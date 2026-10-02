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Honda GB350S ra mắt khách Việt với giá bán 134,9 triệu đồng

Thứ Sáu, 18:00, 02/10/2026
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VOV.VN - Honda Việt Nam vừa chính thức giới thiệu mẫu mô tô GB350S và bán với giá  134,9 triệu đồng, xe sở hữu phong cách hoài cổ đặc trưng kết hợp tính hiện đại, cùng với động cơ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4.

Vào ngày 2/10, Honda Việt Nam (HVN) đã bổ sung vào danh mục mẫu GB350S, đây là mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản với sự kết hợp hài hòa giữa phong cách cổ điển (Retro) pha chất thể thao hiện đại, kế thừa di sản từ những năm 1980 của dòng xe Honda GB.

honda gb350s ra mat khach viet voi gia ban 134,9 trieu dong hinh anh 1
Honda GB350S được thiết kế theo phong cách cổ điển.

Về tổng thể diện mạo, Honda GB350S sở hữu đầu xe tạo điểm nhấn với cụm đèn pha LED dạng tròn cổ điển, kết hợp hài hòa cùng bình xăng dung tích lớn có thiết kế phần hông phồng nhẹ. Cùng với đó, yên xe có dạng đệm gân nổi, các tấm ốp hông thiết kế riêng biệt cùng cụm đèn hậu nhỏ gọn. 

Honda GB350S được trang bị vành sau kích thước 17 inch đi kèm lốp Radial bản rộng giúp cải thiện độ bám đường và duy trì sự ổn định, trong khi ống xả được tạo hình hoài cổ, sử dụng kết hợp vật liệu mạ chrome và sơn đen mờ, đi kèm bộ chắn bùn trước sau tinh gọn. Thị trường Việt Nam sẽ có hai tùy chọn màu sơn Bạc Đen và Xám Đen, nổi bật nhất là logo chữ “S” màu đỏ thể hiện tinh thần thể thao.

honda gb350s ra mat khach viet voi gia ban 134,9 trieu dong hinh anh 2

Cung cấp sức mạnh cho Honda GB350S là khối động cơ dung tích 350cc, 4 kỳ, xi lanh thẳng đứng, làm mát bằng không khí, giúp sản sinh công suất tối đa 15,5 kW tại vòng tua 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 30 Nm tại 3.000 vòng/phút.

Đặc trưng của cụm động cơ này là trục chính hộp số được thiết kế hoạt động kết hợp với trục cân bằng phía trước xi lanh nhằm triệt tiêu rung chấn, tăng khả năng vận hành êm ái. Đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mới tại Việt Nam, động cơ xe cũng đã tuân thủ theo tiêu chuẩn Euro 4.

honda gb350s ra mat khach viet voi gia ban 134,9 trieu dong hinh anh 3

Honda GB350S cũng sở hữu hàng loạt công nghệ hỗ trợ lái an toàn tiên tiến, đáng chú ý như: Hệ thống ly hợp hỗ trợ và chống trượt, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), hệ thống phanh chống bó cứng (ABS) 2 kênh kết hợp đĩa phanh trước 310mm và đĩa sau 240mm. Xe cũng tích hợp hệ thống cảnh báo dừng khẩn cấp (ESS) và cụm đồng hồ LCD đa chức năng hiển thị đầy đủ thông số.

Mẫu mô tô Honda GB350S chính thức được mở bán từ ngày 15/10/2026 tại hệ thống cửa hàng CB ủy nhiệm trên toàn quốc với giá bán lẻ đề xuất cho cả hai phiên bản màu sắc (bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng) là 134,99 triệu đồng.

honda gb350s ra mat khach viet voi gia ban 134,9 trieu dong hinh anh 4

Trước đó, HVN đã bán ra mẫu mô tô CB350 H'ness tại thị trường Việt Nam từ đầu năm 2024 với nguồn nhập khẩu từ Ấn Độ, Honda GB350S được coi như một sự thay thế cho mẫu xe này giúp duy trì vẻ hoài cổ nhưng mang đậm chất phong cách và hiện đại hơn. Xe sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ Royal Enfield Classic 350 (129 - 139 triệu đồng) và Triumph Speed 400 (189,9 triệu đồng).

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
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