Làn sóng ô tô Trung Quốc ồ ạt đổ bộ Việt Nam năm 2026

Sau 9 tháng đầu của năm 2026, thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các thương hiệu xe hơi đến từ Trung Quốc. Với khoảng 13 mẫu xe và phiên bản mới được giới thiệu, chiếm gần 1/3 tổng số ô tô mới trình làng, các hãng xe này không chỉ phủ kín các phân khúc từ phổ thông đến hạng sang, mà còn đang tạo ra một cuộc đua khốc liệt về công nghệ truyền động, đặc biệt là các dòng xe Hybrid (HEV), Plug-in Hybrid (PHEV) và thuần điện (BEV).

Geely và Lynk & Co đẩy mạnh chiến lược điện hóa

Thương hiệu Geely đánh dấu bước chuyển mình quyết liệt tại thị trường Việt Nam trong năm 2026 bằng việc đưa về hàng loạt mẫu xe đa dạng. Tất cả đều là các mẫu xe nhập khẩu từ Đông Nam Á hoặc Trung Quốc, nhưng xu hướng điện hóa của hãng xe này khá rõ ràng.

Geely là một thương hiệu ô tô Trung Quốc đang được phân phối tại Việt Nam bởi đơn vị tư nhân.

Trong đó, mẫu SUV cỡ B Geely Coolray facelift được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia, mang ngôn ngữ thiết kế thể thao, góc cạnh nhắm trực tiếp đến tệp khách hàng trẻ tuổi. Cùng với đó, mẫu xe Okavango cũng được đưa về để cạnh tranh trong phân khúc crossover 7 chỗ ngồi với ưu thế lớn về giá bán, chỉ 739 - 799 triệu đồng.

Tuy nhiên, điểm nhấn công nghệ đáng chú ý nhất phải kể đến bộ đôi EX2 và EX5 EM-i. Trong đó, EX2 là mẫu xe thuần điện với giá bán dưới 500 triệu đồng, một phân khúc giá đầy cạnh tranh tại thị trường Việt Nam. Trong khi đó, EX5 EM-i là đại diện sử dụng hệ truyền động Plug-in Hybrid đầu tiên được Geely đem đến thị trường Việt Nam nhằm đón đầu xu hướng phương tiện xanh, cho phép người dùng linh hoạt giữa các giai đoạn vận hành: chạy thuần điện êm ái trong đô thị và tự động kích hoạt động cơ đốt trong ở ngưỡng tốc độ cao hoặc khi cần đi đường dài.

Đối với Lynk & Co, câu chuyện hoàn toàn mới mẻ về tính thương hiệu khi các sản phẩm của hãng này đều cạnh tranh trong các phân khúc cao cấp, thể hiện qua loạt xe Lynk & Co 02, 03 và "át chủ bài" Lynk & Co 900.

Cụ thể, Lynk & Co 900 là mẫu SUV cỡ lớn đầu bảng, gây choáng ngợp với mức giá niêm yết lên tới 3,069 tỷ đồng. Xe được trang bị hàng loạt công nghệ an toàn chủ động tiên tiến nhất, vật liệu nội thất xa xỉ và khối động cơ hiệu suất cao. Mẫu xe này giúp Lynk & Co khẳng định chất lượng và khả năng cạnh tranh sòng phẳng với các ông lớn đến từ châu Âu.

Trong khi đó, bộ đôi Lynk & Co 02 và 03 được ra mắt vào tháng 8 vừa qua với định vị hoàn toàn khác biệt. Trong khi Lynk & Co 02 là SUV thuần điện cạnh tranh trong phân khúc hạng C thì Lynk & Co 03 là mẫu sedan thể thao đầy mới mẻ, đi ngược lại xu hướng ưa chuộng ô tô gầm cao hiện nay trên thị trường.

Omoda & Jaecoo chính thức ra mắt mẫu xe lắp ráp trong nước đầu tiên

Ra mắt vào tháng 3, Omoda C5 SHS-H là đại diện Hybrid mới tại thị trường Việt Nam, sử dụng hệ thống truyền động Super Hybrid System, và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Xe cung cấp thêm lựa chọn HEV trong phân khúc crossover cỡ B, sẵn sàng cạnh tranh thị phần với các đối thủ sừng sỏ từ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tuy nhiên, ngôi sao sáng nhất của Omoda & Jaecoo trong năm 2026 chính là mẫu SUV gầm cao Jaecoo J5. Đây là mẫu xe mang lợi thế cạnh tranh lớn nhất của hãng khi được lắp ráp trực tiếp tại nhà máy đặt ở Hưng Yên. Cùng vơi đó, xe mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam tới 4 phiên bản cấu hình, trải dài từ động cơ xăng truyền thống, hybrid tự sạc (HEV) cho đến hệ truyền động thuần điện (BEV).

BYD đẩy mạnh hệ sinh thái xe điện và công nghệ DM-i

Sau một số sản phẩm chiến lược, BYD tiếp tục tung ra những quân bài mới nhằm đa dạng hóa danh mục tại thị trường Việt Nam. Đáng chú ý, phiên bản nâng cấp BYD Dolphin 2026 đã chính thức gia nhập phân khúc hatchback đô thị thông qua con đường nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, giúp đưa giá bán về mức dễ chịu hơn, chỉ 569 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hãng cũng vừa công bố mẫu xe PHEV hoàn toàn mới tiếp theo - BYD Sealion 5, cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C. Sử dụng công nghệ DM-i, xe được trang bị động cơ xăng 1.5L chu trình Atkinson kết hợp với mô tơ điện, đi kèm bộ pin an toàn LFP. Điểm làm nên sức hút của Sealion 5 là tầm hoạt động thuần điện lên tới 110 km, cùng hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu vô cùng ấn tượng, và giá bán dự kiến chưa đến 790 triệu đồng.

Bestune, GAC và Wuling: Tiếp tục bổ sung các gương mặt mới

Âm thầm hơn so với các thương hiệu trên, các thương hiệu ô tô Trung Quốc còn lại vẫn hiện diện với một số sản phẩm mới cập nhật cho thị trường Việt Nam. Trong đó, Fawcar Bestune Việt Nam đã nâng cấp mẫu xe đô thị mini Xiaoma với phiên bản mới Xiaoma 222 với giá bán từ 232 triệu đồng. Mẫu xe thuần điện này sở hữu 5 cải tiến hoàn toàn mới, nổi bật nhất là cụm pin dung lượng lớn hơn cho khả năng di chuyển tối đa 222 km trước khi phải sạc lại.

Cũng ở phân khúc xe điện đô thị, Wuling tiếp tục củng cố thị phần tại Việt Nam với việc ra mắt Wuling Bingo 2026. Bản nâng cấp này vẫn sở hữu cấu hình 5 cửa với 5 chỗ, thay đổi chủ yếu thiết kế và chuyển cổng sạc nhanh theo chuẩn CCS2 của châu Âu nên sẽ tương thích với hệ thống trạm công cộng ở Việt Nam. Xe được bán ra với 3 phiên bản với tầm hoạt động tối đa đạt 410 km và giá bán 399 - 499 triệu đồng.

Trong khi đó, GAC Motor chính thức tham chiến bằng mẫu SUV cỡ B mang tên GAC GS3 Emzoom được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia. Mẫu xe với giá bán 639 triệu đồng này gây ấn tượng mạnh với thiết kế khí động học sắc sảo, những đường cắt xẻ góc cạnh hiện đại. Về sức mạnh, xe được trang bị động cơ 1.5L tăng áp cho công suất tối đa 174 mã lực, kết hợp hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp.

Nhiều ẩn số chuẩn bị bùng nổ dịp cuối năm 2026

Từ nay đến cuối năm, thị trường Việt Nam hứa hẹn sẽ còn điểm thêm nhiều mảng màu sáng với sự xuất hiện của nhiều "tân binh" từ các thương hiệu ô tô Trung Quốc. Theo đó, MG Việt Nam đã thông báo kế hoạch ra mắt bộ ba mẫu xe mới, gồm ZS thế hệ mới, MG4 Urban và MG5 facelift.

Đồng thời, iCaur - thương hiệu xe năng lượng mới mang phong cách SUV địa hình của tập đoàn Chery - cũng chuẩn bị ra mắt với bộ đôi V23 và V27. Trong đó, V23 là mẫu xe thuần điện với kích thước nhỏ, cạnh tranh trong phân khúc SUV đô thị, và V27 là mẫu SUV hạng D với hệ thống truyền động điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV), hứa hẹn mang đến lựa chọn mới lạ cho người tiêu dùng Việt Nam.

Với sự xuất hiện dày đặc của các nền tảng Hybrid, PHEV và thuần điện, các hãng xe ô tô Trung Quốc đang khiến cho thị trường ô tô Việt Nam trở nên ngày càng sôi động, tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt và buộc các thương hiệu khacs phải chuyển mình mạnh mẽ hơn. Nhờ đó, người tiêu dùng chính là đối tượng được hưởng lợi lớn nhất khi sở hữu những sản phẩm công nghệ cao với mức giá vô cùng dễ tiếp cận.