu vực thành thị là không gian di chuyển đông đúc và tập trung nhiều ô tô trong bối cảnh người tiêu dùng Việt Nam đang ngày càng dễ tiếp cận đến phương tiện này. Tuy nhiên, tiêu chuẩn khí thải dần siết chặt khiến xe điện đô thị cỡ nhỏ trở thành sự lựa chọn ưu tiên hiện nay, phù hợp để trở thành chiếc ô tô đầu tiên cho các người trẻ, nhân viên văn phòng, bà nội trợ... và cũng hoàn toàn có thể là chiếc ô tô thứ hai trong gia đình thuộc giới trung lưu để có thể tiếp cận đến mọi nơi trong thành phố.

bestune xiaoma chinh phuc khach hang voi hang loat tinh nang an toan vuot tam gia hinh anh 1
Bestune Xiaoma sở hữu lợi thế đặc biệt khi có kích thước nhỏ gọn và linh hoạt để tiếp cận mọi ngóc ngách.

Với hàng loạt trang bị và công nghệ mới cùng khả năng đáp ứng nhu cầu hoàn hảo cho người Việt, Bestune Xiaoma đã và đang chinh phục khách hàng trong nước. Được định vị là ô tô điện đô thị giá dưới 200 triệu đồng, Bestune Xiaoma không chỉ giải quyết trọn vẹn bài toán kinh tế mà còn thiết lập một chuẩn mực mới về sự đầm chắc cơ khí và tiện nghi an toàn, vươn tầm các mẫu xe hạng B.

Bestune Xiaoma sở hữu lợi thế đặc biệt khi có kích thước nhỏ gọn và linh hoạt để tiếp cận mọi ngóc ngách. Không chỉ dễ dàng luồn lách trên những tuyến phố đông đúc, xe còn dễ dàng xoay trở và đỗ xe tại các khu vực chật hẹp điển hình như hầm đỗ xe của trung tâm thương mại, giúp người lái tự tin và thoải mái lái xe trong khu vực đô thị. 

Cùng với đó, chiếc xe cũng mang đầy tính thời trang với ngoại hình mềm mại cùng phối màu trẻ trung, khiến nhiều khách hàng nữ giới mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không chỉ là một phương tiện phục vụ việc di chuyển đơn thuần, Bestune Xiaoma còn trở thành một "phụ kiện" để chủ nhân thể hiện phong cách sống và cá tính của chính mình.

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Với thiết kế nhỏ gọn, bắt mắt - Xiaoma nhận được sự quan tâm của nhiều chị em phụ nữ.

Đặc biệt, mức giá niêm yết dưới 200 triệu đồng đưa mẫu xe này trở thành lựa chọn hoàn hảo cho những người mua xe lần đầu, hoặc các gia đình cần một phương tiện thứ hai để đưa đón con cái, đi chợ hằng ngày. Cùng với chi phí sạc điện và bảo dưỡng rẻ hơn rất nhiều so với xe tay ga cao cấp, Xiaoma tối ưu hóa hoàn toàn dòng tiền cho người sử dụng trong thời buổi kinh tế cần sự tính toán kỹ lưỡng.

"Nhỏ mà có võ" chính là mô tả hợp lý nhất với Bestune Xiaoma khi xe được trang bị hàng loạt tiện nghi và công nghệ an toàn, thậm chí tiệm cận các dòng xe hạng B. Cụ thể, không gian nội thất được thiết kế thông minh với các chi tiết được phối màu ấn tượng, và tối ưu hóa để mang lại khoảng để chân và trần xe thoải mái, màn hình hỗ trợ lái 7 inch hiển thị sắc nét, tích hợp điều hòa mát lạnh, cùng chìa khóa thông minh và nguồn cấp điện 12V.

Về mặt an toàn, Bestune Xiaoma tỏ ra vượt trội so với các đối thủ cùng tầm giá. Bên cạnh những hệ thống cơ bản như chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD) và túi khí bảo vệ người lái, xe được tích hợp tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) và cảnh báo áp suất lốp. Đặc biệt, camera, cảm biến lùi - mẫu xe dưới 200 triệu đồng duy nhất sở hữu trang bị này - sẽ hỗ trợ người lái rất tốt khi đi trong không gian hẹp.

bestune xiaoma chinh phuc khach hang voi hang loat tinh nang an toan vuot tam gia hinh anh 3

Di sản từ nhà sản xuất ô tô hàng đầu Trung Quốc

Được sản xuất tại nhà máy của FAW (First Automotive Works) - một trong những tập đoàn ô tô lớn nhất tại Trung Quốc, Bestune Xiaoma là viên gạch đầu tiên của nhà sản xuất này trong phân khúc xe điện đô thị. "Ván cược" của FAW đã có được những thành công lớn khi xe đạt doanh số hơn 175.000 chiếc trên toàn cầu. Tại Việt Nam, Bestune Xiaoma cũng thu hút hơn 1.000 khách hàng lựa chọn, khẳng định chất lượng và khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng đô thị.

Đã có lịch sử phát triển hơn 70 năm, tập đoàn FAW sở hữu kinh nghiệm sản xuất ô tô đầy phong phú. Thông qua quá trình hợp tác và liên doanh với các hãng xe lớn như Audi, Volkswagen, Toyota và Mazda, FAW đã tự chủ được những hoạt động từ nghiên cứu đến sản xuất ô tô hoàn chỉnh. Cùng với đó, tập đoàn này cũng ra mắt loạt thương hiệu của riêng mình, mà nổi bật nhất chính là dòng xe sang Hồng Kỳ (Hongqi) chuyên phục vụ cho các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc.

Giá trị cốt lõi của Bestune Xiaoma chính là nền tảng cơ khí được kế thừa từ khung gầm FAW Group đáng tin cậy và mang lại sự ổn định cao. Trái ngược với cảm giác chòng chành thường thấy ở một số dòng ô tô điện cỡ nhỏ, xe mang đến sự bất ngờ lớn về độ vững chãi khi vận hành. Hệ thống treo của Xiaoma cũng được các kỹ sư FAW tinh chỉnh chuyên biệt cho điều kiện vận hành đô thị với khả năng dập tắt dao động cực nhanh khi đi qua gờ giảm tốc hay nắp cống. 

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Bestune Xiaoma được sản xuất tại nhà máy của FAW (First Automotive Works) - một trong những tập đoàn ô tô lớn nhất tại Trung Quốc.

Với cụm pin điện LFP dung lượng 13,9 kWh, xe có khả năng di chuyển tối đa 170 km trước khi phải sạc lại; đồng thời, việc bố trí pin dưới gầm giúp trọng tâm xe thấp, bám mặt đường tốt. Xe được trang bị động cơ điện gắn ở trục sau với mô-men xoắn tới 85 Nm, xe có khả năng tải tốt hơn. Ngoài ra, người lái sẽ có trải nghiệm tăng tốc tốt hơn khi Bestune Xiaoma được có thể đạt tốc độ tối đa tới 100 km/h, ít bị bí bách hơn so với các xe khác cùng tầm giá vốn giới hạn tốc độ chỉ 80 km/h. 

Có thể thấy, Bestune Xiaoma không đơn thuần là một mẫu xe điện giá rẻ, mà là minh chứng rõ nét cho năng lực chế tạo cơ khí đỉnh cao trong một hình hài nhỏ gọn. Với mức giá dưới 200 triệu đồng, người tiêu dùng Việt Nam giờ đây hoàn toàn có quyền sở hữu một mẫu xe đô thị tránh mưa nắng, ngập tràn tiện nghi an toàn và sở hữu một nền tảng vận hành đầm chắc đáng kinh ngạc. 

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Xe điện mini Bestune Xiaoma: Chất lượng quốc tế từ "ông lớn" FAW

VOV.VN - Nhập khẩu nguyên chiếc với nền tảng công nghệ từ tập đoàn ô tô hàng đầu Trung Quốc, Bestune Xiaoma đang khẳng định vị thế trong phân khúc xe điện đô thị nhờ độ bền và tính an toàn cao, vượt qua những kiểm định khắt khe tại nhiều thị trường quốc tế.

HP/VOV.VN
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