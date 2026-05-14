Khám phá Audi S6 Sportback e-tron thuần điện giá từ 4,199 tỷ đồng tại Việt Nam

Thứ Năm, 06:00, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Audi Việt Nam vừa giới thiệu thêm một mẫu xe điện thể thao hoàn toàn mới - S6 Sportback e-tron, xe sở hữu công suất lên tới 405 kW và phạm vi hoạt động lên đến 678 km cùng khả năng sạc siêu nhanh.

Theo thông tin từ hãng xe Đức, mẫu xe Audi S6 Sportback e-tron đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Đây là mẫu sedan thuần điện hiệu suất cao đầu tiên thuộc dòng S của Audi tại Việt Nam, xe được phát triển dành cho những khách hàng mong muốn chuyển sang xe điện nhưng không phải đánh đổi cảm giác lái, hiệu năng vận hành hay sự tiện nghi trong sử dụng hằng ngày.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Audi S6 Sportback e-tron nằm ở sức mạnh vận hành nhờ trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian quattro kết hợp cùng hệ truyền động điện hai mô-tơ. Hệ thống này sản sinh công suất tiêu chuẩn 370 kW và có thể đẩy lên mức tối đa 405 kW khi kích hoạt chế độ Launch Control. 

Nhờ đó, xe có khả năng bứt tốc từ 0–100 km/h chỉ trong khoảng 3,9 giây (thông số tiêu chuẩn 4,1 giây) và tốc độ tối đa 240 km/h. Hệ thống treo khí nén thích ứng adaptive S air suspension cũng góp phần tạo nên sự cân bằng giữa độ êm ái và sự ổn định ở tốc độ cao.

Audi S6 Sportback e-tron được trang bị khối pin Lithium-ion 100 kWh (dung lượng khả dụng 94,9 kWh). Xây dựng trên nền tảng Premium Platform Electric (PPE) thế hệ mới cùng kiến trúc điện 800V, mẫu xe tiếp nhận sạc nhanh DC với công suất tối đa lên đến 270 kW, cho thời gian sạc pin chỉ mất khoảng 21 phút (từ 10% đến 80%). Theo chuẩn WLTP, xe sở hữu phạm vi hoạt động lý tưởng, dao động từ 639 km đến 678 km cho mỗi lần sạc đầy.

Xe sở hữu thiết kế Sportback giàu tính khí động học cùng hệ số cản gió đạt mức tối ưu nhất chỉ 0,21 Cd. Kiểu thân xe liftback mang đến sự kết hợp giữa phong cách coupe thể thao và tính thực dụng của một mẫu hatchback cao cấp, giúp việc sắp xếp hành lý linh hoạt hơn qua cửa hậu rộng. Ngoại thất xe sở hữu cụm đèn hậu OLED kỹ thuật số thế hệ mới, logo bốn vòng phát sáng phía sau và hiệu ứng ánh sáng kỹ thuật số có thể tùy chỉnh đa dạng.

Không gian nội thất của Audi S6 Sportback e-tron tuân theo triết lý lấy người dùng làm trung tâm, nổi bật với cụm màn hình cong Audi MMI panoramic display công nghệ OLED, tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 11,9 inch và màn hình trung tâm cảm ứng 14,5 inch.

Vị trí hành khách phía trước còn có một màn hình giải trí riêng 10,9 inch đi kèm chế độ riêng tư chủ động (Active Privacy Mode). Khoang nội thất sang trọng còn được hoàn thiện với trần kính chỉnh mờ, hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 16 loa 705W và hàng ghế trước có massage, sưởi và làm mát.

Audi S6 Sportback e-tron được mở bán tại Việt Nam từ tháng 5/2026 với mức giá khởi điểm từ 4,199 tỷ đồng. Khách hàng mua xe sẽ được lựa chọn một trong hai chương trình ưu đãi tổng trị giá lên đến 60 triệu đồng, gồm gói sạc miễn phí 2 năm tại trạm sạc EVONE hoặc bộ sạc tại nhà 22kW (bao gồm chi phí và vật tư lắp đặt).

Một số hình ảnh khác của Audi S6 Sportback e-tron:

 

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
