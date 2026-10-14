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Hyundai phát triển hai SUV điện mới Ioniq 4 và Ioniq 7

Thứ Tư, 06:00, 14/10/2026
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VOV.VN - Hyundai được cho là đang phát triển hai mẫu SUV thuần điện mới mang tên Ioniq 4 và Ioniq 7, nhằm hoàn thiện danh mục xe điện với các lựa chọn đa dạng hơn về kích thước, không gian và khả năng vận hành.

Hyundai Ioniq 7 nằm giữa Ioniq 5 và Ioniq 9

Hyundai tiếp tục mở rộng danh mục xe điện khi được cho là đang phát triển ít nhất hai mẫu SUV hoàn toàn mới. Đáng chú ý là Ioniq 7, mẫu xe dự kiến lấp đầy khoảng trống giữa Ioniq 5 và Ioniq 9 trong dòng sản phẩm của hãng xe Hàn Quốc.

Trước đây, tên gọi Ioniq 7 từng được sử dụng để nhắc đến mẫu SUV điện cỡ lớn của Hyundai, cạnh tranh trực tiếp với Kia EV9. Tuy nhiên, khi chính thức ra mắt thị trường, mẫu xe này được đổi tên thành Ioniq 9. Vì vậy, Ioniq 7 trong kế hoạch mới sẽ là một mẫu SUV điện hoàn toàn khác, có kích thước nhỏ hơn và hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một chiếc xe gia đình đa dụng.

hyundai phat trien hai suv dien moi ioniq 4 va ioniq 7 hinh anh 1
Hyundai Ioniq 9

Theo thông tin dẫn lại, Hyundai Ioniq 7 có thể sở hữu kích thước gần với Ioniq 5 hơn là Ioniq 9. Nếu dự đoán này chính xác, mẫu xe mới sẽ thuộc phân khúc SUV điện cỡ trung, đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày mà vẫn đảm bảo không gian rộng rãi cho gia đình.

Về hệ truyền động, Hyundai Ioniq 7 được kỳ vọng sử dụng kiến trúc điện 800V quen thuộc của hãng, hỗ trợ khả năng sạc nhanh. Xe có thể cung cấp cả phiên bản một mô-tơ điện và hai mô-tơ điện, qua đó mang đến lựa chọn dẫn động khác nhau tùy theo phiên bản.

Mẫu SUV điện mới cũng có thể cạnh tranh với Hyundai Elexio tại những thị trường mà cả hai cùng được phân phối. Tuy nhiên, dòng Ioniq thường được định vị ở phân khúc cao cấp hơn trong danh mục xe điện Hyundai. Bên cạnh đó, Elexio sử dụng hệ thống điện 400V và hệ dẫn động cầu trước, trong khi Ioniq 7 được kỳ vọng có lợi thế về kiến trúc điện và cấu hình truyền động.

hyundai phat trien hai suv dien moi ioniq 4 va ioniq 7 hinh anh 2
Ioniq 5

Hyundai Ioniq 4 hướng đến phân khúc SUV điện cỡ nhỏ

Bên cạnh Ioniq 7, Hyundai còn được cho là đang phát triển Ioniq 4, mẫu SUV điện nhỏ hơn nhằm mở rộng lựa chọn cho khách hàng phổ thông.

Ioniq 4 dự kiến có kích thước tương đương Ioniq 3 nhưng sở hữu kiểu dáng SUV truyền thống hơn. Thay vì thiết kế hatchback có phần khác biệt của Ioniq 3, mẫu xe mới được cho là sẽ có thân xe vuông vức, trần cao và dáng đứng thẳng hơn.

Cách tiếp cận này có thể giúp Ioniq 4 thu hút nhiều khách hàng hơn, đặc biệt là các gia đình trẻ cần một chiếc xe điện nhỏ gọn nhưng có không gian sử dụng linh hoạt. Kiểu dáng SUV cũng được kỳ vọng mang lại khoảng không trên đầu tốt hơn và tăng tính thực dụng so với một mẫu hatchback có kích thước tương đương.

Về trang bị, Hyundai có thể chia sẻ hệ truyền động của Ioniq 3 cho Ioniq 4. Theo đó, mẫu SUV điện mới có khả năng sử dụng hai tùy chọn pin dung lượng 42 kWh và 61 kWh. Đây hiện vẫn là thông tin dự kiến, chưa phải thông số được Hyundai xác nhận chính thức. Nếu được trang bị các cấu hình pin nói trên, Ioniq 4 sẽ có cơ sở để cạnh tranh trong phân khúc SUV điện cỡ nhỏ, nơi khách hàng ngày càng quan tâm đến chi phí sử dụng, phạm vi hoạt động và tính tiện dụng.

hyundai phat trien hai suv dien moi ioniq 4 va ioniq 7 hinh anh 3

Hai mẫu SUV điện mới giúp Hyundai hoàn thiện danh mục Ioniq

Sự xuất hiện của Ioniq 4 và Ioniq 7 sẽ giúp Hyundai mở rộng đáng kể danh mục xe điện, từ những mẫu xe nhỏ gọn phục vụ nhu cầu đô thị đến SUV cỡ trung dành cho gia đình.

Trong đó, Ioniq 4 hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu SUV điện nhỏ gọn, linh hoạt, trong khi Ioniq 7 có thể trở thành lựa chọn dành cho những người muốn sở hữu xe rộng rãi hơn nhưng không cần đến kích thước của Ioniq 9.

Hiện Hyundai chưa công bố chính thức thời điểm ra mắt, giá bán hay toàn bộ thông số kỹ thuật của hai mẫu xe. Những thông tin về thiết kế, cấu hình pin và hệ truyền động vẫn cần được xác nhận trong thời gian tới. Nếu kế hoạch này được triển khai, Ioniq 4 và Ioniq 7 sẽ góp phần giúp Hyundai tăng sức cạnh tranh trong thị trường xe điện, đồng thời mang đến nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng ở các phân khúc khác nhau.

hyundai_palisade_15.jpg

Doanh số xe Hyundai tháng 9/2026: Tucson bật tăng mạnh

VOV.VN - Theo báo cáo kinh doanh của Tập đoàn Thành Công (TC Group - đơn vị phân phối xe Hyundai tại Việt Nam), trong tháng 9/2026, người Việt đã mua 3.872 xe Hyundai. Trong đó, Hyundai Tucson tăng mạnh với hơn 1.000 xe bán ra thị trường, nhiều hơn tháng 8/2026 397 xe.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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