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BMW R 12 G/S Competition chính thức ra mắt, sẵn sàng chinh phục GS Trophy 2026

Thứ Hai, 06:00, 03/08/2026
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VOV.VN - BMW Motorrad vừa giới thiệu BMW R 12 G/S Competition - phiên bản được phát triển riêng cho giải đấu International GS Trophy 2026 tại Romania.

BMW R 12 G/S Competition được chế tạo dành riêng cho GS Trophy 2026

BMW Motorrad đã chính thức công bố R 12 G/S Competition, mẫu xe sẽ đồng hành cùng các đội thi tại International GS Trophy 2026 diễn ra ở Romania vào cuối mùa hè năm nay. Đây là giải đấu off-road quốc tế được BMW tổ chức từ năm 2008, quy tụ các tay lái xuất sắc vượt qua vòng loại tại nhiều quốc gia trước khi bước vào những thử thách địa hình khắc nghiệt. 

Romania được lựa chọn là địa điểm tổ chức nhờ sở hữu dãy núi Carpathian hùng vĩ, những khu rừng nguyên sinh, đường sỏi, suối cạn và các ngôi làng mang đậm bản sắc văn hóa. Những điều kiện này hứa hẹn tạo nên môi trường lý tưởng để kiểm chứng khả năng vận hành của mẫu adventure mới. 

bmw r 12 g s competition chinh thuc ra mat, san sang chinh phuc gs trophy 2026 hinh anh 1
So với bản tiêu chuẩn, BMW R 12 G/S Competition được trang bị bánh trước 21 inch và bánh sau 18 inch

R 12 G/S Competition được phát triển dựa trên BMW R 12 G/S nhưng được trang bị thêm nhiều phụ kiện BMW Motorrad Option 719 và các gói phụ kiện chính hãng nhằm tối ưu khả năng off-road. Phiên bản thi đấu cũng mang bộ tem riêng dành cho GS Trophy, trong khi khách hàng thương mại có thể cấu hình gần như tương tự, ngoại trừ một số chi tiết nhận diện dành riêng cho xe thi đấu

bmw r 12 g s competition chinh thuc ra mat, san sang chinh phuc gs trophy 2026 hinh anh 2

Hàng loạt nâng cấp giúp chinh phục mọi địa hình

So với bản tiêu chuẩn, BMW R 12 G/S Competition được trang bị bánh trước 21 inch và bánh sau 18 inch, kết hợp lốp địa hình gai lớn nhằm tăng độ bám trên bùn, đá và đường sỏi. Hệ thống treo Enduro Pro hành trình dài, ghi-đông nâng cao cùng gác chân off-road giúp người lái dễ dàng điều khiển xe khi đứng lái trên địa hình khó. 

Xe còn được bổ sung bảo vệ động cơ, bảo vệ tay lái, kính chắn gió nhỏ, yên đơn, cùng nhiều chi tiết gia cố nhằm tăng độ bền trong điều kiện thi đấu. Hệ thống ống xả đặt cao theo phong cách enduro cổ điển vừa tạo khoảng sáng gầm tốt hơn vừa hạn chế ảnh hưởng khi vượt suối hoặc địa hình nhiều đá. 

bmw r 12 g s competition chinh thuc ra mat, san sang chinh phuc gs trophy 2026 hinh anh 3

Sức mạnh vẫn đến từ động cơ boxer hai xi-lanh dung tích 1.170 cc, sản sinh công suất 109 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 115 Nm tại 6.500 vòng/phút. Khối động cơ này kết hợp các chế độ lái phù hợp cho cả đường trường lẫn địa hình, mang đến khả năng kiểm soát ổn định trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau. 

GS Trophy 2026 tiếp tục là sân chơi khắc nghiệt nhất của BMW Motorrad

International GS Trophy 2026 sẽ có sự góp mặt của 15 đội tuyển quốc gia, bao gồm các đội nam và nữ. Các tay lái sẽ phải vượt qua nhiều nội dung như định vị GPS, bài thi kỹ thuật, các chặng đặc biệt off-road và thử thách sức bền trên những cung đường đa dạng của Romania. Đây được xem là một trong những sự kiện quan trọng nhất của cộng đồng BMW Motorrad toàn cầu. 

bmw r 12 g s competition chinh thuc ra mat, san sang chinh phuc gs trophy 2026 hinh anh 4
Sức mạnh của BMW R 12 G/S Competition vẫn đến từ động cơ boxer hai xi-lanh dung tích 1.170 cc, sản sinh công suất 109 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 115 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Việc lựa chọn R 12 G/S Competition thay cho các dòng GS dung tích lớn truyền thống cho thấy BMW muốn nhấn mạnh tính linh hoạt, trọng lượng hợp lý và khả năng vận hành thuần địa hình của mẫu adventure mang phong cách hoài cổ này. Đồng thời, hãng cũng tận dụng giải đấu để chứng minh năng lực thực tế của R 12 G/S trước khi tiếp cận đông đảo khách hàng yêu thích khám phá.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
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