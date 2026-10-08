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Honda bán hơn 7.000 xe máy mỗi ngày trong tháng 9/2026

Thứ Năm, 18:54, 08/10/2026
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VOV.VN - Doanh số xe máy Honda Việt Nam tháng 9/2026 tăng 28,8% so với cùng kỳ, đạt hơn 210.000 xe. Nếu tính trung bình, hãng xe Nhật Bản bán hơn 7.000 xe mỗi ngày.


Honda Việt Nam (HVN) chính thức công bố kết quả kinh doanh bán lẻ mảng xe máy và ô tô trong tháng 9/2026 tổng hợp từ cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm/nhà  phân phối ô tô Honda và theo ước tính của HVN.

Cụ thể, ở mảng kinh doanh xe máy, lượng xe giao đến tay khách hàng thông qua các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm trong tháng 9/2026 đạt mức 210.983 xe, tương đương hơn 7.000 xe máy được tiêu thụ trung bình mỗi ngày. Đáng chú ý, kết quả này đánh dấu mức tăng trưởng mạnh mẽ lên tới 28,8% so với cùng kỳ tháng 9 năm 2025. 

honda ban hon 7.000 xe may moi ngay trong thang 9 2026 hinh anh 1
Doanh số xe máy Honda trong tháng 9/2026

Tính cộng dồn từ đầu năm tài chính hiện tại (bắt đầu từ tháng 4/2026 đến tháng 3/2027), tổng doanh số xe máy của hãng đã đạt 1.073.088 xe, tăng 4,4% so với năm trước đó. Bên cạnh thị trường nội địa, Honda Việt Nam vẫn xuất khẩu với 14.548 xe máy xuất xưởng đi các thị trường quốc tế trong tháng 9/2026.

Trái ngược với sự khởi sắc của mảng xe máy, mảng kinh doanh ô tô của Honda lại ghi nhận kết quả có phần ảm đạm hơn với doanh số bán lẻ đạt 1.502 xe trong tháng 9/2026, giảm 11,9% so với cùng kỳ tháng 9/2025. Tính từ đầu năm tài chính đến nay, lượng ô tô bán ra đạt tổng cộng 10.334 chiếc, giảm 12,0% so với cùng kỳ năm trước.   

honda ban hon 7.000 xe may moi ngay trong thang 9 2026 hinh anh 2
Doanh số ô tô trong tháng 9/2026

Có thể thấy, báo cáo doanh số tháng 9/2026 của HVN cho thấy vị thế của mảng kinh doanh xe máy đối với Honda Việt Nam, bất chấp xu hướng điện hóa mạnh của thị trường. Trong khi đó, mảng ô tô đang thiếu đi sức hút trong bối cảnh các mẫu xe chủ lực lắp ráp trong nước chưa được nâng cấp mạnh mẽ và ít chương trình ưu đãi.

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
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