Chi tiết Triumph Trident 660 2026 giá 320 triệu đồng vừa ra mắt

Thứ Năm, 06:00, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Triumph Trident 660 phiên bản 2026 chính thức ra mắt tại Malaysia với giá không đổi, nhưng được nâng cấp đáng kể về hệ thống treo, công nghệ hỗ trợ lái và trang bị tiện ích.

Nâng cấp hệ thống treo và công nghệ lái, tăng trải nghiệm vận hành

Ở phiên bản mới, Triumph Trident 660 được tinh chỉnh nhẹ về thiết kế ngoại hình nhằm tăng tính hiện đại, đồng thời bổ sung ba tùy chọn màu gồm Cosmic Yellow, Stone Grey (bản cao cấp) và Snowdonia White (bản tiêu chuẩn). 

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống treo trước, khi xe được trang bị phuộc hành trình ngược 41 mm của Showa với công nghệ SFF-BF (big piston), giúp cải thiện độ êm ái và khả năng kiểm soát khi vận hành. 

Bên cạnh đó, mẫu xe còn được nâng cấp loạt công nghệ hỗ trợ hiện đại như ABS khi vào cua, cruise control và quickshifter hai chiều. Đặc biệt, chế độ lái Sport đã được bổ sung, nâng tổng số chế độ lên ba gồm Road, Rain và Sport, mang lại trải nghiệm linh hoạt hơn cho người lái. 

Động cơ giữ nguyên, hiệu năng vẫn là điểm mạnh

Triumph Trident 660 2026 tiếp tục sử dụng động cơ 3 xy-lanh thẳng hàng dung tích 660cc, sản sinh công suất khoảng 80 mã lực tại 10.250 vòng/phút và mô-men xoắn 64 Nm tại 6.250 vòng/phút. 

Động cơ đi kèm hộp số 6 cấp với ly hợp chống trượt, cho khả năng vận hành mượt mà và duy trì hơn 90% mô-men xoắn trong dải vòng tua rộng từ 3.600 đến 9.750 vòng/phút, phù hợp cả đi phố lẫn đường trường. 

Với hệ thống treo trước được cải tiến, Trident 660 có khả năng xử lý linh hoạt hơn, được trang bị phuộc ngược 41 mm, nâng cấp với hệ thống giảm chấn SFF-BF 'piston lớn' của Showa để mang lại sự thoải mái và khả năng kiểm soát tốt hơn. Bên cạnh đó, chế độ 'Sport' được bổ sung vào các chế độ 'Road' và 'Rain' trước đây, đồng thời chạc ba trên giờ đây được làm từ nhôm rèn, giống như bàn đạp phanh chân.

Hệ thống phanh sử dụng kẹp phanh Nissin với đĩa đôi 310 mm phía trước và đĩa 255 mm phía sau. Xe có trọng lượng 190 kg (đã đổ đầy nhiên liệu), bình xăng dung tích 14 lít và chiều cao yên 805 mm, mang lại sự cân bằng giữa hiệu năng và khả năng kiểm soát. 

Tại Malaysia, Triumph Trident 660 2026 có giá bán 47.900 RM (khoảng 320 triệu đồng), chưa bao gồm thuế, bảo hiểm và phí đăng ký. Việc giữ nguyên giá nhưng bổ sung nhiều trang bị mới giúp mẫu xe này tiếp tục duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc naked bike tầm trung, nơi các đối thủ ngày càng được nâng cấp mạnh về công nghệ và hiệu năng.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
