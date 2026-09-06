English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hyundai giảm giá hàng loạt mẫu xe, cao nhất 220 triệu đồng

Chủ Nhật, 07:00, 06/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong tháng 9/2026, Hyundai Thành Công Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi đối với 6 mẫu xe, gồm: Grand i10, Accent, Stargazer, Santa Fe, Creta và Tucson, với tổng giá trị ưu đãi cao nhất lên tới 220 triệu đồng.

Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) triển khai chương trình “Đại lễ tự hào – Vạn quà gửi trao” nhân dịp Quốc khánh 2/9, áp dụng cho khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất giao dịch mua xe trong tháng 9/2026 tại hệ thống Đại lý Ủy quyền Hyundai trên toàn quốc.

hyundai giam gia hang loat mau xe, cao nhat 220 trieu dong hinh anh 1
Hyundai Santa Fe tiếp tục nhận mức ưu đãi cao nhất lên tới 220 triệu đồng. Ảnh: HTV

Theo chương trình, Hyundai Grand i10 có tổng giá trị ưu đãi tối đa 50 triệu đồng; Hyundai Accent 89 triệu đồng; Hyundai Stargazer 117 triệu đồng và Hyundai Santa Fe lên tới 220 triệu đồng. Hyundai Creta và Hyundai Tucson có mức ưu đãi tối đa lần lượt 79 triệu đồng và 85 triệu đồng.

Tùy dòng xe, giá trị trên bao gồm ưu đãi từ Hyundai Thành Công và đại lý, quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim và gói gia hạn bảo hành lên tới 8 năm hoặc 120.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Điều kiện cụ thể được áp dụng theo từng mẫu xe và phiên bản.

hyundai giam gia hang loat mau xe, cao nhat 220 trieu dong hinh anh 2
Hyundai Palisade Hybrid

Trong tháng 8 vừa qua, HTV cũng đã tổ chức chuỗi chương trình tưng bày - lái thử và trải nghiệm bộ đôi sản phẩm Hyundai Turbo Hybrid tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, tạo cơ hội để khách mời trực tiếp cầm lái hai mẫu xe sắp ra mắt là Hyundai Tucson Hybrid và Hyundai Palisade Hybrid, gắn liền với chuỗi hoạt động đồng hành cùng ASEAN Hyundai Cup 2026 của hãng.

Hyundai cũng đang là đơn vị đồng hành với ASEAN Hyundai Cup 2026 - giải đấu vừa kết thúc với ngôi vô địch thuộc về đội tuyển Việt Nam. Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên Hyundai tham gia đồng hành cùng với một giải đấu cấp khu vực Đông Nam Á, thể hiện nỗ lực gắn kết của Hyundai với khách hàng thông qua các hoạt động xã hội.

hyundai giam gia hang loat mau xe, cao nhat 220 trieu dong hinh anh 3
Mức ưu đãi chi tiết cho từng dòng xe Hyundai trong tháng 9/2026

Chương trình "Đại lễ tự hào – Vạn quà gửi trao" được áp dụng tại hệ thống đại lý ủy quyền Hyundai trên toàn quốc đối với các hợp đồng mua bán hoàn tất trong tháng 9/2026.

dau-an-hyundai-palisade-hybrid-tai-asean-cup-2026-5.jpg

Dấu ấn Hyundai Palisade Hybrid tại ASEAN Cup 2026

VOV.VN - ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 với chiến thắng chung cuộc 4-2 trước ĐT Thái Lan sau 2 lượt trận. Thầy trò HLV Kim Sang Sik hoàn thành mục tiêu lịch sử: Lần đầu tiên ĐT Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á. Đồng hành cùng thời khắc đăng quang, Palisade Hybrid đã được lựa chọn để đưa Cúp vô địch.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xe bán tải Hyundai lộ hướng phát triển, dùng Hybrid hoặc EREV thay động cơ xăng
Xe bán tải Hyundai lộ hướng phát triển, dùng Hybrid hoặc EREV thay động cơ xăng

VOV.VN - Hyundai đang chuẩn bị bước vào phân khúc xe bán tải cỡ trung với một mẫu xe hoàn toàn mới sử dụng khung gầm body-on-frame. Đáng chú ý, hãng có thể không trang bị động cơ xăng thuần túy mà hướng tới hệ truyền động Hybrid hoặc EREV để tạo khác biệt trước Toyota Hilux và Ford Ranger.

Xe bán tải Hyundai lộ hướng phát triển, dùng Hybrid hoặc EREV thay động cơ xăng

Xe bán tải Hyundai lộ hướng phát triển, dùng Hybrid hoặc EREV thay động cơ xăng

VOV.VN - Hyundai đang chuẩn bị bước vào phân khúc xe bán tải cỡ trung với một mẫu xe hoàn toàn mới sử dụng khung gầm body-on-frame. Đáng chú ý, hãng có thể không trang bị động cơ xăng thuần túy mà hướng tới hệ truyền động Hybrid hoặc EREV để tạo khác biệt trước Toyota Hilux và Ford Ranger.

Hyundai Palisade có thêm bản trần cao High Roof, nội thất như chuyên cơ
Hyundai Palisade có thêm bản trần cao High Roof, nội thất như chuyên cơ

VOV.VN - Hyundai Palisade High Roof là phiên bản cao cấp và rộng rãi nhất của mẫu SUV này tại Hàn Quốc, gây chú ý với phần mui được nâng thêm 240 mm, khoang cabin nhiều tiện nghi kiểu VIP và giá bán cao nhất lên tới khoảng 59.000 USD (xấp xỉ 1,54 tỷ đồng).

Hyundai Palisade có thêm bản trần cao High Roof, nội thất như chuyên cơ

Hyundai Palisade có thêm bản trần cao High Roof, nội thất như chuyên cơ

VOV.VN - Hyundai Palisade High Roof là phiên bản cao cấp và rộng rãi nhất của mẫu SUV này tại Hàn Quốc, gây chú ý với phần mui được nâng thêm 240 mm, khoang cabin nhiều tiện nghi kiểu VIP và giá bán cao nhất lên tới khoảng 59.000 USD (xấp xỉ 1,54 tỷ đồng).

Cuộc chiến SUV tầm giá 1,7 tỷ đồng tại Việt Nam: Ford Everest hay Hyundai Palisade
Cuộc chiến SUV tầm giá 1,7 tỷ đồng tại Việt Nam: Ford Everest hay Hyundai Palisade

VOV.VN - Cuộc cạnh tranh trong phân khúc SUV giá dưới 1,7 tỷ đồng đang nóng hơn với sự xuất hiện của hai bản nâng cấp của Ford Everest và Hyundai Palisade. Mỗi mẫu xe đều có những ưu điểm riêng và sẽ phù hợp cho các nhóm khách hàng nhất định tại Việt Nam.

Cuộc chiến SUV tầm giá 1,7 tỷ đồng tại Việt Nam: Ford Everest hay Hyundai Palisade

Cuộc chiến SUV tầm giá 1,7 tỷ đồng tại Việt Nam: Ford Everest hay Hyundai Palisade

VOV.VN - Cuộc cạnh tranh trong phân khúc SUV giá dưới 1,7 tỷ đồng đang nóng hơn với sự xuất hiện của hai bản nâng cấp của Ford Everest và Hyundai Palisade. Mỗi mẫu xe đều có những ưu điểm riêng và sẽ phù hợp cho các nhóm khách hàng nhất định tại Việt Nam.

Toyota bán ra gần 5.000 xe tại Việt Nam trong tháng 8/2026
Toyota bán ra gần 5.000 xe tại Việt Nam trong tháng 8/2026

VOV.VN - Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) công bố doanh số bán hàng trong tháng 8/2026 đạt 4.900 xe (bao gồm xe Lexus), giảm 31% so với tháng 7/2026 do nhu cầu mua xe giảm trong tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch rơi vào tháng 8/2026).

Toyota bán ra gần 5.000 xe tại Việt Nam trong tháng 8/2026

Toyota bán ra gần 5.000 xe tại Việt Nam trong tháng 8/2026

VOV.VN - Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) công bố doanh số bán hàng trong tháng 8/2026 đạt 4.900 xe (bao gồm xe Lexus), giảm 31% so với tháng 7/2026 do nhu cầu mua xe giảm trong tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch rơi vào tháng 8/2026).

Cảnh báo nhiều mẫu ô tô hạng sang có thể bị triệu hồi tại Việt Nam
Cảnh báo nhiều mẫu ô tô hạng sang có thể bị triệu hồi tại Việt Nam

VOV.VN - Một số mẫu xe vừa được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cảnh báo tại Việt Nam do đã bị triệu hồi ở một số thị trường nước ngoài, trong đó có 3 mẫu ô tô hạng sang quen thuộc từ các thương hiệu Đức gồm Audi, BMW và Porsche.

Cảnh báo nhiều mẫu ô tô hạng sang có thể bị triệu hồi tại Việt Nam

Cảnh báo nhiều mẫu ô tô hạng sang có thể bị triệu hồi tại Việt Nam

VOV.VN - Một số mẫu xe vừa được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cảnh báo tại Việt Nam do đã bị triệu hồi ở một số thị trường nước ngoài, trong đó có 3 mẫu ô tô hạng sang quen thuộc từ các thương hiệu Đức gồm Audi, BMW và Porsche.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn