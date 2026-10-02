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Hyundai Tucson 2027 thế hệ mới trình làng với diện mạo vuông vức, thêm bản Hybrid

Thứ Sáu, 18:30, 02/10/2026
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VOV.VN - Hyundai Tucson 2027 bước sang thế hệ thứ năm với diện mạo vuông vức, công nghệ hiện đại hơn cùng loạt tùy chọn động cơ xăng, Hybrid và Plug-in Hybrid, hứa hẹn tạo khác biệt đáng kể trong phân khúc SUV cỡ C.

Hyundai Tucson 2027 thế hệ thứ năm chính thức được giới thiệu tại New York (Mỹ), đánh dấu bước thay đổi lớn của mẫu SUV cỡ C. So với thế hệ hiện hành, Tucson 2027 sở hữu thiết kế góc cạnh hơn, kích thước lớn hơn và khoang nội thất được tái thiết kế hoàn toàn.

hyundai tucson 2027 the he moi trinh lang voi dien mao vuong vuc, them ban hybrid hinh anh 1
Hyundai Tucson 2027 có thiết kế vuông vức, công nghệ hiện đại hơn cùng loạt tùy chọn động cơ xăng, Hybrid và Plug-in Hybrid.

Hyundai Tucson 2027 thay đổi mạnh về thiết kế

Tucson thế hệ mới áp dụng ngôn ngữ thiết kế “Art of Steel” của Hyundai, tạo hình vuông vức và cơ bắp hơn. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED kéo dài toàn chiều rộng, đèn ban ngày đặt theo phương dọc cùng cụm đèn pha được làm tối màu.

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Hai bên thân xe xuất hiện các vòm bánh vuông vắn và đường nét góc cạnh. Ở phía sau, Tucson mới tiếp tục sử dụng dải đèn kéo dài cùng cụm đèn hậu dạng dọc, kết hợp cản sau thiết kế mạnh mẽ hơn. 

Với phiên bản trục cơ sở dài dành cho một số thị trường như Bắc Mỹ, Hàn Quốc và Australia, Tucson 2027 dài hơn 60 mm, rộng hơn 40 mm và cao hơn khoảng 20 mm so với thế hệ trước. Chiều dài cơ sở cũng tăng thêm 30 mm, đạt 2.785 mm. Trong khi đó, châu Âu sẽ tiếp tục có phiên bản trục cơ sở ngắn. 

hyundai tucson 2027 the he moi trinh lang voi dien mao vuong vuc, them ban hybrid hinh anh 3

Nội thất Tucson 2027 tập trung vào công nghệ

Khoang cabin được Hyundai thiết kế lại theo hướng hiện đại và tối giản. Điểm nhấn đáng chú ý là hệ thống thông tin giải trí Pleos Connect sử dụng nền tảng Android Automotive, đi kèm màn hình trung tâm 12,9 inch hoặc tùy chọn màn hình lớn tới 17 inch.

hyundai tucson 2027 the he moi trinh lang voi dien mao vuong vuc, them ban hybrid hinh anh 4
hyundai tucson 2027 the he moi trinh lang voi dien mao vuong vuc, them ban hybrid hinh anh 5

Xe còn có màn hình hiển thị thông tin người lái 9,9 inch, hệ thống điều khiển điều hòa và âm thanh bằng các nút vật lý, sạc không dây cùng cần số đặt trên cột lái. Một số phiên bản cao cấp được trang bị ghế Ergo Motion và ghế Relaxation Comfort. 

Pleos Connect cũng tích hợp trợ lý AI Gleo AI, cho phép người dùng tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên và thực hiện nhiều thao tác thông qua hệ thống giải trí trên xe. 

hyundai tucson 2027 the he moi trinh lang voi dien mao vuong vuc, them ban hybrid hinh anh 6

Nhiều lựa chọn động cơ, bổ sung Tucson XRT Pro

Tùy thị trường, Hyundai Tucson 2027 có thể sử dụng động cơ xăng 1.6L tăng áp hoặc 2.0L hút khí tự nhiên. Công suất của các phiên bản động cơ đốt trong dao động từ 148-190 mã lực. Hộp số gồm loại sàn 6 cấp, ly hợp kép 7 cấp, tự động 6 cấp và tự động 8 cấp tùy phiên bản. 

hyundai tucson 2027 the he moi trinh lang voi dien mao vuong vuc, them ban hybrid hinh anh 7

Đáng chú ý hơn là Tucson Hybrid sử dụng động cơ 1.6L tăng áp kết hợp mô-tơ điện và pin 1,49 kWh. Công suất có thể đạt 233-242 mã lực tùy thị trường, mô-men xoắn cực đại 380 Nm. Phiên bản này có thời gian tăng tốc 0-96 km/h khoảng 8,5 giây.

Trong khi đó, Tucson Plug-in Hybrid mạnh 288 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm. Xe sử dụng pin 17,1 kWh, hệ dẫn động 4 bánh và có khả năng chạy thuần điện khoảng 81 km theo công bố của Hyundai. 

Hyundai cũng giới thiệu hai phiên bản mang phong cách địa hình là Tucson XRT và XRT Pro. Trong đó, XRT Pro dành riêng cho thị trường Bắc Mỹ, được trang bị lốp địa hình, móc cứu hộ phía trước và cải thiện góc tiếp cận, góc thoát.

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Tucson thế hệ mới sẽ được bán đầu tiên tại Hàn Quốc vào cuối năm 2026, trước khi mở rộng sang Bắc Mỹ, châu Âu và các thị trường khác trong năm 2027. Hyundai cũng xác nhận một phiên bản mang phong cách thể thao sẽ được giới thiệu tại Triển lãm ô tô Paris trong thời gian tới. 

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Điểm danh loạt ô tô mới sắp ra nhập thị trường Việt

VOV.VN - Hàng loạt mẫu ô tô mới như BYD Sealion 5 DM-i, Subaru Forester Hybrid cùng những mẫu xe điện hạng sang như Lexus ES thế hệ mới, Mercedes-Benz CLA 200 Electric và bộ đôi Volvo ES90, EX90 sắp đổ bộ vào thị trường Việt Nam, báo hiệu những tháng cuối năm sôi động.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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