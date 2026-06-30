Hyundai Thành Công triệu hồi Hyundai Tucson để cập nhật phần mềm an toàn

Theo thông báo của Hyundai Thành Công (HTV), nguyên nhân của đợt triệu hồi lần này với mẫu xe Hyundai Tucson xuất phát từ hệ thống Hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA) - hệ thống an toàn chủ động nhận diện chướng ngại vật và can thiệp phanh khẩn cấp khi cần thiết.

Trong quá trình đánh giá chất lượng, hãng xe Hàn Quốc đã phát hiện phần mềm điều khiển hệ thống FCA trên một số lô xe Tucson có thể gặp sự cố, có thể khiến bộ điều khiển trung tâm phản hồi chậm trễ trong một số trường hợp. Hậu quả là hệ thống có thể phát cảnh báo và hỗ trợ giảm tốc sớm hơn dự kiến, ảnh hưởng đến quá trình lái xe.

Số lượng xe Hyundai Tucson bị ảnh hưởng lên tới 13.620 chiếc

HTV tiến hành đợt triệu hồi mới cho Hyundai Tucson từ ngày 29/6/2026 và dự kiến kết thúc ngày 29/6/2035. Theo đó, số lượng xe bị ảnh hưởng lên tới 13.620 chiếc, tất cả các xe trong diện ảnh hưởng sẽ được kiểm tra, cập nhật phần mềm miễn phí.

Các xe Hyundai Tucson bị triệu hồi đợt này được sản xuất và lắp ráp tại nhà máy ở Việt Nam từ ngày 2/10/2024 đến 2/6/2026, với số khung (VIN) từ RLUJH81DBRN016355 đến số khung RLUJH81DBTN032436.

Danh sách các xe bị ảnh hưởng lần này

Nhằm khắc phục triệt để vấn đề và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Hyundai Thành Công khuyến cáo các chủ xe đang sở hữu dòng xe Tucson nhanh chóng kiểm tra thông tin số khung thông qua ứng dụng của hãng hoặc liên hệ trực tiếp với các đại lý ủy quyền gần nhất.

Hiện tại, các chủ sở hữu Hyundai Tucson nằm trong diện ảnh hưởng đang được nhà sản xuất liên hệ và thông báo mang xe đến các đại lý Hyundai để khắc phục lỗi trực tiếp.