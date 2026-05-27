English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đèn giao thông Mỹ và châu Âu khác nhau thế nào?

Thứ Tư, 06:00, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đèn giao thông cùng sử dụng hệ thống đèn đỏ, vàng, xanh nhưng Mỹ và châu Âu lại áp dụng nhiều quy tắc giao thông khác nhau. Từ vị trí đặt đèn tín hiệu cho tới cách rẽ phải, rẽ trái hay quy trình chuyển đèn, những khác biệt này có thể khiến tài xế nước ngoài dễ bối rối khi lái xe.

Vị trí đặt đèn giao thông ở Mỹ và châu Âu không giống nhau

Mặc dù đều sử dụng ba màu cơ bản gồm đỏ, vàng và xanh, hệ thống đèn giao thông giữa Mỹ và châu Âu tồn tại nhiều điểm khác biệt đáng chú ý.

Tại Mỹ, đèn tín hiệu thường được đặt phía bên kia giao lộ hoặc treo phía trên làn đường. Thiết kế này giúp tài xế dễ quan sát từ khoảng cách xa, đặc biệt trên những tuyến đường rộng và nhiều làn xe. Trong khi đó, nhiều quốc gia châu Âu có xu hướng bố trí đèn giao thông gần vạch dừng hoặc đặt ở phía bên phải giao lộ. Không ít khu vực còn sử dụng thêm đèn tín hiệu nhỏ ở độ cao thấp để tài xế dễ quan sát khi đã dừng sát ngã tư.

Den giao thong my va chau Au khac nhau the nao hinh anh 1

Sự khác biệt về cách bố trí này phản ánh đặc điểm hạ tầng giao thông của từng khu vực. Đường phố châu Âu thường nhỏ hơn, mật độ đô thị dày đặc hơn nên cách đặt đèn cũng được tối ưu theo điều kiện thực tế.

Quy tắc chuyển đèn và cách rẽ xe có nhiều khác biệt

Một trong những điểm khác biệt dễ gây nhầm lẫn nhất nằm ở trình tự chuyển đổi tín hiệu đèn. Tại nhiều quốc gia châu Âu, tài xế thường thấy trình tự đỏ → đỏ + vàng → xanh trước khi xe được phép di chuyển. Đèn vàng xuất hiện cùng đèn đỏ như một tín hiệu báo chuẩn bị khởi hành. Ngược lại, hệ thống tại Mỹ thường chuyển trực tiếp từ đỏ sang xanh mà không có giai đoạn đỏ kết hợp vàng.

Quy tắc rẽ xe cũng tạo nên sự khác biệt lớn. Ở Mỹ, việc rẽ phải khi đèn đỏ được cho phép tại nhiều bang, miễn là tài xế dừng hẳn và bảo đảm an toàn, trừ khi có biển báo cấm.

Tại phần lớn quốc gia châu Âu, quy định này nghiêm ngặt hơn đáng kể. Người lái thường không được phép rẽ khi đèn đỏ nếu không có biển báo hoặc tín hiệu cho phép cụ thể. Ngoài ra, do nhiều nước châu Âu lưu thông bên phải giống Mỹ nhưng có mật độ vòng xuyến cao hơn, người lái xe quốc tế cũng cần thích nghi với cách điều tiết giao thông khác biệt.

Vì sao những khác biệt này quan trọng với tài xế quốc tế?

Đối với khách du lịch, người nước ngoài hoặc tài xế thuê xe ở nước khác, các khác biệt tưởng chừng nhỏ trong hệ thống đèn giao thông có thể dẫn tới lỗi vi phạm hoặc tình huống mất an toàn.

Việc hiểu cách bố trí đèn tín hiệu, quy tắc chuyển màu và quy định rẽ tại giao lộ là điều quan trọng trước khi lái xe tại một quốc gia mới. Dù nền tảng giao thông toàn cầu có nhiều điểm tương đồng, luật lệ địa phương vẫn đóng vai trò quyết định trong việc bảo đảm an toàn trên đường.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Slashgear
Tag: đèn giao thông luật giao thông Mỹ châu Âu lái xe quốc tế giao thông đường bộ xe hơi an toàn giao thông traffic lights driving rules sự khác nhau giữa đèn giao thông Mỹ và châu Âu đèn giao thông Mỹ và châu Âu khác nhau như thế nào
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Những vật dụng không nên để trong cốp xe
Những vật dụng không nên để trong cốp xe

VOV.VN - Cốp xe thường được xem là “kho chứa đồ di động”, nơi nhiều tài xế tiện tay cất mọi thứ từ chai nước, thiết bị điện tử cho tới bình xịt hay thuốc men, quần áo,…. Tuy nhiên, không gian kín, nhiệt độ cao và rung lắc liên tục trong quá trình di chuyển có thể khiến cốp xe trở thành môi trường tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Những vật dụng không nên để trong cốp xe

Những vật dụng không nên để trong cốp xe

VOV.VN - Cốp xe thường được xem là “kho chứa đồ di động”, nơi nhiều tài xế tiện tay cất mọi thứ từ chai nước, thiết bị điện tử cho tới bình xịt hay thuốc men, quần áo,…. Tuy nhiên, không gian kín, nhiệt độ cao và rung lắc liên tục trong quá trình di chuyển có thể khiến cốp xe trở thành môi trường tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Xi nhan trái nhưng rẽ phải bị phạt bao nhiêu tiền?
Xi nhan trái nhưng rẽ phải bị phạt bao nhiêu tiền?

VOV.VN - Việc bật xi nhan trái nhưng lại rẽ phải không chỉ là hành vi vi phạm luật giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính người điều khiển và những người xung quanh.

Xi nhan trái nhưng rẽ phải bị phạt bao nhiêu tiền?

Xi nhan trái nhưng rẽ phải bị phạt bao nhiêu tiền?

VOV.VN - Việc bật xi nhan trái nhưng lại rẽ phải không chỉ là hành vi vi phạm luật giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính người điều khiển và những người xung quanh.

SUV cỡ C giảm giá mạnh, đại lý hạ lãi suất nhằm hút khách mùa thấp điểm
SUV cỡ C giảm giá mạnh, đại lý hạ lãi suất nhằm hút khách mùa thấp điểm

VOV.VN - Bước sang tháng 5/2026, hàng loạt mẫu SUV/crossover cỡ C như Mazda CX-5, Ford Territory, Honda CR-V hay Hyundai Tucson đồng loạt được đại lý giảm giá và hỗ trợ lãi suất vay nhằm kích cầu. Áp lực tồn kho và sức mua chững lại đang khiến cuộc đua ưu đãi trong phân khúc này ngày càng “gay cấn”.

SUV cỡ C giảm giá mạnh, đại lý hạ lãi suất nhằm hút khách mùa thấp điểm

SUV cỡ C giảm giá mạnh, đại lý hạ lãi suất nhằm hút khách mùa thấp điểm

VOV.VN - Bước sang tháng 5/2026, hàng loạt mẫu SUV/crossover cỡ C như Mazda CX-5, Ford Territory, Honda CR-V hay Hyundai Tucson đồng loạt được đại lý giảm giá và hỗ trợ lãi suất vay nhằm kích cầu. Áp lực tồn kho và sức mua chững lại đang khiến cuộc đua ưu đãi trong phân khúc này ngày càng “gay cấn”.

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 4/2026: Hilux vẫn chưa vượt được Ranger
Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 4/2026: Hilux vẫn chưa vượt được Ranger

VOV.VN - Trong tháng 4/2026, Toyota Hilux là mẫu xe bán tải ghi nhận doanh số tăng trưởng với 684 xe bán ra (tăng 34 xe so với tháng 3/2026), nhưng con số này chưa đủ để vượt qua mẫu xe "chủ lực" của Ford - Ranger (đạt 933 xe).

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 4/2026: Hilux vẫn chưa vượt được Ranger

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 4/2026: Hilux vẫn chưa vượt được Ranger

VOV.VN - Trong tháng 4/2026, Toyota Hilux là mẫu xe bán tải ghi nhận doanh số tăng trưởng với 684 xe bán ra (tăng 34 xe so với tháng 3/2026), nhưng con số này chưa đủ để vượt qua mẫu xe "chủ lực" của Ford - Ranger (đạt 933 xe).

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026: VinFast thống trị bảng xếp hạng
Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026: VinFast thống trị bảng xếp hạng

VOV.VN - Với doanh số lấn át nhiều đối thủ, các mẫu xe điện VinFast chiếm tới một nửa danh sách Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026. Trong đó, VinFast Limo Green dẫn đầu danh sách với hơn 6.000 xe bán ra trong tháng 4/2026.

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026: VinFast thống trị bảng xếp hạng

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026: VinFast thống trị bảng xếp hạng

VOV.VN - Với doanh số lấn át nhiều đối thủ, các mẫu xe điện VinFast chiếm tới một nửa danh sách Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026. Trong đó, VinFast Limo Green dẫn đầu danh sách với hơn 6.000 xe bán ra trong tháng 4/2026.

Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm đa số
Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm đa số

VOV.VN - Trong Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026 thì có tới 8 mẫu xe tới từ các thương hiệu Nhật Bản - Toyota, Suzuki, Isuzu, còn lại hai mẫu xe đến từ Hàn Quốc (Hyundai Elantra) và Mỹ (Ford Mustang Mach-E).

Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm đa số

Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm đa số

VOV.VN - Trong Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026 thì có tới 8 mẫu xe tới từ các thương hiệu Nhật Bản - Toyota, Suzuki, Isuzu, còn lại hai mẫu xe đến từ Hàn Quốc (Hyundai Elantra) và Mỹ (Ford Mustang Mach-E).

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn