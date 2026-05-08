Hé lộ lý do Toyota quyết làm "bay màu" chi tiết logo nhận biết các mẫu xe Hybrid

Toyota từ lâu đã là một trong những hãng xe lớn nhất thế giới xét theo sản lượng. Ngay cả khi không phải là người đam mê ô tô hay chủ sở hữu xe, biểu tượng Toyota vẫn là một trong những hình ảnh dễ nhận diện nhất toàn cầu. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ trong khoảng hơn một thập kỷ qua, người dùng có thể nhận thấy logo trên một số mẫu xe Toyota có sự khác biệt về màu sắc.

Về cơ bản, thiết kế logo với ba hình oval lồng vào nhau tượng trưng cho chữ “T” và hình vô lăng vẫn được giữ nguyên. Nhưng trên một số mẫu xe, logo này được bổ sung một viền xanh dương. Đây chính là dấu hiệu nhận biết các dòng xe hybrid của hãng xe Nhật Bản, giúp phân biệt chúng với các phiên bản chạy động cơ đốt trong truyền thống. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những mẫu xe như Toyota Camry hay Toyota RAV4, vốn từng được bán song song với cả phiên bản hybrid và không hybrid.

Tuy nhiên, vào cuối năm 2023, Toyota bắt đầu dần loại bỏ biểu tượng viền xanh quen thuộc trên các mẫu xe Hybrid. Nguyên nhân chính đến từ chiến lược thương hiệu mới mang tên “Beyond Zero” bao trùm toàn bộ các dòng xe điện hóa của hãng gồm Hybrid, Plug-in Hybrid, xe điện thuần và cả xe sử dụng pin nhiên liệu Hydro. Động thái này cũng phản ánh thực tế rằng ngày càng nhiều mẫu xe trong danh mục của Toyota được trang bị hệ truyền động Hybrid tiêu chuẩn.

Từ một kỷ nguyên Hybrid sang kỷ nguyên mới

Biểu tượng Toyota viền xanh lần đầu tiên xuất hiện trên mẫu Toyota Prius thế hệ thứ ba khi ra mắt vào năm 2009. Trong suốt những năm 2000 và đầu thập niên 2010, Prius chính là biểu tượng tiêu biểu nhất cho công nghệ Hybrid của Toyota và logo xanh trở thành dấu hiệu nhận diện đặc trưng.

Khi danh mục xe hybrid ngày càng mở rộng, logo xanh tiếp tục xuất hiện trên nhiều mẫu xe khác như Camry, Corolla và RAV4, vốn được bán song song với các phiên bản không Hybrid sử dụng logo tiêu chuẩn.

Đến đầu những năm 2020, phần lớn các mẫu xe du lịch và SUV cỡ nhỏ của Toyota đều có tùy chọn hybrid, khiến logo xanh dần mất đi ý nghĩa phân biệt ban đầu và trở thành yếu tố mang tính hình thức. Đồng thời, sự phát triển mạnh mẽ của thị trường xe điện và sự nổi lên của các thương hiệu mới như Tesla cũng khiến các mẫu Hybrid của Toyota trở nên “bình thường hóa” hơn trong mắt người tiêu dùng.

Chính trong bối cảnh đó, chiến lược “Beyond Zero” ra đời. Không giống nhiều hãng xe khác tập trung hoàn toàn vào xe điện, Toyota lựa chọn hướng đi đa dạng hơn, kết hợp giữa Hybrid, Plug-in Hybrid, xe điện thuần và xe pin nhiên liệu. Và cùng với định hướng mới này, logo Hybrid màu xanh truyền thống cũng chính thức bị khai tử.

Chào đón kỷ nguyên Beyond Zero

Sau khi loại bỏ logo cũ, Toyota thay thế bằng một biểu tượng mới: Chấm xanh nhỏ phía sau xe, đại diện cho triết lý Beyond Zero. Biểu tượng này xuất hiện trên tất cả các mẫu xe điện hóa mới của hãng. Nó lần đầu được giới thiệu trên Prius 2023 và trở nên phổ biến hơn khi Toyota Camry 2025 ra mắt với hệ truyền động Hybrid tiêu chuẩn cho toàn bộ dòng xe.

Không chỉ thay đổi logo, Toyota cũng dần loại bỏ chữ “Hybrid” quen thuộc, thay bằng ký hiệu “HEV” (Hybrid Electric Vehicle). Trong khi đó, các mẫu xe điện thuần như dòng bZ sẽ sử dụng cùng biểu tượng chấm xanh nhưng đi kèm ký hiệu “BEV” (Battery Electric Vehicle).

Dù xe Hybrid của Toyota có thể không còn là biểu tượng “thời thượng” nhất của xu hướng xanh như trước đây, nhưng điều này lại mang ý nghĩa tích cực. Công nghệ tiết kiệm nhiên liệu của hãng đã trở nên phổ biến và được chấp nhận rộng rãi đến mức không còn cần một dấu hiệu nhận diện riêng biệt. Trên thực tế, nếu Toyota tiếp tục duy trì logo xanh cho tất cả các mẫu Hybrid, thì chính logo truyền thống mới có thể trở thành “ngoại lệ”.