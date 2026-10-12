Cách Lexus ES 2026 thuyết phục người dùng Việt trong kỷ nguyên điện hóa

Lexus ES 2026 mở hai lối đi cho quá trình điện hóa, đem đến cho khách hàng lựa chọn đa dạng

Lexus ES vừa ra mắt tại Việt Nam gây chú ý không chỉ bởi đây là thế hệ hoàn toàn mới, mà còn ở cách Lexus lựa chọn công nghệ. Lần đầu tiên tại Việt Nam, ES có dải sản phẩm hoàn toàn điện hóa gồm ES 350h Premium, ES 350h Luxury và ES 500e, giá lần lượt 2,34 tỷ, 2,6 tỷ và 2,94 tỷ đồng.

Lexus ES thế hệ mới phân phối 3 phiên bản bao gồm 2 bản Hybrid là ES 350h Premium có giá 2,34 tỷ đồng, ES 350h Luxury có giá 2,6 tỷ đồng và 1 bản thuần điện ES 500e có giá 2,94 tỷ đồng.

Nhìn từ góc độ thị trường, thời điểm ra mắt này vô cùng hợp lý. Bởi từ năm 2026 chính sách đã thay đổi, khi xe Hybrid tại Việt Nam chỉ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% mức của xe xăng, dầu cùng loại. Ô tô điện chạy pin dưới 24 chỗ có thuế suất 3% và tiếp tục được miễn lệ phí trước bạ lần đầu đến hết tháng 2/2027. Vì vậy, khi cả hai công nghệ đều đang có dư địa phát triển thuận lợi, bài toán của các hãng xe hiện nay là xác định giải pháp phù hợp với từng nhóm khách hàng.

Lexus ES 2026 chính là câu trả lời chính xác cho bài toán đó. Nếu ES 350h cho phép người dùng bước vào điện hóa mà gần như không phải thay đổi thói quen, thì ES 500e lại đưa khách hàng tiến thêm một bước, chuyển hoàn toàn sang năng lượng điện với những trải nghiệm mới mẻ.

Lexus ES thế hệ mới sở hữu thiết kế tương lai lấy cảm hứng từ mẫu xe ý tưởng LF-ZC, áp dụng ngôn ngữ thiết kế tinh giản và thanh lịch với thân xe hình con suốt và cụm đèn trước chữ L phân tầng.

Đây là cốt lõi trong chiến lược “multi-pathway – đa chiều” của Lexus. Hãng không giả định mọi thị trường chuyển sang xe điện với cùng tốc độ hay mọi khách hàng có điều kiện sử dụng giống nhau. Các giải pháp giảm CO2 được phát triển song song để người dùng lựa chọn lộ trình phù hợp với hạ tầng và lối sống.

Lexus ES 2026 biến khác biệt công nghệ thành lựa chọn sử dụng, hiểu rõ khách hàng Việt muốn gì

Nhìn từ nhu cầu sử dụng, sự tồn tại song song của Lexus ES 350h và ES 500e trở nên dễ hiểu hơn. Mỗi phiên bản giải quyết một rào cản khác nhau trên con đường điện hóa của khách hàng Việt.

Lexus ES 350h hướng tới nhóm khách hàng muốn giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và phát thải nhưng chưa muốn thay đổi cách sử dụng xe. Hệ thống Hybrid nối tiếp - song song thế hệ thứ sáu kết hợp động cơ xăng 2.5L với mô-tơ điện và hộp số Hybrid hoàn toàn mới. Năng lượng được thu hồi khi giảm tốc và phanh để tái tạo cho hệ thống, nên người dùng không phải chủ động sạc pin từ bên ngoài.

Khoang lái xe được thiết kế theo triết lý Tazuna, trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3-inch, màn hình HUD và gương chiếu hậu kỹ thuật số thế hệ mới, đồng thời được ứng dụng nút điều khiển ẩn thông minh lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới, cùng với hệ thống 17 loa Mark Levinson.

Chiều dài cơ sở đạt 2.950 mm (tăng 80 mm) so với thế hệ tiền nhiệm, giúp Lexus ES 2026 có một không gian hàng thứ 2 rộng rãi.

Các chi tiết được thiết kế tỷ mỉ, tinh xảo thể hiện sự tinh tế vốn nổi tiếng của thương hiệu Lexus.

Giá trị của ES 350h nằm ở sự liền mạch. Người dùng vẫn tiếp nhiên liệu tại hệ thống trạm xăng hiện hữu và chủ động với hành trình dài, trong khi mô-tơ điện hỗ trợ nâng hiệu quả vận hành và tăng sự phấn khích khi cầm lái.

Lexus ES 500e lại dành cho người dùng đã sẵn sàng đi xa hơn. Đây là mẫu sedan thuần điện đầu tiên của Lexus, sử dụng hai mô-tơ điện và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian DIRECT4. Hai mô-tơ có công suất lần lượt 167 kW và 88,3 kW. Hệ thống có thể phân bổ mô-men xoắn giữa cầu trước và cầu sau từ 100:0 đến 0:100 tùy điều kiện vận hành, tận dụng lợi thế của kiến trúc điện để kiểm soát lực kéo linh hoạt.

Bộ pin lithium-ion dung lượng lớn đặt dưới sàn trong phạm vi chiều dài cơ sở, giúp hạ trọng tâm và tối ưu không gian. ES 500e sử dụng chuẩn sạc CCS2, tương thích với hệ thống sạc phổ biến tại Việt Nam, cùng chức năng điều hòa nhiệt độ pin trước khi sạc.

Xe được trang bị hai mô-tơ điện cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian DIRECT4, cho phép phân bổ mô-men xoắn linh hoạt từ 100:0 đến 0:100. Hai phiên bản ES 350h dùng hệ truyền động Hybrid nối tiếp - song song 2.5L. Động cơ này có hiệu suất nhiệt cao, đi cùng hộp số Hybrid hoàn toàn mới được tối ưu công suất và hiệu quả tái tạo năng lượng.

Lexus cũng hỗ trợ khách hàng ES 500e bằng bộ sạc AC 22 kW chính hãng lắp đặt miễn phí tại nhà và quyền sạc miễn phí 24/7 tại đại lý. Xe và pin Hybrid được bảo hành tới 10 năm không giới hạn số km, trong khi ES 500e được bảo hành tới 10 năm hoặc 185.000 km. Bảo dưỡng định kỳ miễn phí trong 3 năm hoặc 60.000 km.

Khác biệt về hệ truyền động không làm Lexus ES 2026 mất đi những DNA cốt lõi của một dòng sedan sang trọng. Thế hệ mới dài 5.145 mm, chiều dài cơ sở 2.950 mm, tăng lần lượt 170 mm và 80 mm so với thế hệ trước. Khoang lái có bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, HUD và gương chiếu hậu kỹ thuật số. Lexus Safety System+ 4.0 lần đầu được trang bị trên Lexus ES. Vì vậy, khách hàng Việt vẫn được trải nghiệm trọn vẹn những gì đã quen thuộc như không gian tinh giản thanh lịch, sự yên tĩnh, tiện nghi rộng rãi nhưng lại nâng tầm về cảm giác vận hành mạnh mới mẻ.

Các bản Hybrid 350h lắp máy 2.5 kèm mô-tơ điện, công suất kết hợp 244 mã lực, mô-men xoắn 235 Nm. Hộp số e-CVT, dẫn động cầu trước. Bản 500e lắp môtơ ở hai cầu với khả năng phân bổ mô-men xoắn hoàn toàn ra trục trước hoặc trục sau; Tổng công suất xe đạt 338 mã lực, hãng chưa nói rõ sức kéo (Nm); tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,7 giây. Pin dung lượng 74,7 kWh, tầm hoạt động khoảng 480 km.

Đó cũng là nơi chiến lược đa lộ trình của Lexus thể hiện rõ nhất. ES 350h và ES 500e là hai phiên bản với hai hệ truyền động, nhưng đồng thời là hai cánh cửa tiếp cận cùng một xu hướng. Với Lexus ES 2026, việc đưa cả Hybrid và BEV về Việt Nam không phải lựa chọn đứng giữa hai xu hướng, mà là cách Lexus chủ động đón đầu một thị trường có mức độ sẵn sàng khác nhau.

Trong kỷ nguyên điện hóa, một mẫu xe thuyết phục không nhất thiết phải đưa tất cả khách hàng đến cùng một đích. Điều quan trọng hơn là cho họ một con đường đủ phù hợp để bắt đầu. Lexus ES 2026 đang làm điều đó bằng hai công nghệ trên cùng một nền tảng, biến “đa lộ trình” từ một triết lý của Lexus thành lựa chọn cụ thể dành cho người dùng Việt.