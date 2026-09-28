Điểm danh loạt ô tô mới sắp ra nhập thị trường Việt

Sau giai đoạn trầm lắng của tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch, rơi vào tháng 8/2026), thị trường xe ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn chạy đà cho mùa bán hàng cuối năm. Theo kế hoạch được các hãng, nhà phân phối và hệ thống đại lý hé lộ, tháng 10 có thể sẽ chứng kiến một đợt ra mắt sản phẩm mới đáng chú ý nhất từ đầu năm, với xu hướng điện hóa thể hiện rõ nét.

Một trong những cái tên được nhắc đến gồm có BYD Sealion 5 và Subaru Forester Hybrid hướng đến nhóm khách hàng phổ thông và cận cao cấp; Còn Lexus, Mercedes-Benz và Volvo với danh mục xe điện hóa ở phân khúc xe sang.

Dưới đây là danh sách những "tân binh" dự kiến sẽ có mặt tại thị trường việt Nam trong tháng 10/2026:

BYD Sealion 5 DM-i: C-SUV PHEV

BYD Sealion 5 là một trong những mẫu xe có kế hoạch sắp tới gia nhập thị trường rõ ràng nhất. Đại diện BYD đã xác nhận mẫu C-SUV này sẽ xuất hiện tại Việt Nam trong tháng 10/2026.

Xe chưa có giá bán chính thức tại thị trường trong nước, nhưng BYD Việt Nam đã triển khai chương trình nhận đặt cọc sớm từ ngày 21/9/2026, khách hàng tiên phong thanh toán 20 triệu đồng chi phí giữ chỗ sẽ được hưởng ưu đãi trị giá 100 triệu đồng trừ trực tiếp vào giá bán lẻ khi ra mắt chính thức. Xe dự kiến nhập khẩu từ Thái Lan và phân phối với hai phiên bản.

BYD Sealion 5 là một trong những mẫu ô tô mới sắp được bán tại Việt Nam.

Sealion 5 sử dụng công nghệ DM-i Super Hybrid, kết hợp động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên dành riêng cho hệ truyền động Hybrid với mô-tơ điện và pin Blade Battery.

Theo thông số BYD công bố ở các thị trường quốc tế, xe dài 4.738 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.710 mm, chiều dài cơ sở 2.712 mm. Khoang hành lý có dung tích 463 lít và có thể tăng lên khoảng 1.410 lít khi gập hàng ghế sau.

Hệ truyền động có tổng công suất khoảng 156 kW, tương đương 212 mã lực ở cấu hình quốc tế. Mô-tơ điện đạt công suất tối đa 145 kW và mô-men xoắn 300 Nm, dẫn động cầu trước.

Mẫu PHEV này có tầm vận hành kết hợp xăng điện lên đến hơn 1.200 km (theo chuẩn NEDC). Khi đầy pin, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 0,8 L/100 km; nếu dung lượng pin thấp, con số này đạt mức 3,7 L/100 km. Phiên bản Premium có thể di chuyển ở chế độ thuần điện với quãng đường 110 km (NEDC), cùng tính năng V2L (Vehicle to Load) công suất 3,3 kW cho phép cấp điện cho các thiết bị bên ngoài.

Phiên bản Premium được trang bị tiện nghi với hàng ghế trước chỉnh điện tích hợp hệ thống thông gió làm mát, đồng hồ LCD 8,8 inch và màn hình giải trí cảm ứng 12,8 inch (trên bản Premium) hoặc 10,1 inch (trên bản Essential), kết hợp cùng trợ lý ảo tiếng Việt "Hi BYD", tính năng chìa khóa kỹ thuật số NFC, Bluetooth Key, cùng kho ứng dụng BYD Store đa dạng (Google Map, YouTube, TikTok...) và hệ thống hát Karaoke với 8 loa.

Xe tích hợp nhiều công nghệ an toàn, đặc biệt là gói hỗ trợ lái thông minh ADAS L2 với 20 tính năng an toàn chủ động (ACC, AEB, BSD...). Ngoài ra, xe còn có camera 360 độ xuyên thấu, cảm biến đỗ xe trước/sau và cảm biến áp suất lốp trực tiếp (TPMS).

Subaru Forester Hybrid: Giữ hệ dẫn động AWD, bổ sung hệ truyền động điện hóa

Sau khi đưa Forester thế hệ thứ sáu nhập khẩu Nhật Bản về Việt Nam cuối năm 2025, Subaru dự kiến sẽ tiếp tục bổ sung phiên bản Hybrid của mẫu C-SUV này.

Theo thông tin từ một số đại lý, Forester Hybrid có thể được giới thiệu tại Việt Nam trong tháng 10/2026 và khách đặt sớm có khả năng nhận xe vào cuối năm với giá bán dự kiến khoảng 1,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên đây chỉ là thông tin sơ bộ, Subaru Việt Nam chưa chính thức xác nhận mốc ra mắt tháng 10 cũng như giá bán, đây là thông tin được được các tư vấn bán hàng đưa ra.

Tại các thị trường quốc tế, Subaru Forester Hybrid sử dụng động cơ boxer 2.5L 4 xi-lanh kết hợp với mô-tơ điện và bộ pin lithium-ion dung lượng 1,1 kWh. Theo Subaru, phiên bản dành cho thị trường Mỹ có công suất hệ thống 194 mã lực, đi kèm hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng Symmetrical AWD.

Việc bổ sung Subaru Forester Hybrid sẽ giúp danh mục sản phẩm của Subaru tại Việt Nam đa dạng hơn

Hệ thống còn có mô-tơ điện và pin lithium-ion, giúp chiếc xe có khả năng vận hành bằng điện ở một số điều kiện nhất định nhưng không cần cắm sạc như PHEV.

Subaru công bố Forester Hybrid 2026 đạt mức tiêu thụ 35 mpg trong đô thị theo chuẩn EPA của Mỹ, đồng thời phạm vi di chuyển có thể lên tới 581 dặm, tương đương khoảng 935 km, với một bình nhiên liệu. Hãng cho biết mức tiêu thụ nhiên liệu đô thị cải thiện tới khoảng 40% so với Forester sử dụng động cơ xăng thông thường trong cùng điều kiện đánh giá.

Trang bị đáng chú ý gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số, màn hình giải trí dọc 11,6 inch, Apple CarPlay và Android Auto không dây, sạc điện thoại chuẩn Qi, cửa sổ trời toàn cảnh và gói hỗ trợ lái EyeSight. Một số phiên bản cao có camera quan sát 360 độ, âm thanh Harman Kardon và ghế trước thông gió.

Tại Việt Nam, Forester máy xăng hiện có hai phiên bản 2.5i-L EyeSight và 2.5i-S EyeSight, giá lần lượt 1,299 tỷ và 1,399 tỷ đồng.

Việc bổ sung Subaru Forester Hybrid sẽ giúp danh mục sản phẩm của Subaru tại Việt Nam đa dạng hơn, mang đến thêm lựa chọn cho nhóm khách hàng quan tâm đến xe Hybrid.

Lexus ES thế hệ mới có phiên bản thuần điện

Lexus ES thế hệ thứ 8 là một thay đổi đáng chú ý bởi mẫu sedan hạng sang vốn gắn với động cơ xăng và Hybrid nay lần đầu tiên được phát triển đồng thời cả cấu hình Hybrid lẫn thuần điện.

Lexus Việt Nam đã chốt lịch ra mắt Lexus ES thế hệ mới vào ngày 7/10 tới đây. Sự kiện sẽ được tổ chức tại TP.HCM. Đây là thế hệ thứ 8 của dòng sedan hạng sang cỡ trung, đồng thời đánh dấu lần đầu Lexus ES có phiên bản thuần điện tại Việt Nam.

Lexus sử dụng một nền tảng có khả năng hỗ trợ nhiều loại hệ truyền động trên cùng dòng xe. Ở thị trường quốc tế, dòng ES mới gồm các bản ES 350h Hybrid, ES 350e chạy điện cầu trước và ES 500e chạy điện hai cầu.

Lexus ES thế hệ thứ 8 là một thay đổi đáng chú ý bởi mẫu sedan hạng sang

ES 350h sử dụng hệ Hybrid thế hệ thứ sáu, gồm động cơ xăng 2.5L 4 xi-lanh kết hợp mô-tơ điện, công suất hệ thống 244 mã lực. Tại Mỹ, xe có cả lựa chọn dẫn động cầu trước và AWD.

Trong khi đó, ES 500e sử dụng hai mô-tơ điện, công suất kết hợp 338 mã lực và hệ dẫn động bốn bánh DIRECT4. Khả năng phân phối mô-men xoắn giữa hai cầu có thể thay đổi theo điều kiện vận hành.

Với bánh xe được thiết kế 19 inch, ES 500e đạt phạm vi EPA khoảng 276 dặm, tương đương 444 km; ES 350e đạt 307 dặm, khoảng 494 km. Hệ thống hỗ trợ sạc AC 11 kW và sạc nhanh DC từ 10-80% trong khoảng 30 phút ở điều kiện phù hợp.

Nội thất được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch, màn hình thông tin người lái 12,3 inch và thế hệ mới của gói an toàn Lexus Safety System+ 4.0.

Đối với các phiên bản Hybrid (ES 350h), Lexus ES sẽ đối đầu trực tiếp với Mercedes-Benz E-Class và BMW 5 Series. Tuy nhiên, riêng phiên bản thuần điện ES 500e hiện đang ở vị thế độc tôn, bởi các đối thủ dòng sedan điện hạng sang như BMW i5 hay Mercedes-Benz EQE vẫn chưa được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Các mẫu xe điện khác cùng tầm giá tầm 3 tỷ đồng chủ yếu là xe gầm cao SUV

Mercedes-Benz CLA 200 Electric

Mercedes-Benz CLA thế hệ mới là một trong những mẫu xe điện đáng chú ý của thương hiệu Đức tại Việt Nam trong giai đoạn cuối năm. CLA mới phát triển trên nền tảng MMA – Mercedes-Benz Modular Architecture, kiến trúc được thiết kế để hỗ trợ cả xe điện và hệ truyền động hybrid.

Phiên bản CLA 200 với EQ Technology sử dụng một mô-tơ điện đặt ở cầu sau, công suất 165 kW, tương đương 224 mã lực, mô-men xoắn cực đại 335 Nm. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 7,5 giây và đạt tốc độ tối đa 210 km/h.

Mercedes-Benz CLA thế hệ mới là một trong những mẫu xe điện đáng chú ý của thương hiệu Đức tại Việt Nam trong giai đoạn cuối năm.

Pin LFP có dung lượng sử dụng 58 kWh, kết hợp kiến trúc điện 800V. Tầm hoạt động được công bố khoảng 459-542 km theo WLTP, tùy cấu hình. Công suất sạc nhanh DC có thể đạt 200 kW và quá trình sạc 10-80% mất khoảng 20 phút trong điều kiện tiêu chuẩn.

Một điểm khác biệt về kỹ thuật là CLA điện sử dụng hộp số hai cấp ở cầu sau, đây là một giải pháp tương đối hiếm trên xe điện phổ thông hiện nay. Mercedes-Benz cho biết hệ thống này nhằm cân bằng khả năng tăng tốc với hiệu suất năng lượng khi vận hành ở tốc độ cao.

Khoang lái là nơi Mercedes-Benz đẩy mạnh yếu tố công nghệ với hệ điều hành MB.OS và thế hệ MBUX mới, tích hợp trợ lý ảo dựa trên AI. Tùy cấu hình, xe có thể được trang bị cụm màn hình MBUX Superscreen.

Dự kiến mẫu xe này sẽ được giới thiệu vào giai đoạn cuối năm 2026 tại Việt Nam.

Volvo ES90 - Sedan điện và Volvo EX90 – SUV xe điện

Volvo cũng chuẩn bị mở rộng cho ra mắt dải xe thuần điện bằng ES90 – mẫu xe nằm giữa kiểu dáng sedan truyền thống và fastback.

Ở cấu hình Single Motor Extended Range, Volvo ES90 sử dụng một mô-tơ cầu sau công suất 245 kW, tương đương 333 mã lực, mô-men xoắn 480 Nm. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 6,6 giây, tốc độ tối đa giới hạn ở 180 km/h.

Mẫu xe thuần điện bằng ES90 –có thiết kế nằm giữa kiểu dáng sedan truyền thống và fastback.

Bộ pin 92 kWh, kết hợp hệ thống điện 800V, Volvo công bố phạm vi chạy điện theo cấu hình tại Singapo lên tới 661 km, trong khi một số thị trường châu Âu công bố 664 km WLTP do khác biệt cấu hình và chu trình chứng nhận. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa khoảng 350 kW, thời gian 10-80% khoảng 22 phút trong điều kiện phù hợp.

ES90 có chiều dài 5.000 mm, rộng 1.942 mm, cao 1.549 mm và có chiều dài cơ sở lên tới 3.102 mm. Khoang hành lý phía sau tối đa khoảng 446 lít, đồng thời có thêm khoang chứa đồ phía trước.

Xe được trang bị hệ thống cảm biến an toàn gồm lidar, radar, camera và cảm biến siêu âm, kết hợp hệ thống giám sát người lái và nền tảng máy tính trung tâm mạnh của Volvo.

Nếu ES90 hướng tới nhóm khách hàng sedan hạng sang, EX90 đóng vai trò SUV điện đầu bảng của Volvo.

EX90 có ba hàng ghế và được phát triển như một sản phẩm thuần điện độc lập chứ không đơn thuần là phiên bản điện của XC90, mặc dù cả hai mẫu cùng hướng tới nhóm khách hàng SUV gia đình cao cấp.

Ở phiên bản Twin Motor Performance được Volvo công bố trước đây, hai mô-tơ điện tạo tổng công suất 517 mã lực, mô-men xoắn cực đại 910 Nm, xe đạt tăng tốc 0-100 km/h khoảng 4,9 giây.

EX90 cũng là một trong những mẫu Volvo tiên phong sử dụng lidar cùng hệ thống camera, radar và cảm biến để xây dựng bản đồ môi trường xung quanh xe, phục vụ các chức năng hỗ trợ lái và an toàn chủ động.

ES90, EX90 đang được hệ thống đại lý nhận đặt hàng và dự kiến ra mắt trong tháng 10/2026.