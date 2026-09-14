McLaren đồng loạt tăng giá tại Việt Nam, 750S Spider tiến sát mốc 31 tỷ đồng

McLaren vừa cập nhật bảng giá mới tại Việt Nam với mức điều chỉnh khá cao đối với cả hai dòng sản phẩm hiện hành là Artura và 750S.

Theo bảng mới, McLaren Artura Coupe áp giá 17,9487 tỷ đồng, tăng 2,6587 tỷ đồng, tương đương khoảng 17,4% so với mức gần nhất.

Artura Spider được nâng từ 16,66 tỷ lên 19,6504 tỷ đồng, tăng 2,9904 tỷ đồng, tương đương khoảng 17,9%.

Mức tăng nhiều nhất ở dòng 750S. Phiên bản Coupe hiện có giá 27,9653 tỷ đồng, cao hơn 5,3746 tỷ đồng, tương đương khoảng 23,8%. Trong khi đó, 750S Spider được điều chỉnh lên 30,9958 tỷ đồng, tăng 6,005 tỷ đồng, khoảng 24%.

Bảng giá siêu xe Mclaren trước và sau khi tăng giá

Một trong những nguyên nhân chính của đợt điều chỉnh giá của các mẫu siêu xe lần này liên quan đến chi phí logistics, thêm vào đó là các chi phí nghiên cứu công nghệ, vật liệu sợi carbon thế hệ mới và lạm phát chuỗi cung.

Do Việt Nam áp dụng cơ chế thuế chồng thuế (Thuế tiêu thụ đặc biệt và Thuế VAT tính trên giá đã có Thuế nhập khẩu), nên chỉ cần giá xuất xưởng tại Anh tăng một phần nhỏ, giá bán đến tay khách hàng Việt sẽ lập tức bị đội lên gấp nhiều lần.

750S Spider đắt thêm 9 tỷ đồng sau hơn hai năm ra mắt tại thị trường Việt Nam

Nếu so với thời điểm ra mắt chính hãng tại Việt Nam tháng 4/2024, biên độ tăng của 750S Spider còn lớn hơn nhiều. Khi đó giá khởi điểm của mẫu siêu xe này 21,6997 tỷ đồng. Với mức mới 30,9958 tỷ đồng, mẫu xe hạng sang này đã tăng khoảng 9,2961 tỷ đồng, tương đương gần 43%.

Bên cạnh đó, mẫu 750S Coupe cũng đắt thêm gần 8 tỷ đồng so với thời điểm ban đầu.

McLaren 750S Spider là phiên bản mui trần của dòng siêu xe thương mại hạng nhẹ mạnh nhất lịch sử McLaren. Mẫu xe này là bản nâng cấp toàn diện từ người tiền nhiệm 720S Spider thành công rực rỡ trước đó.

Loạt siêu xe McLaren tăng giá tại Việt Nam, cao nhất lên tới hơn 6 tỷ đồng.

McLaren 750S được trang bị động cơ V8 tăng áp kép (Twin-Turbo) dung tích 4.0L mã M840T. Công suất cực đại đạt 750 mã lực (740 bhp) tại 7.500 vòng/phút. Mô-men xoắn cực đại đạt 800 Nm tại 5.500 vòng/phút.

Hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép (SSG) được tinh chỉnh lại tỷ số truyền, giúp xe phản hồi nhanh hơn 15% so với 720S với hệ dẫn động Cầu sau (RWD).

Cả Coupe và Spider đều có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,8 giây. Bản Coupe đạt 200 km/h sau khoảng 7,2 giây, trong khi Spider cần khoảng 7,3 giây. Tốc độ tối đa của hai phiên bản đều đạt 332 km/h.

750S tiếp tục khai thác mạnh vật liệu carbon – lĩnh vực vốn được xem là một trong những thế mạnh kỹ thuật lâu năm của McLaren.

Trái với xu hướng bố trí nhiều màn hình lớn trên các siêu xe mới, khoang lái 750S vẫn tập trung vào chi tiết nội thất tối giản, tập trung vào người lái, tránh sao nhãng với nhiều thao tác trên xe.

Xe được trang bị màn hình cảm ứng HD 8 inch đặt dọc, sử dụng hệ thống McLaren Infotainment System, hỗ trợ định vị, Bluetooth và Apple CarPlay. Phía trước tài xế là bảng đồng hồ kỹ thuật số bố trí trực tiếp trong tầm quan sát.

Các nút điều chỉnh hệ thống truyền động và khung gầm được bố trí để người lái có thể thao tác mà không cần rời tay khỏi vô-lăng quá nhiều. Xe có tùy chọn ghế đua bằng sợi carbon, trong khi vô-lăng giữ thiết kế tương đối đơn giản nhằm ưu tiên cảm giác điều khiển.

Hệ thống âm thanh tiêu chuẩn gồm 4 loa; tùy cấu hình, khách hàng có thể nâng cấp các trang bị tiện nghi và vật liệu thông qua danh mục tùy chọn của McLaren.

Artura chuyển sang động cơ V6 Hybrid

Nếu 750S đại diện cho công thức động cơ V8 truyền thống, Artura lại là dòng xe đánh dấu giai đoạn điện hóa của McLaren. Mẫu xe này được sử dụng hệ thống Plug-in Hybrid gồm động cơ V6 3.0L tăng áp kép kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 700 PS, tương đương khoảng 690 hp, mô-men xoắn cực đại 720 Nm.

Artura Coupe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3 giây, 0-200 km/h trong khoảng 8,3 giây và đạt tốc độ tối đa 330 km/h. Điểm khác biệt quan trọng nằm ở cấu trúc carbon thế hệ mới kết hợp hệ thống điện hóa, giúp McLaren vừa duy trì hiệu năng siêu xe vừa bổ sung khả năng vận hành bằng điện trong một số điều kiện.

Khoang lái Artura cân bằng giữa yếu tố thể thao và tiện ích sử dụng hàng ngày. Cabin chỉ có hai chỗ ngồi, sử dụng ghế thể thao dạng bucket. Các cấu hình nội thất có thể kết hợp da Nappa, Alcantara và những chi tiết trang trí kim loại. Một số phiên bản sử dụng hệ thống âm thanh Meridian.

Artura cũng trang bị màn hình thông tin giải trí khoảng 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Bluetooth, hệ thống dẫn đường và kết nối USB. Cách bố trí nút điều khiển của Artura vẫn giữ đặc trưng McLaren: Các chức năng liên quan trực tiếp đến vận hành nằm gần cụm đồng hồ và vô-lăng để tài xế có thể chuyển chế độ lái với ít thao tác nhất.

Artura Spider là phiên bản mui trần sở hữu phần mui xếp cứng dạng RHT có khả năng đóng/mở điện cực nhanh chỉ trong 11 giây. Dù kết cấu mui trần, xe chỉ nặng 1.457 kg (chênh lệch rất ít so với bản Coupe nhờ bộ khung sườn carbon MonoCell tối ưu

Một điểm đáng chú ý là Artura Spider từng giảm khoảng 330 triệu đồng vào đầu năm 2026 do thay đổi chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe Hybrid. Tuy nhiên sau đợt cập nhật mới, mức giá của phiên bản này đã tăng trở lại gần 3 tỷ đồng. Giá tăng nhưng các thông số kỹ thuật và cấu hình cơ bản của xe không thay đổi tương ứng với mức tăng giá. Vì vậy, đây chủ yếu là sự thay đổi về mặt bằng giá phân phối từ hãng và các chi phí phát sinh, thay vì việc xuất hiện một thế hệ hay phiên bản nâng cấp mới.