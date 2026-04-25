BMW 7-Series 2027 bản nâng cấp ra mắt với thiết kế mới và công nghệ Neue Klasse

Ngoại hình thay đổi rõ rệt theo hướng hiện đại hóa

BMW gọi dòng 7-Series 2027 mới là bản nâng cấp giữa vòng đời toàn diện nhất mà hãng từng thực hiện, bởi vì bản cập nhật này cho thấy BMW sẽ áp dụng tư duy Neue Klasse của mình cho mọi mẫu xe cũ hơn trong tương lai, bao gồm cả dòng 5-Series được cải tiến. Bản facelift của BMW 7-Series 2027 sở hữu nhiều tinh chỉnh đáng chú ý ở phần đầu xe.

Lưới tản nhiệt đặc trưng được thiết kế lại gọn gàng hơn, kết hợp dải đèn LED ban ngày thanh mảnh tạo cảm giác sắc sảo và hiện đại. Cụm đèn pha chính được đặt thấp hơn, gần khu vực cản trước, tiếp tục duy trì phong cách thiết kế phân tầng nhưng được tinh chỉnh hài hòa hơn so với trước.

Phía sau xe cũng được làm mới với cụm đèn hậu kéo dài, tạo hiệu ứng liền mạch theo xu hướng thiết kế mới của BMW. Tổng thể ngoại hình vẫn giữ sự bề thế của một mẫu sedan đầu bảng, nhưng mang hơi hướng tương lai rõ nét hơn.

Nội thất lột xác với màn hình toàn cảnh Panoramic iDrive

Khoang cabin của BMW 7-Series 2027 facelift là điểm nhấn lớn nhất trong lần nâng cấp này. Xe được trang bị hệ thống Panoramic iDrive thế hệ mới, với màn hình hiển thị trải dài dưới kính lái, mang lại trải nghiệm trực quan hơn cho người điều khiển.

Màn hình trung tâm kích thước lớn 17,9inch dạng nổi kết hợp với màn hình dành cho hành khách phía trước giúp tăng tính tương tác và giải trí. Hàng ghế sau tiếp tục thể hiện đẳng cấp khi tích hợp màn hình 31,3 inch độ phân giải cao, hỗ trợ nhiều tính năng giải trí hiện đại như xem phim, họp trực tuyến hay kết nối đa phương tiện.

Màn hình giải trí phía sau 31,3 inch 8K trên BMW 7-Series nay được nâng cấp thành cảm ứng, hỗ trợ gọi video qua Zoom, kết nối HDMI và mang lại trải nghiệm âm thanh Dolby Atmos với dàn Bowers & Wilkins 36 loa cao cấp. Ngay cả bản tiêu chuẩn cũng có hệ thống 18 loa chất lượng cao.

Toàn bộ hệ thống được vận hành bởi kiến trúc điện mới từ Neue Klasse với sức mạnh xử lý nhanh hơn 20 lần, giảm đáng kể dây dẫn và trọng lượng. Trợ lý giọng nói tích hợp AI Alexa+ của Amazon cho phép tương tác tự nhiên như trò chuyện với con người.

Hệ thống hỗ trợ lái xe đã được nâng cấp toàn diện dưới tên gọi BMW Symbiotic Drive. Hệ thống này sử dụng công nghệ theo dõi mắt để hiểu ý định của người lái, nghĩa là chức năng hỗ trợ giữ làn đường chỉ can thiệp nhẹ khi bạn thực sự đang vô tình lệch làn. Chức năng phát hiện động vật hoang dã cũng đã được bổ sung vào hệ thống phanh khẩn cấp tự động.

Bên cạnh đó, hệ thống điện tử được nâng cấp mạnh mẽ giúp tăng khả năng xử lý, giảm độ phức tạp của dây dẫn và cải thiện hiệu suất tổng thể. Không gian nội thất vẫn duy trì sự sang trọng với vật liệu cao cấp và công nghệ âm thanh đỉnh cao.

Động cơ và công nghệ điện được cải tiến đáng kể

Việc sản xuất sẽ bắt đầu vào tháng 7 năm 2026 tại nhà máy Dingolfing của BMW, và các mẫu i7 và 740 sẽ sớm có mặt tại Mỹ sau đó.

Phiên bản thuần điện BMW i7 trong dòng 7-Series 2027 facelift nhận được nhiều nâng cấp quan trọng. Về khía cạnh điện của dòng xe 7-Series, tin tức quan trọng nhất nằm ở dưới sàn xe. BMW đã chuyển sang sử dụng pin hình trụ thế hệ thứ sáu có mật độ năng lượng cao hơn 20%, và tăng dung lượng pin sử dụng được lên hơn 10%, đạt 112,5 kWh. Tất cả các mẫu i7 2027 đều được trang bị cổng NACS tiêu chuẩn và có thể sạc với công suất lên đến 250 kW thay vì 195 kW.

Phiên bản i7 60 xDrive công suất 536 mã lực (544 PS / 400 kW) vẫn giữ nguyên công suất như trước nhưng giờ đây có phạm vi hoạt động hơn 350 dặm (563 km) thay vì 311 dặm (500 km), và có thể sạc từ 10 đến 80% chỉ trong 28 phút. Xe tăng tốc từ 0 đến 60 mph (97 km/h) trong 4,6 giây.

Ngoài ra, các phiên bản động cơ đốt trong và hybrid cũng được tinh chỉnh để tối ưu hiệu suất và giảm tiêu thụ nhiên liệu. Đối với những ai ưa thích động cơ đốt trong, các mẫu 740 và 740 xDrive sử dụng động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng 3.0 lít thế hệ mới, sản sinh công suất 394 mã lực (400 PS), mạnh hơn 19 mã lực/20 PS so với trước đây, với khả năng tăng tốc từ 0 đến 60 dặm/giờ trong vòng chưa đầy 5 giây của phiên bản xDrive.

Phiên bản hybrid cắm điện 750e xDrive sẽ ra mắt vào đầu năm 2027, kết hợp động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng với một động cơ điện, cho công suất kết hợp 483 mã lực (490 PS) tương tự như phiên bản PHEV tiền nhiệm, và khả năng tăng tốc từ 0 đến 60 dặm/giờ trong 4,6 giây không thay đổi.

Sự kết hợp giữa nền tảng hiện tại và các công nghệ từ Neue Klasse cho thấy BMW đang từng bước chuyển mình sang kỷ nguyên điện hóa, đồng thời vẫn duy trì những giá trị cốt lõi của dòng sedan hạng sang.