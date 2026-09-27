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Mẫu xe bán chạy nhất của Ford bị tạm ngừng sản xuất

Chủ Nhật, 06:00, 27/09/2026
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VOV.VN - Dòng xe bán tải bán chạy nhất nước Mỹ là Ford F-Serie trong 49 năm với doanh số 828.832 chiếc vào năm 2025 đang phải tạm dừng sản xuất. Mẫu F-150 đóng vai trò rất lớn trong thành công này, vì vậy việc nhà sản xuất ô tô tạm dừng một số dây chuyền sản xuất là điều đáng lo ngại.

Theo một bản ghi nhớ mà Reuters có được, việc sản xuất Ford F-150 tại nhà máy Dearborn Truck Plant đã kết thúc vào thứ Năm (24/9) và dự kiến ​​sẽ không hoạt động trở lại cho đến ngày 29/9. Reuters cũng lưu ý rằng việc sản xuất dòng xe bán tải F-Series đã bị ảnh hưởng tại nhà máy Kansas City Assembly Plant do một số ca làm việc đã bị ngừng gần đây. Tuy nhiên, nhà máy Kentucky Truck Plant được cho là đã tăng sản lượng nhằm bù đắp phần nào tác động này.

mau xe ban chay nhat cua ford bi tam ngung san xuat hinh anh 1
 Ford F-Serie là mẫu xe bán tải bán chạy nhất của hãng xe Mỹ suốt 49 năm qua

Vấn đề cụ thể vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng một nguồn tin nội bộ cho biết, đó là "vấn đề về nguồn cung". Thông tin này khá mơ hồ, nhưng theo báo cáo, tình hình không liên quan đến tình trạng thiếu nhôm đã gây cản trở sản xuất F-150. Nguyên nhân là do một loạt vụ cháy tại nhà máy nhôm Novelis Oswego vào năm 2025.

Tờ Detroit Free Press đã tìm hiểu sâu hơn và đưa tin rằng, việc tạm ngừng sản xuất tại nhà máy Dearborn Truck Plant ảnh hưởng đến khoảng 3.500 đến 4.000 người. Họ cũng cho biết, thêm 15 ca làm việc đã bị dừng tại nhà máy lắp ráp Kansas City kể từ đầu tháng.

Người phát ngôn của Ford nói với ấn phẩm này rằng, họ "không bình luận về sự gián đoạn nguồn cung", nhưng Chủ tịch đàm phán của UAW Local 249, Jim Fisher, cho rằng vấn đề là do nhôm. Tuy nhiên, điều đó vẫn cần được xác minh và nhà sản xuất ô tô dường như đang đổ lỗi cho "sự thiếu hụt phụ tùng".  

mau xe ban chay nhat cua ford bi tam ngung san xuat hinh anh 2
Việc tạm dừng sản xuất  Ford F-Serie được cho là do thiếu nhôm.

Mặc dù chưa rõ vấn đề là gì, Novelis đã khởi động lại dây chuyền cán thép nóng tại nhà máy Oswego của họ vào tháng Sáu (25/9). Vào thời điểm đó, công ty cho biết họ đang "làm việc chặt chẽ với khách hàng để tăng cường nguồn cung" và sẽ nâng cao hoạt động của mình để "tăng cường hơn nữa khả năng cung cấp nguồn cung ổn định và sản phẩm chất lượng cao của công ty".

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Tuệ Minh/VOV.VN
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