Đèn giao thông Mỹ và châu Âu khác nhau thế nào?

Vị trí đặt đèn giao thông ở Mỹ và châu Âu không giống nhau

Mặc dù đều sử dụng ba màu cơ bản gồm đỏ, vàng và xanh, hệ thống đèn giao thông giữa Mỹ và châu Âu tồn tại nhiều điểm khác biệt đáng chú ý.

Tại Mỹ, đèn tín hiệu thường được đặt phía bên kia giao lộ hoặc treo phía trên làn đường. Thiết kế này giúp tài xế dễ quan sát từ khoảng cách xa, đặc biệt trên những tuyến đường rộng và nhiều làn xe. Trong khi đó, nhiều quốc gia châu Âu có xu hướng bố trí đèn giao thông gần vạch dừng hoặc đặt ở phía bên phải giao lộ. Không ít khu vực còn sử dụng thêm đèn tín hiệu nhỏ ở độ cao thấp để tài xế dễ quan sát khi đã dừng sát ngã tư.

Sự khác biệt về cách bố trí này phản ánh đặc điểm hạ tầng giao thông của từng khu vực. Đường phố châu Âu thường nhỏ hơn, mật độ đô thị dày đặc hơn nên cách đặt đèn cũng được tối ưu theo điều kiện thực tế.

Quy tắc chuyển đèn và cách rẽ xe có nhiều khác biệt

Một trong những điểm khác biệt dễ gây nhầm lẫn nhất nằm ở trình tự chuyển đổi tín hiệu đèn. Tại nhiều quốc gia châu Âu, tài xế thường thấy trình tự đỏ → đỏ + vàng → xanh trước khi xe được phép di chuyển. Đèn vàng xuất hiện cùng đèn đỏ như một tín hiệu báo chuẩn bị khởi hành. Ngược lại, hệ thống tại Mỹ thường chuyển trực tiếp từ đỏ sang xanh mà không có giai đoạn đỏ kết hợp vàng.

Quy tắc rẽ xe cũng tạo nên sự khác biệt lớn. Ở Mỹ, việc rẽ phải khi đèn đỏ được cho phép tại nhiều bang, miễn là tài xế dừng hẳn và bảo đảm an toàn, trừ khi có biển báo cấm.

Tại phần lớn quốc gia châu Âu, quy định này nghiêm ngặt hơn đáng kể. Người lái thường không được phép rẽ khi đèn đỏ nếu không có biển báo hoặc tín hiệu cho phép cụ thể. Ngoài ra, do nhiều nước châu Âu lưu thông bên phải giống Mỹ nhưng có mật độ vòng xuyến cao hơn, người lái xe quốc tế cũng cần thích nghi với cách điều tiết giao thông khác biệt.

Vì sao những khác biệt này quan trọng với tài xế quốc tế?

Đối với khách du lịch, người nước ngoài hoặc tài xế thuê xe ở nước khác, các khác biệt tưởng chừng nhỏ trong hệ thống đèn giao thông có thể dẫn tới lỗi vi phạm hoặc tình huống mất an toàn.

Việc hiểu cách bố trí đèn tín hiệu, quy tắc chuyển màu và quy định rẽ tại giao lộ là điều quan trọng trước khi lái xe tại một quốc gia mới. Dù nền tảng giao thông toàn cầu có nhiều điểm tương đồng, luật lệ địa phương vẫn đóng vai trò quyết định trong việc bảo đảm an toàn trên đường.