Giải đua xe ô tô địa hình PVOIL VOC 2026 chính thức khai mạc

Sáng 31/10, Giải Đua xe ô tô địa hình Việt Nam vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026 (PVOIL VOC 2026) đã chính thức khởi tranh tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội). Đồng thời, sự kiện này cũng đánh dấu cột mốc lần đầu tiên giải đấu gia nhập hệ thống Giải Vô địch Quốc gia sau 19 năm liên tiếp được tổ chức.

Diễn ra trong 3 ngày (từ 30/10 đến 1/11), PVOIL VOC 2026 có sự góp mặt của 88 đội đua cùng 176 vận động viên đến từ khắp các câu lạc bộ ô tô địa hình trên toàn quốc. Giải đấu chia thành 4 hạng tranh tài: Bán tải Cơ bản, SUV Cơ bản, Nâng cao và Chuyên nghiệp (Mở rộng).

Giải đua xe ô tô địa hình PVOIL VOC 2026 đã khai mạc chính thức vào sáng ngày 31/10 với sự tham gia của 88 đội đua

Năm nay, Ban tổ chức duy trì hệ thống 23 đường thi đồi đất, rừng, đầm lầy và 1 đường đua đêm Adventure. Tuy nhiên, điểm mới nằm ở việc tổ chức thi đấu song song trên các đường thi liền kề với mỗi hạng đấu được chia thành hai nhóm, tạo điều kiện để khán giả trực tiếp chứng kiến các tay đua ganh đua liên tục trong cùng một thời điểm.

Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở VH, TT và DL Hà Nội, cho biết: “Việc tổ chức Giải góp phần phát triển phong trào ô tô thể thao theo hướng chuyên nghiệp, an toàn, có tổ chức; tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, nâng cao trình độ. Qua đó, lan tỏa ý thức lái xe an toàn, tinh thần trách nhiệm và phát huy khả năng tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ cộng đồng tại những địa bàn có điều kiện đi lại khó khăn".

Bên cạnh các cuộc đua, PVOIL VOC 2026 còn có nhiều hoạt động dành cho khách tham quan với cơ hội trải nghiệm thực tế cảm giác off-road tại hai khu vực lái thử chuyên biệt của hai hãng Ford và Toyota. Trong đó, các đường lái thử được thiết kế độ khó cao nhưng đi kèm cùng đội ngũ chuyên gia giám sát an toàn.

Lễ trao giải và bế mạc dự kiến diễn ra vào chiều tối ngày 1/11, tổng giá trị giải thưởng tiền mặt của PVOIL VOC 2026 lên tới 526 triệu đồng, trong đó phần thưởng danh giá nhất thuộc về nhà vô địch hạng Chuyên nghiệp với 100 triệu đồng. Các đội đua sử dụng xe Ford xuất sắc nhất còn có cơ hội nhận thêm giải thưởng phụ trị giá 40 triệu đồng từ nhà tài trợ.