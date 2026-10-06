Thông số kỹ thuật Lexus ES50e sắp ra mắt tại Việt Nam

Theo thông tin ban đầu, Lexus ES thế hệ mới sẽ được giới thiệu tới khách hàng Việt Nam tại một sự kiện tổ chức ở TP.HCM ngày 7/10, hiện hệ thống đại lý hiện đưa ra mức giá dự kiến cho phiên bản thuần điện ES 500e là 2,98 tỷ đồng. Trước thời điểm ra mắt, một số thông tin đáng chú ý liên quan tới phiên bản thuần điện Lexus ES 500e đã xuất hiện trong dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Công ty ô tô Toyota Việt Nam (đơn vị nhập khẩu và phân phối Lexus chính hãng tại Việt Nam) đã gửi giấy công bố dán nhãn năng lượng tới Cục Đăng kiểm Việt Nam, đề nghị tiếp nhận hồ sơ để doanh nghiệp được dán nhãn năng lượng cho xe Lexus ES500e.

Lexus ES thế hệ mới sẽ được giới thiệu tới khách hàng Việt Nam tại một sự kiện tổ chức ở TP.HCM ngày 7/10.

Theo dữ liệu được Cục Đăng kiểm Việt Nam cập nhật, phiên bản Lexus ES 500e CG mang mã kiểu loại XXZM26L-AEDGN, được nhập khẩu và phân phối bởi Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV). Đây là dòng xe con thuần điện được trang bị hai mô-tơ điện phân bổ ở cả cầu trước và cầu sau. Xe sở hữu tổng công suất 338 mã lực, đây là thế hệ thứ 8 trên thị trường quốc tế, sử dụng hệ thống eAxle ở cả cầu trước và cầu sau và đi cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian DIRECT4. Trọng lượng bản thân của mẫu xe đạt 2.280 kg, trong khi khối lượng toàn bộ theo thiết kế là 2.735 kg.

Theo hồ sơ đăng kiểm ghi nhận mức tiêu thụ điện năng của ES 500e ở mức 356,04 Wh/km. Còn phạm vi hoạt động chưa có con số thử nghiệm tại Việt Nam.

Thông tin phiên bản thuần điện Lexus ES 500e đã xuất hiện trong dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Trong khi đó, ở thông số chính thức tại Nhật Bản, hệ thống điện của ES 500e đạt công suất tối đa 252 kW, tương đương khoảng 342 mã lực. Trong khi Lexus Mỹ công bố công suất hệ thống là 338 mã lực. Khác biệt nhỏ về con số chủ yếu xuất phát từ đơn vị và phương pháp quy đổi/công bố tại từng thị trường.

Theo Lexus, DIRECT4 có khả năng chủ động điều chỉnh phân bổ mô-men xoắn giữa cầu trước và cầu sau dựa trên các thông số như tốc độ bánh xe, gia tốc và góc đánh lái. Tỷ lệ phân bổ lực kéo có thể thay đổi trong phạm vi từ 100:0 đến 0:100, qua đó hỗ trợ độ ổn định khi tăng tốc cũng như khi xe vào cua.

Với cấu hình này, Lexus ES 500e có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 5,5 giây theo thông số xe bán tại Nhật Bản. Con số nguyên mẫu được Lexus công bố khi ES thế hệ mới lần đầu ra mắt năm 2025 là 5,9 giây.

Không chỉ thay đổi hệ truyền động, Lexus ES thế hệ thứ 8 còn được phát triển lại gần như toàn diện trên nền tảng TNGA GA-K mới, có khả năng đáp ứng cả cấu hình Hybrid và thuần điện.

Lexus công bố ES mới có chiều dài 5.140 mm, rộng 1.920 mm, trong khi chiều cao của bản ES 500e ở mức khoảng 1.560 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.950 mm.

So với thế hệ trước, chiều dài thân xe tăng 165 mm, chiều rộng tăng 55 mm và chiều dài cơ sở tăng 80 mm. Việc kéo dài trục cơ sở không chỉ thay đổi tỷ lệ thiết kế bên ngoài mà còn tạo điều kiện mở rộng không gian khoang hành khách, đặc biệt ở hàng ghế sau.

Tại Mỹ, Lexus ES 500e được công bố phạm vi hoạt động ước tính 276 dặm, tương đương khoảng 444 km, theo tiêu chuẩn EPA. Đây là thông số của xe sử dụng hệ dẫn động DIRECT4 AWD.

Tài liệu ban đầu cũng cho biết phạm vi hoạt động khoảng 276 dặm với mâm 19 inch và khoảng 272 dặm, tương đương 438 km, khi sử dụng mâm 21 inch.

Ở thị trường Nhật Bản, Lexus công bố ES 500e có thể đạt phạm vi khoảng 636 km theo phương pháp thử nghiệm áp dụng tại thị trường này. Do khác biệt về chu trình đo, điều kiện thử nghiệm và cấu hình xe, các con số phạm vi hoạt động ở từng thị trường không nên so sánh trực tiếp với nhau.

Lexus từng công bố trong giai đoạn giới thiệu nguyên mẫu, các phiên bản BEV của ES có khả năng sạc nhanh DC công suất 150 kW, thời gian đưa dung lượng pin từ khoảng 10% lên 80% vào khoảng 30 phút ở nhiệt độ môi trường 25 độ C. Tuy nhiên, cấu hình hệ thống sạc và chuẩn đầu nối dành cho xe bán tại Việt Nam hiện chưa được Lexus Việt Nam công bố chính thức. Vì vậy, thông số sạc của xe tại Việt Nam vẫn cần chờ xác nhận khi ES 500e chính thức được giới thiệu.

Một vài thông số chính của Lexus ES 500e tham khảo từ phiên bản quốc tế

Thiết kế ngoại thất cũng thay đổi đáng kể, lấy cảm hứng từ mẫu concept LF-ZC. Bên trong, Lexus trang bị hệ thống Responsive Hidden Switches, trong đó một số nút điều khiển được tích hợp vào bề mặt nội thất và chỉ thể hiện rõ khi cần sử dụng. ES mới còn được giới thiệu với tính năng Sensory Concierge, phối hợp các yếu tố như ánh sáng, điều hòa và một số chức năng trong khoang xe nhằm cá nhân hóa trải nghiệm hành khách.

Mẫu xe cũng được trang bị hệ thống hỗ trợ an toàn Lexus Safety System+, tuy nhiên thông tin cụ thể về danh mục trang bị cho mẫu xe tại thị trường Việt Nam vẫn chưa có danh sách cụ thể.

Trong 9 tháng đầu của năm 2026, Lexus đã bàn giao 1.784 xe, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế đến nay, Lexus đã bàn giao tổng cộng hơn 17.800 xe tới khách hàng Việt Nam kể từ khi thương hiệu chính thức được giới thiệu tại thị trường. Riêng tháng 9/2026 đạt 179 xe.