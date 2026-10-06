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Kawasaki Meguro K3 2027 ra mắt với giá khoảng 232 triệu đồng

Thứ Ba, 07:00, 06/10/2026
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VOV.VN - Kawasaki Meguro K3 bước sang đời 2027 tại Nhật Bản nhưng gần như không có thay đổi so với phiên bản trước, tiếp tục giữ động cơ 773 cc, thiết kế cổ điển cùng mức giá 1,419 triệu Yen (tương đương khoảng 232 triệu đồng).

Kawasaki Meguro K3 2027 gần như không thay đổi

Kawasaki đã chính thức giới thiệu Meguro K3 đời 2027 tại thị trường Nhật Bản. Đây là mẫu mô tô mang phong cách hoài cổ, được phát triển dựa trên di sản của thương hiệu Meguro và chia sẻ nền tảng động cơ với Kawasaki W800.

So với đời trước, Meguro K3 2027 gần như được giữ nguyên. Kawasaki xác nhận màu sơn, đồ họa và các thông số kỹ thuật chính không có thay đổi. Xe tiếp tục sử dụng duy nhất màu Mirror Coat Black x Ebony. Mẫu xe dự kiến được bán tại Nhật từ ngày 17/10/2026, thông qua hệ thống đại lý Kawasaki Plaza. 

kawasaki meguro k3 2027 ra mat voi gia khoang 232 trieu dong hinh anh 1
Kawasaki Meguro K3 2027 mang thiết kế theo phong cách cổ điển.

Giá niêm yết của Kawasaki Meguro K3 2027 là 1.419.000 Yen (tương đương khoảng 36.700 RM hay khoảng 247 triệu đồng) khi quy đổi trực tiếp. Mức giá này đã bao gồm thuế tiêu dùng tại Nhật nhưng chưa bao gồm các chi phí đăng ký và một số khoản liên quan.

Thiết kế của Meguro K3 nổi bật với bình xăng có hình dáng cổ điển, logo Meguro được hoàn thiện thủ công, yên xe bọc da với đường viền, cùng nhiều chi tiết mạ và sơn tạo cảm giác cao cấp. Xe cũng sở hữu bánh trước 19 inch, chân chống giữa và tay lái tạo tư thế ngồi tương đối thoải mái.

kawasaki meguro k3 2027 ra mat voi gia khoang 232 trieu dong hinh anh 2

Động cơ 773 cc, công suất 52 mã lực

Kawasaki Meguro K3 2027 tiếp tục sử dụng động cơ 2 xi-lanh song song làm mát bằng không khí, dung tích 773 cc, kết cấu SOHC 4 van. Động cơ sản sinh công suất tối đa 52 PS tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 62 Nm tại 4.800 vòng/phút.

Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 5 cấp và hệ dẫn động xích. Hệ thống ly hợp hỗ trợ và chống trượt Assist & Slipper Clutch được trang bị tiêu chuẩn, giúp giảm lực bóp tay côn và hạn chế hiện tượng khóa bánh sau khi dồn số mạnh. 

Hệ thống treo phía trước sử dụng phuộc ống lồng đường kính 41 mm, trong khi phía sau là giảm xóc đơn có thể điều chỉnh tải trọng lò xo. Xe sử dụng bộ vành 19 inch phía trước và 18 inch phía sau, đi kèm lốp lần lượt có kích thước 100/90-19 và 130/80-18. 

Hệ thống phanh gồm đĩa đơn 320 mm phía trước với cùm phanh 2 piston và đĩa 270 mm phía sau cùng cùm phanh 2 piston. ABS hai kênh được trang bị tiêu chuẩn.

Trang bị hiện đại trên mẫu mô tô mang phong cách cổ điển

Dù sở hữu thiết kế đậm chất hoài cổ, Meguro K3 vẫn được Kawasaki trang bị một số tiện ích hiện đại. Xe có tay nắm sưởi, chân chống giữa và hệ thống khóa mũ bảo hiểm. Tại Nhật Bản, ETC2.0 cũng được trang bị tiêu chuẩn. 

kawasaki meguro k3 2027 ra mat voi gia khoang 232 trieu dong hinh anh 3

Xe có chiều cao yên 790 mm, dung tích bình nhiên liệu 15 lít và trọng lượng vận hành lên tới 227 kg. Kích thước tổng thể đạt 2.190 x 925 x 1.130 mm, trong khi chiều dài cơ sở là 1.465 mm. Kawasaki công bố mức tiêu thụ nhiên liệu theo chuẩn WMTC là 20,9 km/lít.

Tên gọi Meguro có lịch sử từ năm 1924, từng là một thương hiệu mô tô nổi tiếng tại Nhật Bản trước khi được đưa vào lịch sử phát triển xe máy của Kawasaki. Meguro K3 hiện đại được tạo ra như một mẫu xe mang tính biểu tượng, kết hợp thiết kế cổ điển với nền tảng kỹ thuật hiện đại của Kawasaki. 

kawasaki meguro k3 2027 ra mat voi gia khoang 232 trieu dong hinh anh 4

Với đời 2027, Kawasaki tiếp tục duy trì công thức quen thuộc của Meguro K3 thay vì thực hiện một cuộc nâng cấp lớn. Mẫu xe hướng tới nhóm khách hàng yêu thích phong cách mô tô cổ điển, động cơ 2 xi-lanh dung tích lớn và trải nghiệm vận hành truyền thống.

 

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
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