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Giá Hyundai Tucson chạm đáy mới: Rẻ ngang SUV hạng B, các đối thủ lo lắng

Thứ Sáu, 19:00, 31/07/2026
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VOV.VN - Hyundai Tucson bản Xăng tiêu chuẩn đang được nhiều đại lý giảm giá gần 100 triệu đồng. Động thái giảm giá này có thể giúp mẫu crossover hạng C tăng sức cạnh tranh gay gắt với Mazda CX-5, Ford Territory và nhiều dòng xe SUV hạng B.

Trong nhiều năm, Hyundai Tucson luôn được đánh giá là một trong những mẫu SUV hạng C sở hữu thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ và đa dạng tùy chọn động cơ. Tuy nhiên, lợi thế này chưa đủ để giúp mẫu xe Hàn Quốc vượt qua hai "ông lớn" Mazda CX-5 và Ford Territory về doanh số.

Hiện Hyundai Tucson bản Xăng tiêu chuẩn đang được một số đại lý giảm gần 100 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn khoảng 670 - 690 triệu đồng. Động thái này cho thấy cuộc chiến SUV hạng C của Tucson đang bước vào giai đoạn "sát ván" với Mazda CX-5, Ford Territory SUV hạng C của Hyundai và tiệm cận nhiều mẫu SUV cỡ B khác.

Tuy nhiên ưu đãi này sẽ có sự khác biệt tùy phiên bản và từng đại lý khác nhau do các chính sách bán hàng riêng. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu C-SUV Hàn Quốc này có giá bán lẻ đề xuất là 769 triệu đồng, sau khuyến mại còn 684 triệu đồng.

Theo khảo sát, một số đại lý tại Hà Nội áp dụng thêm các chương trình khuyến mãi đưa giá bán thực tế xuống còn 670 triệu đồng để chào khách (giảm 99 triệu đồng so với giá niêm yết).

gia hyundai tucson cham day moi re ngang suv hang b, cac doi thu lo lang hinh anh 1
Hiện Hyundai Tucson bản Xăng tiêu chuẩn đang được một số đại lý giảm gần 100 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn khoảng 670 - 690 triệu đồng.

Với giá bán thực tế còn 670 triệu đồng được áp dụng tại một số đại lý đã giúp Hyundai Tucson bản tiêu chuẩn có hướng dễ tiếp cận ngang một mẫu SUV đô thị cỡ B như Mitsubishi Xforce (niêm yết hiện trong khoảng dao động từ 605-720 triệu đồng).

Một đại lý khu vực miền Trung đang rao bán những chiếc Hyundai Tucson Turbo với giá giảm tới 163 triệu, đưa giá bán thực tế còn 816 triệu. Giá phiên bản N Line cũng được giảm 163 triệu, đưa giá thực tế 826 triệu đồng. Như vậy, sau khi giảm giá, hai bản cao nhất của Hyundai Tucson thậm chí có giá thấp hơn Toyota Corolla Cross nằm ở nhóm SUV/CUV B+ ( chỉ từ 828 triệu đồng).

Tuy nhiên khách hàng cần lưu ý, chương trình chỉ áp dụng cho các mâu xe VIN 2025 còn tồn lại, và có hạn chế về tùy chọn màu sắc, phiên bản. Một đại lý khác ở khu vực phía Bắc cũng áp dụng chương trình tương tự với mức thấp hơn, khoảng 140 triệu đồng. Nhiều đại lý cũng chỉ áp mức giảm giá tối đa 85 triệu đồng theo chương trình của chính hãng.

Hành động giảm giá bán này rất sát với thực trạng hiện nay khi nhiều mẫu SUV hạng C cũng đang có chương trình ưu đãi. Đồng thời cũng tạo áp lực cạnh tranh hơn đối với các đối thủ có giá tiệm cận dưới 700 triệu đồng, ví dụ như Mazda CX-5 Deluxe với giá khởi điểm thực tế khoảng 663 triệu.

Hiện Subaru Forester cũng đang có chương trình “xả kho” đối với những xe thuộc thế hệ cũ VIN 2024 (xuất xứ Thái Lan). Mức khuyến mãi được áp dụng lên tới 360 triệu đồng.

Trong bối cảnh sức mua ô tô vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, việc giảm giá đang trở thành công cụ cạnh tranh được đánh giá là hiệu quả. Cuộc chiến SUV hạng C tại Việt Nam đã chuyển từ cạnh tranh về sản phẩm, công nghệ, trang bị sang cạnh tranh về giá trị xe.

gia hyundai tucson cham day moi re ngang suv hang b, cac doi thu lo lang hinh anh 2
Hiện Hyundai Tucson đang cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ:  Mazda CX-5, Ford Territory, Honda CR-V...

Nếu Hyundai tiếp tục duy trì mức ưu đãi khoảng 100 triệu đồng, cộng thêm ưu đãi từ đại lý đối với các phiên bản lên tới 160 triệu đồng thì Tucson hoàn toàn có thể là đối thủ nặng ký của Mazda CX-5 và Ford Territory về doanh số trong các tháng tới. Tuy nhiên, với lợi thế thương hiệu, mạng lưới đại lý và chính sách bán hàng linh hoạt, thì Mazda và Ford nhiều khả năng cũng sẽ vẫn tiếp tục tung các gói ưu đãi mới để bảo vệ thị phần.

Trong "cuộc đua giảm giá" này, người hưởng lợi lớn nhất chính là khách hàng khi có thêm nhiều lựa chọn với mức chi phí ngày càng hấp dẫn. Chỉ trong khoảng hơn một năm, người tiêu dùng có thể sở hữu SUV hạng C với mức giá thấp hơn từ vài chục đến khoảng 100 triệu đồng so với trước đây, nhưng trang bị thì ngày càng đươc cải tiến phong phú và đầy đủ hơn.

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Nửa đầu năm 2026, người Việt mua hơn 25.000 xe ô tô Hyundai

VOV.VN - Tập đoàn Thành Công (TC GROUP - đơn vị phân phối xe Hyundai tại Việt Nam) vừa công bố kết quả bán hàng xe Hyundai trong tháng 6/2026 với tổng doanh số đạt 3.746 xe. Tính gộp 6 tháng đầu năm, Hyundai đã bàn giao tổng cộng 25.069 xe tới khách hàng trên toàn quốc.

Bảo Linh/VOV.VN
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