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Vì sao Volkswagen phải cân nhắc bán hai thương hiệu Lamborghini và Ducati?

Thứ Bảy, 06:00, 04/07/2026
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VOV.VN - Volkswagen được cho là đang xem xét khả năng bán hoặc niêm yết Lamborghini và Ducati nhằm huy động nguồn vốn cho kế hoạch tái cấu trúc quy mô lớn. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng tập đoàn Đức sẽ phải cân nhắc rất kỹ bởi đây đều là những thương hiệu mang lại lợi nhuận cao nhất trong hệ sinh thái của mình.

Volkswagen cần thêm nguồn vốn cho cuộc tái cấu trúc lớn

Tập đoàn Volkswagen đang đối mặt với một trong những giai đoạn chuyển mình lớn nhất lịch sử khi phải đồng thời cắt giảm chi phí, tái cơ cấu hoạt động và tăng tốc đầu tư vào xe điện, phần mềm cũng như các công nghệ mới. Theo các nguồn tin được truyền thông châu Âu dẫn lại, ban lãnh đạo tập đoàn đã thảo luận về khả năng bán hoặc đưa Lamborghini và Ducati lên sàn chứng khoán nhằm bổ sung nguồn tài chính cho kế hoạch này.

Trước đó, Volkswagen đã thực hiện nhiều động thái nhằm cải thiện dòng tiền, bao gồm việc bán phần lớn cổ phần tại công ty động cơ hàng hải Everllence. Tuy nhiên, số tiền thu về vẫn được cho là chưa đủ để đáp ứng nhu cầu đầu tư trong nhiều năm tới.

Song song với đó, tập đoàn cũng triển khai chương trình tái cơ cấu sâu rộng, bao gồm cắt giảm khoảng 100.000 việc làm trên toàn cầu và điều chỉnh hoạt động tại nhiều nhà máy để nâng cao hiệu quả vận hành.

vi sao volkswagen phai can nhac ban hai thuong hieu lamborghini va ducati hinh anh 1
Ban lãnh đạo tập đoàn Volkswagen đã thảo luận về khả năng bán hoặc đưa Lamborghini và Ducati lên sàn chứng khoán nhằm bổ sung nguồn tài chính cho kế hoạch này.

Lamborghini và Ducati đều là “con gà đẻ trứng vàng”

Lamborghini hiện là một trong những thương hiệu có biên lợi nhuận cao nhất của Volkswagen. Những mẫu siêu xe như Revuelto hay Temerario giúp hãng liên tục lập kỷ lục về doanh số và lợi nhuận trong vài năm gần đây, khiến giá trị của Lamborghini ngày càng tăng.

Trong khi đó, Ducati cũng là thương hiệu xe máy cao cấp có sức hút lớn trên toàn cầu. Với danh tiếng lâu năm cùng kết quả kinh doanh tích cực, Ducati được đánh giá là tài sản hấp dẫn nếu được niêm yết hoặc chuyển nhượng cho các nhà đầu tư.

Chính vì vậy, nếu Volkswagen quyết định bán một trong hai thương hiệu này, tập đoàn có thể thu về khoản tiền rất lớn để phục vụ chiến lược tái cấu trúc và đầu tư dài hạn.

Khả năng bán vẫn còn bỏ ngỏ

Dù vậy, nhiều chuyên gia nhận định khả năng Volkswagen thực sự chia tay Lamborghini hoặc Ducati là không cao. Cả hai đều đang hoạt động hiệu quả và đóng góp đáng kể vào lợi nhuận của tập đoàn, trong khi những thương hiệu phổ thông lại chịu áp lực lớn từ chi phí sản xuất và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường xe điện.

vi sao volkswagen phai can nhac ban hai thuong hieu lamborghini va ducati hinh anh 2
Ducati được đánh giá là tài sản hấp dẫn nếu được niêm yết hoặc chuyển nhượng cho các nhà đầu tư.

Việc bán đi các “con gà đẻ trứng vàng” có thể giúp Volkswagen giải quyết khó khăn tài chính trước mắt nhưng cũng khiến tập đoàn mất đi những nguồn lợi nhuận ổn định trong tương lai. Vì vậy, phương án này hiện mới chỉ dừng ở mức được cân nhắc và chưa có quyết định chính thức.

Đến thời điểm hiện tại, Volkswagen cũng từ chối đưa ra bình luận về các thông tin liên quan đến khả năng bán hoặc niêm yết Lamborghini và Ducati. Điều đó đồng nghĩa tương lai của hai thương hiệu danh tiếng này vẫn còn là dấu hỏi, trong khi quá trình tái cấu trúc của Volkswagen được dự báo sẽ còn tiếp tục trong những năm tới.

 

 

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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