Cận cảnh Mazda 6e vừa ra mắt: Sedan điện chạy hơn 550 km/lần sạc có gì đặc biệt?

Mazda 6e lần đầu xuất hiện tại Indonesia, định vị sedan điện cao cấp

Sau khi ra mắt tại châu Âu và một số thị trường quốc tế, Mazda 6e đã chính thức được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026. Đây là mẫu sedan thuần điện hoàn toàn mới được phát triển từ sự hợp tác giữa Mazda và Changan, đồng thời được xem là phiên bản quốc tế của mẫu Mazda EZ-6 đang bán tại Trung Quốc.

Mazda 6e sở hữu ngôn ngữ thiết kế Kodo đặc trưng với thân xe thanh thoát, đầu xe tối giản cùng dải đèn LED hiện đại. Xe có chiều dài gần 4,9 m và chiều dài cơ sở khoảng 2.895 mm, mang đến không gian rộng rãi cho cả hai hàng ghế.

Bên trong khoang lái, Mazda hướng đến phong cách tối giản nhưng hiện đại với màn hình cảm ứng trung tâm 14,6 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), ghế bọc da chỉnh điện, hệ thống âm thanh Sony cùng nhiều trang bị tiện nghi cao cấp.

Hai phiên bản pin, phạm vi hoạt động tối đa 552 km

Mazda 6e tại Indonesia được trang bị mô-tơ điện đặt phía sau, cho công suất khoảng 255 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm.

Khách hàng có thể lựa chọn hai phiên bản pin gồm bộ pin lithium iron phosphate (LFP) dung lượng khoảng 68,8 kWh với phạm vi hoạt động khoảng 479 km theo chuẩn WLTP hoặc pin nickel manganese cobalt (NMC) dung lượng 80 kWh cho quãng đường di chuyển tối đa 552 km sau mỗi lần sạc.

Xe hỗ trợ sạc nhanh DC, cho phép bổ sung phần lớn dung lượng pin chỉ trong thời gian ngắn, đồng thời được trang bị hệ thống quản lý nhiệt nhằm tối ưu hiệu suất và tuổi thọ pin.

Giá bán cạnh tranh, Mazda 6e tăng sức ép lên Tesla Model 3 và BYD Seal

Mazda 6e được định vị ở phân khúc sedan điện hạng D, cạnh tranh trực tiếp với Tesla Model 3, BYD Seal và Hyundai Ioniq 6. Việc Mazda đưa mẫu xe này đến Indonesia cho thấy hãng đang tăng tốc chiến lược điện hóa tại khu vực Đông Nam Á.

Mazda 6e tại Indonesia được trang bị mô-tơ điện đặt phía sau, cho công suất khoảng 255 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm.

Mẫu sedan điện mới không chỉ gây ấn tượng bởi thiết kế đậm chất Mazda mà còn sở hữu nhiều công nghệ an toàn tiên tiến như gói hỗ trợ lái i-Activsense, camera 360 độ, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và phanh khẩn cấp tự động.

Mazda chưa công bố kế hoạch phân phối Mazda 6e tại nhiều thị trường ASEAN khác, tuy nhiên việc xe xuất hiện tại Indonesia được kỳ vọng sẽ mở đường cho mẫu sedan điện này tiếp cận các quốc gia trong khu vực trong thời gian tới.