Ducati có thể bị Volkswagen bán trong kế hoạch tái cấu trúc quy mô lớn

Ducati đứng trước khả năng rời Volkswagen Group

Volkswagen đang tiến hành một cuộc tái cấu trúc lớn nhằm tập trung nguồn lực vào những lĩnh vực được đánh giá có đóng góp rõ ràng về chiến lược và tài chính. Tập đoàn dự kiến cắt giảm khoảng 50.000 việc làm, đồng thời giảm một nửa số lượng mẫu xe trong danh mục sản phẩm. Bên cạnh đó, Volkswagen cho biết khoảng một phần ba các hoạt động được xem là “không mang tính chiến lược” sẽ được bán hoặc tái cơ cấu.

Trong bối cảnh này, Ducati có thể nằm trong danh sách những tài sản được Volkswagen xem xét chuyển nhượng. Theo Bloomberg, CEO Audi Gernot Döllner xác nhận Ducati sẽ nằm trong quá trình đánh giá, đồng thời cho biết, tập đoàn sẽ phải thảo luận về tương lai của thương hiệu mô tô Italy. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng hiện chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.

Ducati có thể trở thành một trong những thương hiệu bị Volkswagen Group bán đi khi tập đoàn Đức đẩy mạnh kế hoạch tái cấu trúc.

Ducati có lịch sử từ năm 1926 và trở thành thương hiệu thứ 11 trong danh mục của Volkswagen Group vào ngày 19/7/2012. Sau hơn một thập kỷ thuộc tập đoàn Đức, thương hiệu mô tô Italy hiện có thể được định giá khoảng 1,25 tỷ Euro, tương đương 1,45 tỷ USD.

Doanh số Ducati giảm, lợi nhuận lao dốc

Khả năng Ducati bị bán diễn ra trong thời điểm hoạt động kinh doanh của thương hiệu này gặp không ít khó khăn. Trong năm ngoái, Ducati bán được 50.895 xe mô tô trên toàn cầu, giảm 7% so với trước đó. Multistrada là dòng xe bán chạy nhất với 13.873 chiếc, tiếp theo là Panigale đạt 10.606 chiếc và Scrambler với 5.814 chiếc.

Đáng chú ý, dù được định giá tới khoảng 1,25 tỷ Euro, Ducati chỉ đạt lợi nhuận hoạt động 52 triệu Euro trong năm vừa qua. Con số này giảm tới 42,8%. Công ty cho biết, tỷ giá hối đoái bất lợi cùng các mức thuế do chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng là những yếu tố tác động tiêu cực đến kết quả kinh doanh.

Trong một diễn biến khác liên quan đến hoạt động của Volkswagen Group tại Mỹ, CEO Audi Gernot Döllner cũng xác nhận Audi vẫn đang cân nhắc đưa một phần hoạt động sản xuất sang Mỹ.

Nếu Volkswagen thực sự quyết định bán Ducati, thương hiệu mô tô Italy có thể trở thành một trong những tài sản đáng chú ý nhất được đưa ra thị trường trong quá trình tập đoàn Đức tái cấu trúc. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, việc Ducati có được bán hay không vẫn chưa được quyết định.

Trong một diễn biến khác liên quan đến hoạt động của Volkswagen Group tại Mỹ, CEO Audi Gernot Döllner cũng xác nhận Audi vẫn đang cân nhắc đưa một phần hoạt động sản xuất sang Mỹ. Các mẫu SUV của Audi có thể được sản xuất tại nhà máy mới của Scout ở Blythewood, South Carolina hoặc nhà máy Volkswagen tại Chattanooga, Tennessee.

Audi hiện chưa sản xuất ô tô tại Mỹ, khiến thương hiệu chịu ảnh hưởng đáng kể từ các mức thuế nhập khẩu. Việc đưa ít nhất một phần hoạt động sản xuất SUV sang Mỹ có thể giúp Audi cải thiện vị thế cạnh tranh tại thị trường này, tương tự cách BMW và Mercedes-Benz đang vận hành các nhà máy SUV quy mô lớn tại South Carolina và Alabama.