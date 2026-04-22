Khám phá Toyota Corolla Cross thế hệ mới lộ diện với nâng cấp Hybrid đáng chú ý

Diện mạo mới hiện đại, mang phong cách xe điện

Toyota Corolla Cross thế hệ mới được dự đoán sẽ thay đổi đáng kể về thiết kế ngoại thất, lấy cảm hứng từ các dòng xe điện và hybrid mới nhất của Toyota. Phần đầu xe có thể áp dụng ngôn ngữ thiết kế “hammerhead” đặc trưng với cụm đèn LED sắc nét và lưới tản nhiệt tối giản, tạo nên vẻ ngoài tương lai hơn so với phiên bản hiện tại.

Thân xe vẫn giữ kiểu dáng crossover quen thuộc nhưng được tinh chỉnh theo hướng khí động học, giúp xe trông gọn gàng và cao cấp hơn. Phần đuôi xe có khả năng sử dụng dải đèn LED mảnh kéo dài, đồng bộ với xu hướng thiết kế hiện đại. Các vòm bánh xe vuông vức có thể sẽ vẫn được giữ nguyên, một đặc điểm thiết kế chung trên hầu hết các dòng SUV của Toyota, ngoại trừ mẫu C-HR thể thao.

Ở phía sau, dự kiến ​​đèn hậu LED sẽ mỏng hơn và cửa hậu phẳng, gọn gàng hơn. Tổng thể, Corolla Cross mới được nhận định sẽ giống một mẫu xe điện về mặt thẩm mỹ, dù vẫn sử dụng nền tảng động cơ lai xăng - điện.

Bên trong, dự kiến ​​sẽ có sự thiết kế lại hoàn toàn, có lẽ lấy cảm hứng từ bố cục tối giản nhưng hiện đại của Corolla Concept. Kích thước lớn hơn sẽ mang lại không gian để chân phía sau rộng rãi hơn và khoang hành lý lớn hơn.

Động cơ Hybrid cải tiến, có thể bổ sung bản Plug-in Hybrid

Bên cạnh thay đổi về thiết kế, Toyota Corolla Cross thế hệ tiếp theo được kỳ vọng sẽ nâng cấp đáng kể hệ truyền động. Các phiên bản Hybrid nhiều khả năng sẽ sử dụng công nghệ mới giúp cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu và khả năng vận hành mượt mà hơn.

Ngoài cấu hình Hybrid truyền thống, không loại trừ khả năng Toyota sẽ bổ sung phiên bản plug-in hybrid nhằm đáp ứng xu hướng điện hóa đang phát triển mạnh trên toàn cầu. Các tùy chọn động cơ xăng vẫn có thể được duy trì ở một số thị trường, tùy theo nhu cầu và quy định khí thải. Những cải tiến này phù hợp với chiến lược dài hạn của Toyota, khi hãng đang tập trung phát triển các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường.

Kỳ vọng cạnh tranh

Theo các nguồn tin, thế hệ mới của dòng Corolla dự kiến ra mắt vào khoảng năm 2026, và Corolla Cross bản nâng cấp toàn diện có thể xuất hiện sau đó không lâu. Điều này đồng nghĩa mẫu xe hiện tại vẫn còn vòng đời trong vài năm tới trước khi được thay thế hoàn toàn.

Khi ra mắt, Toyota Corolla Cross thế hệ mới sẽ tiếp tục cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ quen thuộc trong phân khúc SUV đô thị như Mazda CX-30, Hyundai Kona hay Honda HR-V.

Tuy nhiên, với lợi thế về độ bền, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và thương hiệu mạnh, mẫu xe của Toyota vẫn được kỳ vọng giữ vững vị thế trong nhóm xe bán chạy.