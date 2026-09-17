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BYD Việt Nam mang đến cơ hội tối ưu chi phí cho tài xế chạy dịch vụ

Thứ Năm, 21:07, 17/09/2026
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VOV.VN - Trong sự kiện “BYD Fest 102 - Mùa 2” tại Hà Nội, khách hàng mua xe điện chạy dịch vụ không chỉ nhận được nhiều ưu đãi và quà tặng từ BYD Việt Nam mà còn được hỗ trợ bởi Grab và các tổ chức tài chính.

Ngày 17/9/2026, BYD Việt Nam phối hợp cùng Grab và các đơn vị tài chính, bảo hiểm, hạ tầng sạc tổ chức sự kiện “BYD Fest 102 - Mùa 2” tại Hà Nội. Sự kiện diễn ra tại Trung tâm sự kiện Trống Đồng Palace Lãng Yên, nhằm giới thiệu các giải pháp chuyển đổi phương tiện cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải. 

byd viet nam mang den co hoi toi uu chi phi cho tai xe chay dich vu hinh anh 1
Các khách hàng mua xe tại sự kiện “BYD Fest 102 - Mùa 2”

Ông Võ Minh Lực - Giám đốc Điều hành BYD Việt Nam chia sẻ: “Sự thành công ngoài mong đợi tại TP.HCM là minh chứng cho thấy nhu cầu xe xanh tại Việt Nam đang bùng nổ. Tiếp nối đà phát triển đó, "BYD Fest 102 - Mùa 2" đến Hà Nội không ngoài mục tiêu mang lại những giải pháp thiết thực nhất, giúp người tiêu dùng Thủ đô sở hữu xe năng lượng mới với mức chi phí tối ưu và an tâm sử dụng xe trong thời gian lâu dài nhờ vào các lợi ích mà BYD cùng các đối tác mang đến tại sự kiện”.

Tại sự kiện, BYD Việt Nam đưa ra các thông số vận hành của dòng xe thuần điện để so sánh với phương tiện sử dụng động cơ đốt trong. Theo tính toán, các dòng xe điện BYD tiêu thụ trung bình 12,6 kWh/100 km, tương đương chi phí sạc khoảng 436 đồng/km và giúp tiết kiệm khoảng 120 triệu đồng sau mỗi 100.000 km vận hành so với xe chạy bằng nhiên liệu truyền thống. Cùng với đó, mạng lưới trạm sạc đối tác của BYD cũng đang được phủ rộng tại khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

BYD Việt Nam cũng mang đến ưu đãi dành cho các mẫu xe trọng tâm gồm Dolphin, M6 và Seal 5. Trong đó, BYD Dolphin nhận gói ưu đãi tổng trị giá 125 triệu đồng, bộ đôi M6 và Seal 5 cũng đang nhận ưu đãi giá và quà tặng phụ kiện. Khách hàng đặt cọc mua xe trong khuôn khổ sự kiện ngày 17/9 được giảm 50% phí mua ứng dụng BYD App và bộ sạc treo tường, đồng thời được chọn nhận bộ sạc 7kW chính hãng hoặc mở rộng gói bảo hành pin lên 8 năm hoặc 300.000 km.  

byd viet nam mang den co hoi toi uu chi phi cho tai xe chay dich vu hinh anh 2

Hệ thống đối tác tham gia cũng công bố các chính sách đi kèm, khi Grab hỗ trợ thu nhập và miễn phí sạc 6 tháng (tối đa 20 lần sạc đầu mỗi tháng) cho tài xế chuyển sang dùng xe BYD, và các ngân hàng cùng công ty tài chính đưa ra gói vay đến 85% giá trị xe với lãi suất từ 8,4%/năm. Trong khi đó, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trạm sạc như BitCharge, Charge+, EV Power hỗ trợ việc lắp đặt trụ sạc cho người dùng.  

Trong khuôn khổ sự kiện, các khách hàng được trực tiếp lái thử dải xe năng lượng mới, kiểm chứng độ an toàn của Pin Blade, công nghệ e-Platform 3.0 và hệ truyền động DM-i Super Hybrid. Hiện các xe BYD tại Việt Nam được bảo hành 6 năm hoặc 150.000 km, và chu kỳ bảo dưỡng kéo dài lên mốc 20.000 km hoặc 12 tháng.

Bảo Linh-Hoàng Phúc/VOV.VN
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