Giá bán tiệm cận xe xăng, chi phí vận hành rẻ - Yaris Cross HEV tăng doanh số

Giá niêm yết thường là thước đo đầu tiên để người tiêu dùng định vị một mẫu xe, hoặc một phiên bản xe là đắt hay rẻ. Tuy nhiên, thực tế sử dụng cho thấy chi phí mua xe ban đầu chỉ là một phần trong bài toán tài chính tổng thể. Tổng chi phí vận hành, bảo dưỡng và giá trị sử dụng thực tế mới là những yếu tố then chốt xác định hiệu quả đầu tư của một mẫu xe.

Yaris Cross HEV là mẫu xe Hybrid đạt mức tăng trưởng cao nhất tháng 3/2026.

Toyota Yaris Cross là ví dụ điển hình với mức chênh lệch giá niêm yết 78 triệu đồng giữa phiên bản xăng và Hybrid (HEV). Khi khoảng cách về giá mua ban đầu đặt sang một bên, những lợi ích về kinh tế và trải nghiệm vận hành trở thành thước đo giá trị dài hạn cho phiên bản HEV.

Hiệu quả kinh tế từ tần suất sử dụng

Lợi thế đầu tiên khi sử dụng và dễ nhận thấy nhất của xe Hybrid nằm ở khả năng tối ưu hóa chi phí nhiên liệu. Trong bối cảnh giá xăng biến động mạnh như hiện nay, Yaris Cross HEV tạo ra sự cách biệt lớn về chi phí vận hành so với nhiều mẫu xe động cơ thuần xăng cùng phân khúc.

Anh Nguyễn Xuân Giang (Hà Nội) sở hữu một chiếc Yaris Cross HEV. Do tính chất công việc làm ở ngoại thành thành phố, anh phải di chuyển khoảng 80km/ngày. Chỉ trong hai năm, chiếc xe của anh Giang đã cán mốc 50.000km. Nhờ sử dụng xe Hybrid, anh Giang tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ.

Khách hàng cho biết, mỗi năm anh tiết kiệm 22 triệu đồng tiền xăng khi chọn Yaris Cross HEV thay vì các mẫu xe thuần xăng cùng phân khúc.

“Chạy hỗn hợp, Yaris Cross HEV tiêu thụ khoảng 4,2 lít/100km. Với giá xăng trung bình 23.000 đồng/lít, mỗi năm tôi tốn hơn 24 triệu đồng. Nếu là xe thuần xăng cùng phân khúc tiêu thụ khoảng 8 lít/100km, chi phí đổ xăng lên tới 46 triệu đồng. Khoản chênh lệch 22 triệu đồng mỗi năm là rất lớn. Tính ra, nếu di chuyển trong khoảng 4 năm, số tiền tiết kiệm này đã bù lại phần giá chênh giá giữa hai phiên bản” - anh Giang chia sẻ.

Lợi thế kinh tế còn được củng cố bởi các chính sách điều tiết thuế của Chính phủ. Hiện nay, dòng xe Hybrid như Yaris Cross HEV đang được hưởng ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho xe chạy xăng tương ứng có cùng dung tích xi-lanh. Điều đó đã giúp giá phiên bản Hybrid này được điều chỉnh về 728 triệu đồng, thấp hơn tới 37 triệu đồng so với trước đây.

Công nghệ Hybrid không chỉ dừng lại ở tiết kiệm

Cùng với xe Hybrid, xe thuần điện (BEV) cũng sở hữu ưu thế kinh tế nhờ ưu đãi thuế và chi phí năng lượng thấp. Tuy nhiên, lợi thế lớn của Hybrid tự sạc (HEV) là sự chủ động. Trong khi xe thuần điện đòi hỏi thời gian chờ và phụ thuộc hạ tầng trạm sạc, xe Hybrid tự sạc mang lại sự tự do tuyệt đối. Cơ chế tự sạc giúp mẫu xe này vận hành linh hoạt như xe xăng nhưng vẫn có đặc tính tĩnh lặng, mượt mà của xe điện.

Linh hoạt lộ trình di chuyển khi chọn xe Hybrid.

Ngoài ra, hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu thấp còn giúp tối ưu hóa thời gian qua việc giảm thiểu đáng kể tần suất ghé trạm xăng tiếp nhiên liệu. Đây là một lợi điểm quan trọng, mang lại sự thảnh thơi và linh hoạt cho người sở hữu trong nhịp sống bận rộn hiện nay.

Hơn nữa, động cơ Hybrid còn tạo ra sức mạnh tốt hơn hẳn so với xe thuần xăng có dung tích xi-lanh tương đương. Hệ thống này trên Yaris Cross HEV phối hợp giữa động cơ xăng 1.5L công suất 90 mã lực và mô-men xoắn 121 Nm, cùng mô-tơ điện có công suất 79 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Không chỉ bổ trợ sức kéo lớn, mô-tơ điện còn giúp giảm độ trễ khi tăng tốc.

Trong khi đó, bảo dưỡng Yaris Cross HEV tối giản như xe xăng, chỉ thêm hạng mục vệ sinh lọc gió bộ pin. Nhờ mô-tơ điện và phanh tái tạo giảm tải cho động cơ, các linh kiện hao mòn còn có tuổi thọ dài hơn. Chính sách bảo hành pin tới 10 năm hoặc 185.000km từ Toyota đã xóa bỏ rào cản tâm lý, mang lại sự an tâm cho người dùng.

Sự an tâm đó được phản ánh phần nào qua số liệu thị trường. Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 3/2026, Yaris Cross dẫn đầu doanh số nhóm xe động cơ đốt trong với 2.378 xe bán ra.

Đáng chú ý, phiên bản Hybrid đạt doanh số 464 chiếc, tăng trưởng hơn 7 lần so với tháng trước và lọt Top 5 mẫu xe Hybrid bán chạy nhất Việt Nam. Với chương trình khuyến mại đến 50% lệ phí trước bạ và lãi suất vay ưu đãi, mẫu SUV cỡ B của Toyota được dự đoán sẽ tiếp tục giữ vững phong độ doanh số.