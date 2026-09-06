Hyundai giảm giá hàng loạt mẫu xe, cao nhất 220 triệu đồng

Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) triển khai chương trình “Đại lễ tự hào – Vạn quà gửi trao” nhân dịp Quốc khánh 2/9, áp dụng cho khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất giao dịch mua xe trong tháng 9/2026 tại hệ thống Đại lý Ủy quyền Hyundai trên toàn quốc.

Hyundai Santa Fe tiếp tục nhận mức ưu đãi cao nhất lên tới 220 triệu đồng. Ảnh: HTV

Theo chương trình, Hyundai Grand i10 có tổng giá trị ưu đãi tối đa 50 triệu đồng; Hyundai Accent 89 triệu đồng; Hyundai Stargazer 117 triệu đồng và Hyundai Santa Fe lên tới 220 triệu đồng. Hyundai Creta và Hyundai Tucson có mức ưu đãi tối đa lần lượt 79 triệu đồng và 85 triệu đồng.

Tùy dòng xe, giá trị trên bao gồm ưu đãi từ Hyundai Thành Công và đại lý, quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim và gói gia hạn bảo hành lên tới 8 năm hoặc 120.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Điều kiện cụ thể được áp dụng theo từng mẫu xe và phiên bản.

Hyundai Palisade Hybrid

Trong tháng 8 vừa qua, HTV cũng đã tổ chức chuỗi chương trình tưng bày - lái thử và trải nghiệm bộ đôi sản phẩm Hyundai Turbo Hybrid tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, tạo cơ hội để khách mời trực tiếp cầm lái hai mẫu xe sắp ra mắt là Hyundai Tucson Hybrid và Hyundai Palisade Hybrid, gắn liền với chuỗi hoạt động đồng hành cùng ASEAN Hyundai Cup 2026 của hãng.

Hyundai cũng đang là đơn vị đồng hành với ASEAN Hyundai Cup 2026 - giải đấu vừa kết thúc với ngôi vô địch thuộc về đội tuyển Việt Nam. Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên Hyundai tham gia đồng hành cùng với một giải đấu cấp khu vực Đông Nam Á, thể hiện nỗ lực gắn kết của Hyundai với khách hàng thông qua các hoạt động xã hội.

Mức ưu đãi chi tiết cho từng dòng xe Hyundai trong tháng 9/2026

Chương trình "Đại lễ tự hào – Vạn quà gửi trao" được áp dụng tại hệ thống đại lý ủy quyền Hyundai trên toàn quốc đối với các hợp đồng mua bán hoàn tất trong tháng 9/2026.