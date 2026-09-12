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Doanh số xe Hyundai tháng 8/2026: Creta dẫn đầu, Tucson bứt phá

Thứ Bảy, 15:22, 12/09/2026
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VOV.VN - Tập đoàn Thành Công (TC Group) vừa công bố doanh số xe Hyundai tháng 8/2026 đạt 2.928 xe, nâng tổng số tích lũy 8 tháng lên 31.540 xe. Sự tăng trưởng ấn tượng này nhờ sức hút mạnh mẽ từ dòng SUV Creta, Tucson cùng đòn bẩy trải nghiệm bộ đôi Turbo Hybrid mới."

Tập đoàn Thành Công (TC Group - đơn vị phân phối xe Hyundai tại Việt Nam) vừa công bố doanh số xe Hyundai trong tháng 8/2026 với tổng doanh số đạt 2.928 xe. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số xe Hyundai đạt 31.540 xe.

Trong tháng 8/2026, Hyundai Creta ghi nhận doanh số 609 xe, là mẫu xe có doanh số cao nhất của Hyundai trong tháng. Với thiết kế trẻ trung và hiện đại, khả năng vận hành linh hoạt cùng hệ thống trang bị tiện ích phù hợp với nhu cầu sử dụng đa dạng, Creta tiếp tục duy trì sức hút trong nhóm SUV cỡ B tại Việt Nam. Lũy kế 8 tháng, Creta là mẫu xe có doanh số cộng dồn cao nhất toàn danh mục xe du lịch Hyundai với tổng số 6.000 xe đến tay khách hàng trong năm 2026.

doanh so xe hyundai thang 8 2026 creta dan dau, tucson but pha hinh anh 1
Đứng đầu doanh số xe Hyundai tại Việt Nam là mẫu SUV cỡ B - Creta với 609 xe bán ra.

Hyundai Tucson đạt doanh số 607 xe trong tháng 8/2026, tiếp tục thể hiện sức hút trong phân khúc SUV hạng C. Mẫu xe ghi dấu với thiết kế thể thao, cá tính, khả năng vận hành linh hoạt, bền bỉ cùng nền tảng trang bị công nghệ hiện đại hàng đầu phân khúc, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Ở nhóm SUV cỡ lớn, Hyundai Santa Fe đạt doanh số 103 xe và Hyundai Palisade có 98 xe được bàn giao trong tháng 8/2026. Với thiết kế đặc trưng vuông vức và mạnh mẽ, không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc, khả năng vận hành linh hoạt cùng hệ thống tiện nghi và công nghệ hiện đại, Santa Fe mang đến tính đa dụng cao, đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng cá nhân, gia đình và công việc. Trong tháng 9/2026, mẫu xe được áp dụng chương trình ưu đãi với tổng giá trị ưu đãi tối đa lên tới 220 triệu đồng.

Hyundai Stargazer đạt doanh số 153 xe trong tháng 8/2026, duy trì những điểm mạnh của một mẫu xe MPV đa dụng, nhờ không gian rộng rãi và tối ưu công năng, phù hợp với khách hàng cá nhân, gia đình cũng như kinh doanh dịch vụ.

doanh so xe hyundai thang 8 2026 creta dan dau, tucson but pha hinh anh 2
Doanh số xe Hyundai chi tiết tại Việt Nam tháng 8/2026

Song song với mảng xe du lịch, xe thương mại Hyundai đạt doanh số 995 xe trong tháng 8, nâng lũy kế 8 tháng lên 9.549 xe. Kết quả này đóng góp quan trọng vào cơ cấu kinh doanh chung của Hyundai Thành Công, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong các lĩnh vực vận tải, kinh doanh và sản xuất - dịch vụ.

Trong tháng 8 vừa qua, Hyundai Thành Công Việt Nam đã đẩy mạnh hoạt động trưng bày và trải nghiệm bộ đôi sản phẩm Hyundai Tucson Hybrid và Hyundai Palisade Hybrid trên toàn quốc. Theo đó, bộ đôi Hyundai Turbo Hybrid được giới thiệu và trưng bày tại Trung tâm thương mại Estella - TP.HCM, mang đến cơ hội tiếp cận sản phẩm lần đầu tiên cho khách hàng tại khu vực phía Nam.

Đồng hành cùng đó, hai mẫu xe được trưng bày trong khu vực sân đấu và giới thiệu tại booth trải nghiệm trong chuỗi trận đấu của ASEAN Hyundai Cup 2026 tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình. Đặc biệt, đồng hành cùng thời khắc đăng quang, Palisade Hybrid đã được lựa chọn để rước chiếc Cúp vô địch vào sân trong chương trình lễ bế mạc, cùng sẻ chia niềm vui, niềm tự hào dân tộc trong khoảnh khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam.

Tuệ Minh/VOV.VN
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