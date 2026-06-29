Hyundai Palisade thế hế mới lộ diện tại Việt Nam, thiết kế như xe hạng sang

Lộ diện Hyundai Palisade thế hệ mới thử nghiệm khí thải tại Hà Nội

Hyundai Palisade thế hệ mới đã được các tư vấn bán hàng tại đại lý bắt đầu nhận đặt cọc từ cuối tháng 3 vừa qua, đến nay, hình ảnh mẫu xe này đã xuất hiện tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội, cho thấy khả năng xe sắp bán chính hãng tại Việt Nam.

Hình ảnh Hyundai Palisade thế hệ mới xuất hiện tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội. (Ảnh: KT)

Trước đó, tư vấn bán hàng tại đại lý Hyundai khu vực Hà Nội thông báo xe dự kiến ra mắt chính thức trong quý III/2026, nhưng khi đó chưa có nhiều thông tin cụ thể về xe. Hyundai Palisade thế hệ mới xuất hiện mới đây cho thấy dự kiến xe có ít nhất 2 phiên bản với kích thước mâm 20 hoặc 21 inch.

Hiện tại, mẫu SUV cỡ lớn này được bán ra tại Việt Nam với 4 phiên bản gồm Exclusive (6 hoặc 7 chỗ) và Prestige (6 hoặc 7 chỗ) với giá từ 1,469 - 1,589 tỷ đồng (nhưng hiện được giảm 170 triệu đồng, kéo giá bán của xe xuống còn từ 1,299 - 1,429 tỷ đồng). Hyundai Palisade cạnh tranh với các đối thủ như: Volkswagen Teramont (từ 2,138 tỷ đồng), Mazda CX-90 (1,899 - 2,299 tỷ đồng)... Doanh số cộng dồn 5 tháng của năm 2026 của Hyundai Palisade đạt 536 xe.

Hyundai Palisade thế hệ mới có thiết kế khá bắt mắt

Thay đổi toàn diện về thiết kế và động cơ trên mẫu SUV cỡ lớn

Trên thế giới, Hyundai Palisade mới được trang bị các tùy chọn động cơ, gồm: Máy xăng 2.5L tăng áp cho công suất tối đa 277 mã lực và mô-men xoắn 422 Nm; hoặc hệ thống Hybrid với động cơ xăng 2.5L kết hợp mô tơ điện, cho công suất 329 mã lực và mô-men xoắn 460 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và dẫn động 4 bánh HTRAC; ngoài ra còn có động cơ V6 3.5L hút khí tự nhiên, với công suất 287 mã lực và mô-men xoắn 352 Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp tiêu chuẩn.

Hyundai Palisade thế hệ mới có nhiều thay đổi về ngoại hình, đáng chú ý nhất là ở mặt trước cứng cáp hơn, với lưới tản nhiệt dạng thanh ngang, kết hợp cụm đèn pha LED vuông vức, tạo nên tổng thể liền mạch, tương tự như phần đuôi xe với đèn hậu có thiết kế đồng bộ với mặt trước. Dự kiến, mẫu xe mới cũng được tăng kích thước chiều dài tổng thể và trục cơ sở, giúp khoang cabin rộng rãi hơn.

Nội thất Hyundai Palisade thế hệ mới

Trong khi đó, Hyundai Palisade thế hệ mới sở hữu không gian nội thất được thiết kế dạng bo tròn, trang bị màn hình kép 12,3 inch thể hiện cụm đồng hồ và hệ thống giải trí, cùng với hệ thống âm thanh Bose, ghế bọc da Nappa cao cấp, điều hòa tự động 3 vùng...