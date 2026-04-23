Đề xuất bắt buộc lắp camera khoang hành khách: Mức phạt cao nhất lên đến 12 triệu

Thứ Năm, 19:00, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo quy định mới, yêu cầu các loại xe khách từ 8 chỗ trở lên phải lắp đặt camera giám sát trong khoang hành khách nhằm xóa bỏ "khoảng tối" trong quản lý vận tải.

Nhằm tăng cường an toàn giao thông và thắt chặt quản lý hoạt động vận tải, Bộ Công an đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Điểm đáng chú ý nhất trong dự thảo lần này là việc bổ sung quy định bắt buộc lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh trong khoang chở khách.

Hiện nay, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, các xe kinh doanh vận tải mới chỉ bắt buộc có thiết bị giám sát hành trình và camera ghi hình người lái xe. Các thiết bị này chủ yếu phục vụ theo dõi lộ trình và hành vi điều khiển phương tiện, nhằm kiểm soát thời gian lái xe liên tục và các hành vi gây mất an toàn.

Ảnh minh họa: KT

Tuy nhiên, việc thiếu giám sát trong khoang hành khách đã dẫn đến nhiều hệ lụy như: tình trạng nhồi nhét, chở quá số người quy định; đón trả khách tùy tiện, sai địa điểm; khó khăn trong việc kiểm soát an ninh và các hành vi vi phạm khác trên xe.

Vì vậy, dự thảo đề xuất bổ sung thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách vào danh mục bắt buộc với phương tiện

Trong đó, ban soạn thảo đề xuất bổ sung khoản 9a vào sau khoản 9 của Điều 32 Nghị định 168.

Theo đó, khoản 9a quy định phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe vận tải nội bộ thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: Đưa xe không lắp thiết bị giám sát hành trình của xe hoặc có lắp thiết bị nhưng thiết bị không hoạt động, không đúng quy chuẩn theo quy định hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình của xe ôtô; Đưa xe không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp thiết bị nhưng không ghi, không lưu trữ được dữ liệu theo quy định hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe lắp trên xe ôtô.

Ngoài ra, người lái xe có thể bị phạt 1.000.000 - 2.000.000 đồng nếu không lắp thiết bị này, hoặc có lắp nhưng không hoạt động, hay cố tình làm sai lệch dữ liệu trong quá trình tham gia giao thông.

Dự thảo hiện đang được lấy ý kiến rộng rãi đến hết ngày 19/4. Nếu được thông qua, những thay đổi này dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7, hứa hẹn sẽ tạo ra bước ngoặt trong việc minh bạch hóa hoạt động vận tải hành khách và nâng cao tính an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

PV/VOV Giao thông
Mức phạt xe ô tô đi vào đường cấm mới nhất năm 2026
VOV.VN - Theo Nghị định 168, mức phạt cao nhất đối với xe ô tô đi vào đường cấm năm 2026 lên tới 20 triệu đồng đến 22 triệu đồng và có thể bị trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.

So sánh mức phạt vi phạm giao thông theo Nghị định 100 và 168
VOV.VN - Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP , nhiều hành vi vi phạm giao thông sẽ có mức xử phạt vi phạm hành chính tăng cao so với Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Những mẹo đơn giản giúp tiết kiệm tiền nhiên liệu
VOV.VN - Giá xăng ngày càng biến động khiến chi phí sử dụng ô tô tăng cao, nhưng chỉ với một vài thay đổi nhỏ trong thói quen lái xe và sử dụng xe, người dùng hoàn toàn có thể tiết kiệm tiền xăng mỗi tháng đáng kể.

