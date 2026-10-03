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Cận cảnh Kawasaki Brusky 125 2026 tại Philippines với giá khoảng 32 triệu đồng

Thứ Bảy, 07:00, 03/10/2026
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VOV.VN - Kawasaki Brusky 125, mẫu xe tay ga được sản xuất tại Malaysia và bán tại Philippines, có giá 77.000 peso (khoảng 32 triệu đồng). Đây thực chất là phiên bản đổi tên và huy hiệu của Modenas Karisma 125.

Kawasaki Brusky 125 là Modenas Karisma 125 đổi tên

Kawasaki Brusky 125 được sản xuất tại nhà máy Modenas ở Gurun, bang Kedah, Malaysia, sau đó xuất khẩu sang Philippines trong khuôn khổ hợp tác giữa Modenas và Kawasaki Motors Philippines. Tại thị trường Philippines, mẫu xe này mang thương hiệu Kawasaki cùng cách phối màu riêng. 

Brusky 125 về cơ bản có cấu hình tương đồng với Modenas Karisma 125. Tại Malaysia, Karisma 125 từng có giá 5.647 RM (khoảng 36 triệu đồng) vào năm 2025, chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và phí đăng ký.

can canh kawasaki brusky 125 2026 tai philippines voi gia khoang 32 trieu dong hinh anh 1
Tại Philippines, Kawasaki Brusky 125 có giá 77.000 Peso (tương đương khoảng 32 triệu đồng).
can canh kawasaki brusky 125 2026 tai philippines voi gia khoang 32 trieu dong hinh anh 2

Đáng chú ý, Modenas đã xuất khẩu 4.500 chiếc Brusky 125 sang Philippines trong năm 2024. Sau đó, hoạt động hợp tác tiếp tục được mở rộng sang các thị trường Đông Nam Á khác. 

Động cơ 125 cc, giá khoảng 32 triệu đồng

Kawasaki Brusky 125 sử dụng động cơ xi-lanh đơn, SOHC, 2 van, dung tích 124,8 cc, phun xăng điện tử EFI. Động cơ sản sinh công suất tối đa 9,5 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10 Nm tại 6.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT và dây đai. Xe có trọng lượng 108 kg, bình xăng dung tích 5,1 lít và chiều cao yên 760 mm.

Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau có thể điều chỉnh tải trước. Kawasaki Brusky 125 sử dụng phanh đĩa thủy lực ở bánh trước kết hợp phanh tang trống phía sau, nhưng không được trang bị ABS.

can canh kawasaki brusky 125 2026 tai philippines voi gia khoang 32 trieu dong hinh anh 3

Trang bị tiêu chuẩn gồm đèn LED, đồng hồ tốc độ dạng analog kết hợp màn hình LCD hiển thị mức nhiên liệu và quãng đường, cổng sạc USB, đèn cảnh báo nguy hiểm cùng hệ thống khởi động điện và cần đạp.

can canh kawasaki brusky 125 2026 tai philippines voi gia khoang 32 trieu dong hinh anh 4

Tại Philippines, Kawasaki Brusky 125 có giá 77.000 Peso (tương đương khoảng 32 triệu đồng). Với mức giá này, đây là mẫu xe tay ga 125 cc hướng tới nhóm khách hàng cần một phương tiện di chuyển đô thị đơn giản, nhẹ và có chi phí tiếp cận tương đối thấp.

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Điểm danh loạt ô tô mới sắp ra nhập thị trường Việt

VOV.VN - Hàng loạt mẫu ô tô mới như BYD Sealion 5 DM-i, Subaru Forester Hybrid cùng những mẫu xe điện hạng sang như Lexus ES thế hệ mới, Mercedes-Benz CLA 200 Electric và bộ đôi Volvo ES90, EX90 sắp đổ bộ vào thị trường Việt Nam, báo hiệu những tháng cuối năm sôi động.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
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