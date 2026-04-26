Smart Concept #2 tái sinh huyền thoại Fortwo với diện mạo xe đô thị hoàn toàn mới

Smart Concept #2: Trở về cội nguồn xe đô thị

Sau giai đoạn tập trung vào SUV cỡ nhỏ, Smart đang quay lại triết lý ban đầu với Concept #2 - mẫu xe được định vị là sản phẩm kế nhiệm của Smart Fortwo. Đây là dòng xe từng làm nên tên tuổi của hãng nhờ kích thước siêu nhỏ và khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị.

Concept #2 giữ nguyên cấu hình 2 cửa, 2 chỗ ngồi và dẫn động cầu sau, tương tự Fortwo, nhằm duy trì “chất lái” đặc trưng. Mẫu xe này sẽ nằm dưới dòng #1 trong danh mục sản phẩm, đóng vai trò là xe điện đô thị cơ bản nhất của Smart.

Kích thước Concept #2 có chiều dài 2.792 mm (109,9 inch), trở thành phiên bản xe đô thị hai cửa lớn nhất của Smart. Nó dài hơn 292 mm (11,5 inch) so với Smart đời đầu và dài hơn 97 mm (3,8 inch) so với thế hệ EQ Fortwo trước đó, bán kính quay đầu cực nhỏ, xe được tối ưu hoàn toàn cho môi trường thành phố đông đúc.

Thiết kế phá cách, mang dấu ấn Mercedes-Benz

Concept #2 được thiết kế bởi đội ngũ Mercedes-Benz Global Design, mang phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ tỷ lệ “bánh xe đẩy ra 4 góc” đặc trưng.

Ngoại hình nổi bật với màu sơn trắng mờ kết hợp điểm nhấn vàng, cùng nhiều chi tiết độc đáo như dây đai trang trí thay cho tay nắm cửa hoặc lưới tản nhiệt truyền thống. Các chi tiết đèn LED, bánh xe trong suốt và họa tiết biểu tượng “#2” giúp mẫu xe mang đậm chất concept, đồng thời thể hiện định hướng thiết kế tương lai của Smart.

Nền tảng điện mới, phạm vi hoạt động đủ dùng đô thị

Smart Concept #2 sử dụng nền tảng Electric Compact Architecture (ECA) hoàn toàn mới. Xe có phạm vi hoạt động khoảng 300 km (chuẩn WLTP) và hỗ trợ sạc nhanh từ 10–80% trong chưa đến 20 phút. Mẫu #2 sẽ chỉ có sẵn với hệ thống truyền động điện, tương tự như #1 và #3. Ngoài ra, xe còn tích hợp công nghệ cấp điện cho thiết bị ngoài (V2L), giúp mở rộng khả năng sử dụng trong đời sống hàng ngày.

Smart vẫn chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết, nhưng đã đề cập đến phạm vi hoạt động mục tiêu khoảng 186 dặm (300 km), gấp hơn hai lần so với phạm vi 135 km (84 dặm) của EQ Fortwo. Pin sẽ sạc từ 10-80% trong vòng chưa đầy 20 phút và sẽ hỗ trợ chức năng V2L (Vehicle-to-Load). Nhiều khả năng #2 sẽ vẫn giữ bố cục dẫn động cầu sau như các phiên bản tiền nhiệm sử dụng động cơ đặt phía sau. Dù thông số không quá ấn tượng so với xe điện cỡ lớn, nhưng điều này phù hợp với mục tiêu chính: phục vụ di chuyển ngắn trong đô thị.

Phiên bản thương mại của Smart #2 dự kiến ra mắt tại triển lãm Paris vào tháng 10/2026. Đây sẽ là mẫu xe duy nhất trong phân khúc A tại châu Âu vẫn giữ cấu hình 2 chỗ, tạo sự khác biệt rõ rệt so với các đối thủ như Renault Twingo hay Volkswagen ID. Every1. Mẫu xe này có thể sẽ tập trung vào thị trường châu Âu và Anh, mặc dù cũng có thể được bán ra ở các thị trường khác trên thế giới.