Toyota bán ra hơn 7.000 xe trong tháng 9/2026, xe Hybrid đạt gần 2.000 chiếc

Cụ thể, doanh số toàn quốc của các mẫu xe Toyota đạt 6.935 xe, bao gồm 1.385 xe lắp ráp trong nước và 5.550 xe nhập khẩu nguyên chiếc. Từ đó nâng tổng doanh số tích lũy năm 2026 lên hơn 55.700 xe, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Toyota Yaris Cross tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu doanh số các mẫu xe của TMV với 1.799 xe bán ra.

Đóng góp vào tổng doanh số đó, các xe Hybrid Electric của TMV trong tháng 9/2026 cũng ghi nhận mức doanh số 1.821 xe, nâng tổng doanh số các mẫu xe Toyota Hybrid Electric trong 9 tháng đầu năm 2026 lên hơn 11.180 xe, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này cho thấy sự quan tâm của khách hàng Việt Nam đối với các dòng xe Hybrid Electric ngày càng tăng nhờ những lợi ích như tiết kiệm nhiên liệu hay sự thân thiện với môi trường mà không thay đổi thói quen sử dụng của người tiêu dùng.

Ở phân khúc xe hạng sang, Lexus tiếp tục tạo dấu ấn khi mang đến trải nghiệm đẳng cấp cho 179 khách hàng trong tháng 9, nâng tổng doanh số 9 tháng đầu năm lên 1.784 xe, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế đến nay, Lexus đã bàn giao tổng cộng hơn 17.800 xe tới khách hàng Việt Nam kể từ khi thương hiệu chính thức được giới thiệu tại thị trường.

Doanh số chi tiết các dòng xe Toyota Việt Nam trong tháng 9/2026

Trong tháng 9/2026, mẫu xe chủ chốt Yaris Cross tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu doanh số các mẫu xe của TMV với 1.799 xe bán ra. Xếp thứ hai là Innova Cross với 1.461 xe. Đáng chú ý, đã có 151 xe Land Cruiser FJ được giao tới tay khách hàng trong tháng 9/2026, cho thấy sức hút của mẫu SUV địa hình với thiết kế mạnh mẽ, khả năng vận hành linh hoạt và tinh thần phiêu lưu đặc trưng của dòng Land Cruiser.

Mức hỗ trợ của TMV trong tháng 10/2026

Để tăng sức cạnh tranh với các đối thủ, trong tháng 10/2026, TMV tiếp tục giảm giá cho các mẫu xe theo cách hỗ trợ phí trước bạ, tặng quà hay hỗ trợ lãi suất.