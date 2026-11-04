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Khám pha Yamaha NMAX E 2027 - Xe tay ga điện chạy 104 km mỗi lần sạc

Thứ Tư, 18:30, 04/11/2026
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VOV.VN - Yamaha NMAX E 2027 - phiên bản thuần điện của dòng xe tay ga NMAX nổi tiếng vừa được ra mắt. Mẫu xe sở hữu động cơ điện công suất 7,5 kW, mô-men xoắn 33,3 Nm, phạm vi hoạt động 104 km cùng loạt công nghệ hiện đại, dự kiến bán tại châu Âu từ mùa xuân năm 2027.

Yamaha NMAX E 2027 mang thiết kế quen thuộc, sử dụng động cơ điện

Yamaha NMAX E 2027 vừa được giới thiệu tại triển lãm EICMA 2026, đánh dấu bước mở rộng dòng xe tay ga MAX sang lĩnh vực phương tiện thuần điện. Mẫu xe được định vị tương đương một chiếc scooter sử dụng động cơ xăng 125 cc, hướng đến nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị.

kham pha yamaha nmax e 2027 - xe tay ga dien chay 104 km moi lan sac hinh anh 1
Yamaha NMAX E 2027 vẫn mang thiết kế quen thuộc của dòng xe tay ga NMAX

Dù chuyển sang hệ truyền động điện, Yamaha NMAX E vẫn duy trì phong cách thiết kế đặc trưng của dòng NMAX. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha kép, trong khi thân xe sở hữu các đường nét thể thao cùng chi tiết ốp hai bên tạo hình boomerang.

Xe sử dụng bộ vành 13 inch, đi kèm lốp kích thước 110/70 phía trước và 130/70 phía sau. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi phía sau. Yamaha NMAX E có kích thước dài 1.980 mm, rộng 795 mm và cao 1.235 mm. Chiều dài cơ sở đạt 1.425 mm, chiều cao yên 770 mm và khoảng sáng gầm 135 mm.

kham pha yamaha nmax e 2027 - xe tay ga dien chay 104 km moi lan sac hinh anh 2

Mẫu scooter điện này được giới thiệu với hai tùy chọn màu sắc gồm Avio Blue và Platinum Silver.

Động cơ điện 10 mã lực, phạm vi hoạt động 104 km

Yamaha NMAX E 2027 sử dụng hệ thống truyền động điện eAxle nhỏ gọn, kết hợp động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu IPMSM và bộ truyền động dây đai tới bánh sau.

Động cơ điện sản sinh công suất tối đa 7,5 kW, tương đương 10 mã lực tại 3.500 vòng/phút. Mô-men xoắn cực đại đạt 33,3 Nm tại 500 vòng/phút, mang đến khả năng tăng tốc tức thời đặc trưng của phương tiện điện.

kham pha yamaha nmax e 2027 - xe tay ga dien chay 104 km moi lan sac hinh anh 3

Nguồn năng lượng được cung cấp bởi bộ pin lithium-ion dung lượng 3,5 kWh, lắp cố định ở vị trí trung tâm khung xe nhằm hạ thấp trọng tâm và cải thiện khả năng kiểm soát.

Theo Yamaha, NMAX E có thể di chuyển tối đa 104 km sau mỗi lần sạc đầy, dựa trên chu trình thử nghiệm WMTC Class 1. Đây là phạm vi hoạt động được công bố trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn và có thể thay đổi tùy điều kiện vận hành thực tế.

Xe tích hợp bộ sạc công suất 800 W, hỗ trợ sạc từ nguồn điện dân dụng hoặc trạm sạc công cộng AC Type 2. Thời gian sạc từ 0% lên 100% vào khoảng 5,5 giờ.

Hệ thống phanh sử dụng đĩa thủy lực 245 mm ở cả hai bánh, tích hợp ABS và phanh tái tạo năng lượng. Yamaha NMAX E còn có ba chế độ lái Sport, Touring và Eco, cho phép người dùng lựa chọn theo nhu cầu vận hành. Chế độ Sport ưu tiên khả năng tăng tốc, Touring hướng đến sự mượt mà trong quá trình di chuyển hàng ngày, trong khi Eco tối ưu mức tiêu thụ năng lượng để tăng phạm vi hoạt động.

kham pha yamaha nmax e 2027 - xe tay ga dien chay 104 km moi lan sac hinh anh 4

Yamaha NMAX E trang bị màn hình TFT, hỗ trợ kết nối điện thoại

Bên cạnh hệ truyền động điện, Yamaha NMAX E 2027 được trang bị loạt công nghệ tiện ích phục vụ người dùng đô thị. Xe sử dụng màn hình TFT màu kích thước 5 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh và dẫn đường từng chặng thông qua ứng dụng Yamaha Motor On.

Các trang bị đáng chú ý khác gồm hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, khóa thông minh Smart Key, chức năng hỗ trợ lùi và cổng sạc USB Type-C. Khoang chứa đồ dưới yên có khả năng chứa một mũ bảo hiểm full-face tùy theo kích thước. Đây là trang bị giúp tăng tính thực dụng của mẫu scooter điện khi sử dụng hàng ngày.

kham pha yamaha nmax e 2027 - xe tay ga dien chay 104 km moi lan sac hinh anh 5

Yamaha cũng giới thiệu dịch vụ sạc công cộng YOU Charge tại một số thị trường châu Âu. Dịch vụ này cho phép người dùng tiếp cận các mạng lưới trạm sạc tham gia chương trình thông qua hình thức đăng ký.

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Yamaha NMAX E 2027 dự kiến được bán tại châu Âu từ mùa xuân năm 2027. Hiện hãng xe Nhật Bản chưa công bố giá bán chính thức. Sự xuất hiện của NMAX E cho thấy Yamaha đang từng bước mở rộng danh mục xe điện, tận dụng những dòng sản phẩm quen thuộc để tiếp cận khách hàng. Với thiết kế thể thao, phạm vi hoạt động 104 km và loạt công nghệ hỗ trợ, mẫu scooter điện này được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn mới trong phân khúc xe điện đô thị tương đương 125cc. 

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Yamaha MT-125 2027 lột xác thiết kế, bổ sung màn hình TFT

VOV.VN - Yamaha MT-125 2027 được nâng cấp thiết kế theo hướng góc cạnh, thể thao hơn, đồng thời trang bị màn hình TFT màu 5 inch, hệ thống kiểm soát lực kéo và khả năng kết nối điện thoại thông minh. Những thay đổi này cũng mở ra khả năng Yamaha MT-15 tại Malaysia được cập nhật diện mạo tương tự trong thời gian tới.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
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