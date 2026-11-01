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BMW X5 M thuần điện lộ diện, công suất có thể chạm mốc 900 mã lực

Chủ Nhật, 06:00, 01/11/2026
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VOV.VN - BMW X5 M thế hệ mới tiếp tục bị bắt gặp khi chạy thử với diện mạo hầm hố hơn. Đáng chú ý, mẫu SUV hiệu suất cao này được cho là sẽ có cả phiên bản thuần điện và phiên bản sử dụng động cơ V8, trong đó biến thể chạy điện có thể đạt công suất lên tới 900 mã lực.

BMW X5 M chạy điện lộ diện với thiết kế thể thao hơn

Những hình ảnh chạy thử mới nhất cho thấy BMW đang phát triển thế hệ tiếp theo của X5 M, dòng SUV hiệu suất cao thuộc thương hiệu BMW M. Nguyên mẫu thử nghiệm được ngụy trang kỹ lưỡng nhưng vẫn để lộ một số thay đổi đáng chú ý so với BMW X5 thông thường.

Phần đầu xe được thiết kế lại với cản trước hầm hố hơn, các hốc hút gió lớn và lưới tản nhiệt hình quả thận mang diện mạo riêng. Cụm đèn chiếu sáng cũng có thể được tinh chỉnh trước khi xe bước vào giai đoạn sản xuất thương mại.

bmw x5 m thuan dien lo dien, cong suat co the cham moc 900 ma luc hinh anh 1
BMW X5 M bắt gặp khi đang thử nghiệm

Ở phía sau, nguyên mẫu sở hữu cản sau mới cùng cánh gió mui có kích thước lớn hơn. Bộ mâm thiết kế riêng kết hợp với hệ thống phanh hiệu suất cao cho thấy BMW đang tập trung nâng cấp khả năng vận hành của mẫu SUV này.

Những chi tiết trên gợi ý BMW X5 M thế hệ mới sẽ có diện mạo cơ bắp và thể thao hơn. Tuy nhiên, do chiếc xe vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, thiết kế cuối cùng có thể tiếp tục được điều chỉnh trước ngày ra mắt.

BMW X5 M thuần điện có thể sử dụng 4 mô-tơ điện

Điểm đáng chú ý nhất của mẫu xe mới là khả năng xuất hiện phiên bản thuần điện bên cạnh biến thể sử dụng động cơ đốt trong. Đây được xem là bước phát triển đáng chú ý của BMW trong chiến lược điện hóa dòng xe hiệu suất cao.

bmw x5 m thuan dien lo dien, cong suat co the cham moc 900 ma luc hinh anh 2

Theo những thông tin chưa chính thức, BMW X5 M thuần điện có thể đạt công suất khoảng 800–900 mã lực. Một trong những phương án đang được đồn đoán là hệ truyền động gồm 4 mô-tơ điện, mỗi mô-tơ đảm nhiệm một bánh xe.

Cấu hình này có thể giúp hệ thống kiểm soát lực kéo phân bổ mô-men xoắn linh hoạt hơn giữa các bánh, qua đó cải thiện khả năng tăng tốc và độ ổn định khi vào cua. Nếu được trang bị đúng như dự đoán, BMW X5 M chạy điện sẽ trở thành một trong những mẫu SUV hiệu suất cao đáng chú ý của hãng xe Đức.

Dù vậy, BMW chưa công bố thông số kỹ thuật chính thức của phiên bản này. Công suất, dung lượng pin, phạm vi hoạt động và thời gian tăng tốc hiện vẫn là những thông tin cần chờ hãng xác nhận.

Bên cạnh biến thể thuần điện, BMW được cho là vẫn duy trì phiên bản X5 M sử dụng động cơ V8. Cách tiếp cận này cho phép hãng phục vụ cả nhóm khách hàng yêu thích động cơ đốt trong lẫn những người muốn chuyển sang xe điện hiệu suất cao.

bmw x5 m thuan dien lo dien, cong suat co the cham moc 900 ma luc hinh anh 3

BMW X5 M thế hệ mới dự kiến ra mắt vào năm 2028

Theo các nguồn tin trong ngành, BMW X5 M thế hệ mới có thể bước vào giai đoạn sản xuất trong năm 2028. Phiên bản thuần điện và biến thể sử dụng động cơ V8 được cho là sẽ xuất hiện trong cùng giai đoạn, dù lịch trình cụ thể chưa được hãng xác nhận.

bmw x5 m thuan dien lo dien, cong suat co the cham moc 900 ma luc hinh anh 4

Nếu thông tin này chính xác, mẫu SUV hiệu suất cao mới sẽ đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển song song xe điện và xe sử dụng động cơ truyền thống của BMW.

Hiện tại, các thông số về hệ truyền động, khả năng vận hành và trang bị của BMW X5 M thế hệ mới vẫn chưa được công bố chính thức. Những nguyên mẫu đang chạy thử cho thấy dự án tiếp tục được phát triển, nhưng người dùng cần chờ thêm thông tin từ hãng để biết cấu hình thương mại cuối cùng.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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