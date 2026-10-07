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Loạt thương hiệu ô tô Trung Quốc chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam

Thứ Tư, 07:00, 07/10/2026
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VOV.VN - Hàng loạt thương hiệu ô tô Trung Quốc hoàn toàn mới sẽ lần lượt xuất hiện tại Việt Nam trong vài tháng tới, hứa hẹn mang đến hàng loạt sản phẩm ở mọi phân khúc, cùng với công nghệ hiện đại và hệ thống truyền động đa dạng.

Làn sóng ô tô Trung Quốc thế hệ mới chuẩn bị tràn vào thị trường Việt Nam trong quý IV/2026 với sự góp mặt của hàng loạt thương hiệu hoàn toàn mới. Khác với giai đoạn trước, đợt bùng nổ này không chỉ mang đến các dải sản phẩm cao cấp mà còn đẩy mạnh xu hướng điện hóa hiện đại.

Sự chuyển dịch chiến lược này cho thấy các thương hiệu ô tô Trung Quốc đang bước vào giai đoạn thâm nhập sâu và bài bản hơn tại thị trường Việt Nam.

Zeekr 

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Trực thuộc tập đoàn Geely Holding, Zeekr sẽ là cái tên tiếp theo được Tasco Auto mang về thị trường Việt Nam với định hướng xe điện cao cấp hoàn toàn mới. Cùng với Volvo, Lynk & Co và Lotus, Zeekr được kỳ vọng sẽ giúp Tasco Auto đa dạng hóa sản phẩm ô tô và tạo ra đối trọng thực sự với các hãng xe sang truyền thống.

Theo kế hoạch vào cuối năm 2026, thay vì mẫu MPV 009 như những đồn đoán ban đầu, Zeekr 7X dự kiến sẽ là sản phẩm đầu tiên được phân phối tại Việt Nam. Đây là nước đi mang tính thực dụng, nhắm thẳng vào phân khúc xe gầm cao đang chiếm lĩnh thị hiếu người dùng Việt. Cụ thể, Zeekr 7X sở hữu hàm lượng công nghệ thuần điện (BEV) tiên tiến, nền tảng khung gầm an toàn và khoang nội thất xa xỉ nhằm chinh phục tệp khách hàng trẻ trung và năng động.

Li Auto và Forthing 

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Với sự xuất hiện của một đơn vị phân phối mới mẻ Neera Motors, dự kiến bộ đôi thương hiệu Li Auto và Forthing (thuộc Dongfeng) sẽ gia nhập thị trường Việt Nam trong vài tháng tới. 

Trong đó, Li Auto hiện được đánh giá là một trong những thương hiệu đáng chú ý nhất tại thị trường nội địa Trung Quốc hiện nay. Hiện đơn vị phân phối đang triển khai đại lý đầu tiên của thương hiệu này ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, dự kiến các sản phẩm đầu tiên được phân phối là một số mẫu SUV như L6, L8 và L9 cùng xe điện i6.

Điểm làm nên sức mạnh định giá của Li Auto chính là việc ứng dụng công nghệ xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV/REEV), được xem là giải pháp "vàng" trong bối cảnh hạ tầng trạm sạc công cộng tại Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. 

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Trong khi đó, Forthing sẽ xuất hiện muộn hơn và dự kiến sẽ tập trung vào các dòng sản phẩm thế hệ mới mang hàm lượng công nghệ cao và thiết kế đột phá, với mẫu MPV V9 sẽ mở đường. Đồng thời, dự kiến thương hiệu này sẽ không có mối liên hệ nào về mặt phân phối và dịch vụ với các mẫu xe Dongfeng đã ra mắt tại Việt Nam trước đây.

ICaur

Tập đoàn Chery sẽ tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng ngoài hai thương hiệu Omoda và Jaecoo bằng việc bổ sung thương hiệu xe điện iCaur về Việt Nam ngay cuối năm 2026.

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Liên doanh Omoda & Jaecoo Việt Nam vẫn đảm nhận việc phân phối các mẫu xe của thương hiệu này tại thị trường trong nước. Mẫu xe tiên phong dự kiến là SUV việt dã V27, sử dụng hệ truyền động EREV cung cấp khả năng di chuyển hỗn hợp lên tới 1.200 km, hướng tới nhóm khách hàng trẻ đam mê cắm trại và khám phá địa hình. 

Cùng với đó, V23 cũng dự kiến được giới thiệu đến khách hàng trong nước trong thời gian tới với kích thước nhỏ nhỏ và giá bán dưới 1 tỷ đồng sẽ phù hợp với hầu bao của người tiêu dùng Việt Nam.

Deepal

Theo kế hoạch, Deepal (thuộc tập đoàn Changan) cũng đang trong quá trình thâm nhập thị trường vào cuối 2026 hoặc đầu năm 2027, hứa hẹn mang đến những dòng xe điện và hybrid mang ngôn ngữ thiết kế tương lai cùng công nghệ tự lái thông minh.

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Kim Long Motor dự kiến sẽ là đối tác phân phối xe Deepal tại Việt Nam với tổng cộng 5 mẫu xe ra mắt lần lượt trong 3 năm tới. Trước đó, vào đầu năm 2025, hai bên đã công bố kế hoạch thành lập nhà máy liên doanh lắp ráp ô tô Kim Long Trường An Việt Nam tại Huế với công suất 50.000 xe/năm.

Bên cạnh Deepal, Changan cũng dự kiến mang đến Việt Nam các mẫu xe mang chính tên thương hiệu của nhà sản xuất này, cùng với đó còn có các mẫu xe cao cấp thương hiệu Avatr rất độc đáo.

DFSK

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Thương hiệu lạ này dự kiến sẽ vào Việt Nam vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, nhưng các hoạt động tìm hiểu và thâm nhập thị trường chưa được mạnh mẽ như các đối thủ khác. Dự kiến, mẫu xe E5 hybrid (PHEV) với 7 chỗ ngồi sẽ có khả năng mở bán sớm nhất tại Việt Nam.

Được thành lập như một liên doanh của Dongfeng và Seres từ năm 2003, DFSK đã được Seres nắm quyền kiểm soát từ năm 2020. Tại Trung Quốc, thương hiệu này còn có tên gọi Seres Auto nhưng cái tên DFSK sẽ vẫn sử dụng ở nước ngoài do đã tạo dựng được tính thương hiệu từ lâu.

Điểm danh loạt thương hiệu Trung Quốc đã có mặt tại Việt Nam

Trước đó, thị trường ô tô Việt Nam đã chứng kiến sự xuất hiện của mạng lưới kinh doanh dày đặc từ hàng loạt "ông lớn" Trung Quốc. Với hơn 10 thương hiệu có mặt từ sớm, ô tô của Trung Quốc đang dần tạo được niềm tin ở người tiêu dùng trong nước, đồng thời cũng mang đến cuộc cạnh tranh sôi động.

Có mặt sớm nhất tại thị trường Việt Nam là MG (thuộc SAIC Motor) từ năm 2020, với danh mục sản phẩm phong phú từ xe xăng truyền thống đến xe thể thao thuần điện. Sau giai đoạn đầu hợp tác phân phối cùng TC Services, SAIC Motor đã thành lập đơn vị riêng đảm nhận công việc này tại Việt Nam cho đến nay. 

Trong khi đó, Wuling cùng hợp tác lắp ráp với TMT Motors đã tiên phong khai mở phân khúc ô tô điện mini với dòng Hongguang MiniEV. Sau đó, hãng còn ra mắt thêm mẫu xe 5 cửa Bingo với quãng đường di chuyển dài hơn và cung cấp không gian rộng rãi.

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BYD đã chính thức gia nhập thị trường Việt Nam với hàng loạt sản phẩm thuần điện

Sau đó, một trong những ông lớn đáng chú ý nhất tại Trung Quốc - BYD đã chính thức gia nhập thị trường Việt Nam với hàng loạt sản phẩm thuần điện (BEV) ở nhiều phân khúc. Tuy nhiên, do mạng lưới trạm sạc còn thiếu, hãng đang dần mở rộng danh mục xe Hybrid cắm sạc (PHEV) với nhiều mẫu xe mới như Sealion 6, Seal 5 hay Sealion 5.

Tập đoàn Geely đã cùng với đối tác Tasco Auto phân phối thương hiệu cận sang Lynk & Co, đồng thời đưa thương hiệu Geely cạnh tranh trong phân khúc xe phổ thông. Ngoài ra, hãng còn giới thiệu thêm thương hiệu xe thể thao Lotus trong năm 2026 nhằm phủ sóng mạnh mẽ đến các "dân chơi" đam mê tốc độ.

Các tập đoàn lớn khác như GAC Motor, Dongfeng hay GWM (với thương hiệu Haval, Tank) cũng không đứng ngoài cuộc khi liên tục đưa về các dòng SUV, MPV Hybrid cỡ lớn mang hàm lượng công nghệ tiện nghi hàng đầu. Tuy nhiên, dấu ấn của các thương hiệu này chưa quá mạnh mẽ do đối tác phân phối tại Việt Nam chưa đẩy mạnh công cuộc marketing và truyền thông.

Trong khi đó, chiến lược "nội địa hóa" được tập đoàn Chery áp dụng triệt để thông qua liên doanh hợp tác cùng Geleximco. Việc triển khai xây dựng nhà máy lắp ráp cho bộ đôi thương hiệu Omoda và Jaecoo đã minh chứng rõ nét cho cam kết đầu tư dài hạn với hàng loạt mẫu xe với các hệ thống truyền động thuần xăng, HEV, PHEV và thuần điện.

Giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027 hứa hẹn sẽ là thời kỳ bùng nổ của ngành ô tô Việt Nam với các thương hiệu Trung Quốc hoàn toàn mới. Không chỉ mang đến những sản phẩm công nghệ cao, đặc biệt là nền tảng EREV và PHEV, sự xuất hiện của các đối tác phân phối nội địa mới mẻ sẽ tạo nên cuộc đua khốc liệt hơn và mang đến cho khách hàng Việt những lựa chọn đa dạng với giá bán hợp lý.

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Làn sóng ô tô Trung Quốc ồ ạt đổ bộ Việt Nam năm 2026

VOV.VN - Trong 3 quý đầu của năm 2026, các thương hiệu ô tô Trung Quốc đã đẩy mạnh sự hiện diện tại Việt Nam với hàng loạt mẫu xe mới, không chỉ lấp đầy các phân khúc giá, mà còn thúc đẩy công nghệ truyền động và các tính năng tiện nghi. 

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
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