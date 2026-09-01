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Honda Việt Nam ưu đãi lớn cho loạt dòng xe máy dịp tựu trường 2026

Thứ Ba, 11:05, 01/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hòa chung không khí rộn ràng của mùa tựu trường, Honda Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại lớn trên toàn quốc từ ngày 1/9 đến 31/10/2026. Khách hàng mua các dòng xe máy Honda như Vision, LEAD, Air Blade, Winner R hay ICON e: sẽ nhận ngay loạt quà tặng, voucher giá trị cùng ưu đãi trả góp hấp dẫn.

Hòa cùng không khí rộn ràng mùa tựu trường, Công ty Honda Việt Nam (HVN) mang đến loạt ưu đãi ấn tượng, đặc biệt dành cho những khách hàng trẻ đang chuẩn bị cho những trải nghiệm mới.

Năm học mới sắp bắt đầu cũng là lúc các bạn trẻ sẵn sàng “lên ga” cho những kế hoạch, mục tiêu và trải nghiệm đầy hứng khởi. Bắt nhịp sống cuộc sống năng động, các mẫu xe tay ga Honda với thiết kế thời trang, khả năng tiết kiệm nhiên liệu, vận hành linh hoạt, động cơ bền bỉ và chi phí sử dụng hợp lý sẵn sàng đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển, là lựa chọn phù hợp để các bạn trẻ tự tin thể hiện phong cách trên mọi hành trình.

Nhằm mang đến thêm cơ hội sở hữu dòng xe yêu thích với nhiều ưu đãi hấp dẫn, Honda Việt Nam (HVN) triển khai chương trình khuyến mại dành cho các mẫu xe Honda từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 31/10/2026, dành cho khách hàng trên toàn quốc khi mua xe tại các Cửa hàng bán xe máy và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) và Cửa hàng bán xe máy tổng. Thông tin chương trình cụ thể như sau:

honda viet nam uu dai lon cho loat dong xe may dip tuu truong 2026 hinh anh 1
Honda Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại lớn trên toàn quốc từ ngày 1/9 đến 31/10/2026. 

Chương trình khuyến mại “Cùng lên ga - quà bao la”

Khi mua xe Vision, LEAD, Air Blade 160/125, khách hàng sẽ được chọn một trong những loại quà tặng sau:

 - 1 Phiếu mua sắm phụ kiện trị giá 1.000.000 VNĐ; hoặc

- 1 Voucher thẻ điện thoại trị giá 1.000.000 VNĐ; hoặc

- 1 Tai nghe Samsung Galaxy Buds Core. 

honda viet nam uu dai lon cho loat dong xe may dip tuu truong 2026 hinh anh 2
Khi mua xe Vision, LEAD, Air Blade 160/125, khách hàng sẽ được chọn những phần quà hấp dẫn

Khi mua xe Winner R, khách hàng sẽ được chọn một trong những loại quà tặng sau:

- Combo gồm 01 Phiếu mua sắm phụ kiện trị giá 2.000.000 VNĐ và 01 Voucher thẻ điện thoại trị giá 1.000.000 VNĐ; hoặc

- Gói trả góp lãi suất 0%.

Chương trình “Tặng ngay 2 triệu đồng khi mua xe ICON e:”

- Khi mua xe ICON e:, khách hàng sẽ nhận được hỗ trợ tiền mặt trị giá 2.000.000 VNĐ.

Hãy ghé HEAD gần nhất, nhanh tay sở hữu mẫu xe yêu thích và tận hưởng loạt ưu đãi hấp dẫn.

Bên cạnh đó, khách hàng còn có thể đồng thời hưởng thêm các ưu đãi hấp dẫn từ những chương trình khuyến mại khác đang được triển khai.

honda viet nam uu dai lon cho loat dong xe may dip tuu truong 2026 hinh anh 3
Khác mua Honda ICON e: sẽ được hỗ trợ tiền mặt 2 triệu đồng.

Chương trình ưu đãi trả góp lãi suất thấp được đang được triển khai đến hết ngày 31/10/2026 thông qua các công ty tài chính: 

- Ưu đãi trả góp lãi suất thấp 0.39% khi mua xe Wave Alpha.

- Ưu đãi trả góp lãi suất thấp chỉ từ 0.55% khi mua các mẫu xe khác của Honda. 

Chương trình "Thu xe cũ - Đổi xe mới" đang được triển khai đến hết ngày 30/09/2026, với các hoạt động định giá xe minh bạch, nhanh chóng và hỗ trợ cực hời:

- Hỗ trợ lên đến 2.500.000 VNĐ khi bán xe cũ, mua xe Sh Mode, SH125i/160i/350i mới.

- Hỗ trợ lên đến 1.000.000 VNĐ khi bán xe cũ, mua xe Vision, LEAD, Air Blade 125/160, Vario 125/160 mới.

Để biết thêm chi tiết về các chương trình và thông tin sản phẩm, khách hàng vui lòng liên hệ các HEAD gần nhất hoặc HVN theo những phương thức sau để được hướng dẫn, giải đáp:

- Số điện thoại chăm sóc khách hàng (miễn phí): 1800 8001. Từ 7h30 đến 18h00 tất cả các ngày trong tuần, trừ ngày lễ.

- Hoặc gửi thư về email: cr@honda.com.vn

- Khách hàng có thể truy cập website: https://www.honda.com.vn/, Fanpage chính thức của HVN: www.facebook.com/HondaVietnam, ứng dụng My Honda+ trên điện thoại thông minh (thiết bị Apple iOS và Google Android).

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Honda Vario 125 ra mắt phiên bản mới tại Việt Nam

VOV.VN - Honda Việt Nam (HVN) vừa chính thức giới thiệu bản nâng cấp năm 2027 cho Vario 125 với diện mạo thể thao hơn và tùy chọn màu mới, đặc biệt là cập nhật động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4.

PV/VOV.VN
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