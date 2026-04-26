中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Smart Concept #2 tái sinh huyền thoại Fortwo với diện mạo xe đô thị hoàn toàn mới

Chủ Nhật, 06:00, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Smart chính thức trình làng Concept #2 - mẫu xe điện cỡ nhỏ được xem là người kế nhiệm trực tiếp của Fortwo huyền thoại. Với thiết kế siêu gọn, công nghệ hiện đại và định hướng quay về xe đô thị, mẫu concept này báo hiệu sự “hồi sinh” đúng chất Smart trong kỷ nguyên điện hóa.

Smart Concept #2: Trở về cội nguồn xe đô thị

Sau giai đoạn tập trung vào SUV cỡ nhỏ, Smart đang quay lại triết lý ban đầu với Concept #2 - mẫu xe được định vị là sản phẩm kế nhiệm của Smart Fortwo. Đây là dòng xe từng làm nên tên tuổi của hãng nhờ kích thước siêu nhỏ và khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị.

Concept #2 giữ nguyên cấu hình 2 cửa, 2 chỗ ngồi và dẫn động cầu sau, tương tự Fortwo, nhằm duy trì “chất lái” đặc trưng. Mẫu xe này sẽ nằm dưới dòng #1 trong danh mục sản phẩm, đóng vai trò là xe điện đô thị cơ bản nhất của Smart. 

Kích thước Concept #2 có chiều dài 2.792 mm (109,9 inch), trở thành phiên bản xe đô thị hai cửa lớn nhất của Smart. Nó dài hơn 292 mm (11,5 inch) so với Smart đời đầu và dài hơn 97 mm (3,8 inch) so với thế hệ EQ Fortwo trước đó, bán kính quay đầu cực nhỏ, xe được tối ưu hoàn toàn cho môi trường thành phố đông đúc. 

Thiết kế phá cách, mang dấu ấn Mercedes-Benz

Concept #2 được thiết kế bởi đội ngũ Mercedes-Benz Global Design, mang phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ tỷ lệ “bánh xe đẩy ra 4 góc” đặc trưng.

Ngoại hình nổi bật với màu sơn trắng mờ kết hợp điểm nhấn vàng, cùng nhiều chi tiết độc đáo như dây đai trang trí thay cho tay nắm cửa hoặc lưới tản nhiệt truyền thống. Các chi tiết đèn LED, bánh xe trong suốt và họa tiết biểu tượng “#2” giúp mẫu xe mang đậm chất concept, đồng thời thể hiện định hướng thiết kế tương lai của Smart.

Nền tảng điện mới, phạm vi hoạt động đủ dùng đô thị

Smart Concept #2 sử dụng nền tảng Electric Compact Architecture (ECA) hoàn toàn mới. Xe có phạm vi hoạt động khoảng 300 km (chuẩn WLTP) và hỗ trợ sạc nhanh từ 10–80% trong chưa đến 20 phút. Mẫu #2 sẽ chỉ có sẵn với hệ thống truyền động điện, tương tự như #1 và #3. Ngoài ra, xe còn tích hợp công nghệ cấp điện cho thiết bị ngoài (V2L), giúp mở rộng khả năng sử dụng trong đời sống hàng ngày.

Smart vẫn chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết, nhưng đã đề cập đến phạm vi hoạt động mục tiêu khoảng 186 dặm (300 km), gấp hơn hai lần so với phạm vi 135 km (84 dặm) của EQ Fortwo. Pin sẽ sạc từ 10-80% trong vòng chưa đầy 20 phút và sẽ hỗ trợ chức năng V2L (Vehicle-to-Load). Nhiều khả năng #2 sẽ vẫn giữ bố cục dẫn động cầu sau như các phiên bản tiền nhiệm sử dụng động cơ đặt phía sau. Dù thông số không quá ấn tượng so với xe điện cỡ lớn, nhưng điều này phù hợp với mục tiêu chính: phục vụ di chuyển ngắn trong đô thị. 

Phiên bản thương mại của Smart #2 dự kiến ra mắt tại triển lãm Paris vào tháng 10/2026. Đây sẽ là mẫu xe duy nhất trong phân khúc A tại châu Âu vẫn giữ cấu hình 2 chỗ, tạo sự khác biệt rõ rệt so với các đối thủ như Renault Twingo hay Volkswagen ID. Every1. Mẫu xe này có thể sẽ tập trung vào thị trường châu Âu và Anh, mặc dù cũng có thể được bán ra ở các thị trường khác trên thế giới.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Tag: Smart Smart #2 xe điện xe đô thị concept car ô tô điện Fortwo successor
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Những mẫu xe giảm giá hàng trăm triệu đồng trong tháng 4/2026
VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 4/2026 chứng kiến làn sóng giảm giá mạnh mẽ khi các hãng xe đồng loạt tung ưu đãi từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, tạo áp lực lớn lên toàn thị trường cũng đồng thời mở ra cơ hội cho người tiêu dùng.

Khám phá Toyota Corolla Cross thế hệ mới lộ diện với nâng cấp Hybrid đáng chú ý

VOV.VN - Toyota Corolla Cross thế hệ mới được hé lộ với thiết kế hiện đại mang phong cách xe điện cùng loạt nâng cấp Hybrid, hứa hẹn tăng sức hút trong phân khúc SUV đô thị.

Porsche Macan Electric mất giá tới 27% chỉ sau 2.400 km

VOV.VN - Một chiếc Porsche Macan Turbo Electric gần như mới đã gây bất ngờ khi mất hơn 30.000 USD giá trị chỉ sau quãng đường rất ngắn. Thực tế này phản ánh rõ xu hướng mất giá nhanh của xe điện cao cấp trên thị trường xe cũ hiện nay.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn