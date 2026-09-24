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Khám phá những công nghệ mới được trang bị trên Hyundai Tucson 2027

Thứ Năm, 06:00, 24/09/2026
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VOV.VN - Hyundai Tucson 2027 vừa được công bố đầy đủ tại Hàn Quốc với thiết kế mới, kích thước lớn hơn, động cơ mạnh hơn và loạt công nghệ đáng chú ý. Đặc biệt, tính năng Memory Reverse Assist cho phép xe ghi nhớ quỹ đạo khi tiến vào chỗ đỗ hẹp và tự động lùi ra theo đúng đường cũ.

Hyundai Tucson 2027 có thể tự nhớ đường vào chỗ đỗ

Hyundai đã chính thức công bố thêm nhiều thông tin về Tucson thế hệ thứ 5, dự kiến mang model year 2027. Bên cạnh diện mạo mới theo ngôn ngữ thiết kế “Art of Steel”, mẫu SUV cỡ C còn được bổ sung một công nghệ hỗ trợ đỗ xe đáng chú ý có tên Memory Reverse Assist.

kham pha nhung cong nghe moi duoc trang bi tren hyundai tucson 2027 hinh anh 1
Hyundai Tucson 2027 vừa được công bố đầy đủ tại Hàn Quốc với thiết kế mới, kích thước lớn hơn, động cơ mạnh hơn và loạt công nghệ đáng chú ý.

Công nghệ này cho phép Hyundai Tucson ghi nhớ hành trình mà xe đã thực hiện để tiến vào một vị trí đỗ. Khi cần rời khỏi không gian chật hẹp, hệ thống có thể sử dụng dữ liệu về quỹ đạo trước đó để tự động lùi xe ra ngoài mà người lái không cần trực tiếp điều khiển vô-lăng.

Tính năng này đặc biệt hữu ích trong những bãi đỗ chật hẹp, nơi việc đánh lái để đưa xe ra ngoài có thể gặp nhiều khó khăn. Điều này càng đáng chú ý khi Tucson thế hệ mới đã tăng kích thước đáng kể so với mẫu xe hiện tại.

Cụ thể, xe dài hơn 60 mm và rộng hơn 40 mm. Chiều dài cơ sở tăng 30 mm lên 2.785 mm, mang đến thêm không gian cho hành khách phía sau. Phần mui xe cao và phẳng hơn giúp khoảng không trên đầu ở hàng ghế thứ hai tăng thêm 29 mm. Cửa sau cũng có thể mở rộng hơn 10 độ, giúp việc ra vào hàng ghế này thuận tiện hơn.

kham pha nhung cong nghe moi duoc trang bi tren hyundai tucson 2027 hinh anh 2

Động cơ mạnh hơn, Tucson Hybrid đạt 242 mã lực

Không chỉ thay đổi về kích thước và công nghệ, Hyundai Tucson 2027 còn được nâng cấp sức mạnh tại thị trường Hàn Quốc.

Phiên bản sử dụng động cơ xăng 1.6L tăng áp kết hợp công nghệ Mild-Hybrid cho công suất 190 mã lực, tăng 13 mã lực so với thế hệ trước. Động cơ này đi kèm hộp số tự động 8 cấp thay cho hộp số ly hợp kép 7 cấp trên mẫu xe hiện tại. Trong khi đó, phiên bản Hybrid sử dụng động cơ 1.6L có tổng công suất 242 mã lực, tăng 10 mã lực so với Tucson Hybrid thế hệ trước.

kham pha nhung cong nghe moi duoc trang bi tren hyundai tucson 2027 hinh anh 3

Hyundai chưa công bố thông tin cụ thể về phiên bản Plug-in hybrid của Tucson thế hệ mới. Tuy nhiên, phiên bản này được kỳ vọng sẽ xuất hiện trong thời gian tới.

Thông số động cơ tại Mỹ và châu Âu có thể khác với thị trường Hàn Quốc. Hyundai cũng chưa xác nhận chính thức liệu thị trường Mỹ có chuyển từ động cơ 2.5L hút khí tự nhiên sang động cơ 1.6L tăng áp hay không.

kham pha nhung cong nghe moi duoc trang bi tren hyundai tucson 2027 hinh anh 4

Thiết kế mới, nội thất tối giản và nhiều công nghệ

Tucson 2027 áp dụng ngôn ngữ thiết kế “Art of Steel”, tạo sự khác biệt rõ rệt so với thế hệ hiện hành. Thiết kế này được cho là lấy cảm hứng từ mẫu Concept Crater mà Hyundai giới thiệu vào tháng 11/2025.

Nếu muốn tăng vẻ ngoài khỏe khoắn, khách hàng có thể lựa chọn phiên bản XRT. Biến thể này được bổ sung lưới tản nhiệt riêng, các chi tiết mở rộng vòm bánh xe và tấm bảo vệ gầm.

Khoang nội thất cũng được thiết kế lại hoàn toàn. Thay vì cụm màn hình liền khối như Tucson hiện tại, mẫu xe mới sử dụng màn hình cảm ứng dạng máy tính bảng chạy hệ thống giải trí Pleos của Hyundai, kết hợp với màn hình kỹ thuật số nhỏ đặt ở khu vực phía trên bảng táp-lô. Vô-lăng thiết kế vuông hơn và vẫn sử dụng các nút bấm vật lý. Bên dưới màn hình trung tâm là cụm phím điều khiển vật lý, trong khi các cổng USB có khả năng cung cấp công suất lên tới 100 W để sạc thiết bị.

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kham pha nhung cong nghe moi duoc trang bi tren hyundai tucson 2027 hinh anh 6

Hyundai Tucson mới cũng được trang bị phần mềm có khả năng phát hiện tình huống người lái đạp nhầm chân ga ở tốc độ thấp và giới hạn lực truyền tới bánh xe. Hệ thống camera 360 độ với tính năng Ground View cung cấp hình ảnh quan sát khu vực xung quanh xe từ góc nhìn trên cao.

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Hyundai dự kiến đưa Tucson thế hệ mới tới các thị trường quốc tế trong thời gian tới. Xe được kỳ vọng xuất hiện tại Triển lãm ô tô Paris vào tháng 10 và ra mắt tại Mỹ tại Triển lãm ô tô Los Angeles vào tháng 11/2026. 

kham pha nhung cong nghe moi duoc trang bi tren hyundai tucson 2027 hinh anh 8
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CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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