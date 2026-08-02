Khám phá Toyota Veloz Hybrid vừa ra mắt tại Indonesia, chờ ngày về Việt Nam

Toyota Veloz Hybrid sở hữu hệ truyền động Hybrid 1.5L

Toyota Veloz Hybrid đang được trưng bày tại Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, khoảng nửa năm sau khi mẫu MPV này lần đầu được giới thiệu tại Gaikindo Jakarta Auto Week.

Đây là mẫu Hybrid thứ 3 được Toyota lắp ráp tại Indonesia, sau Innova Zenix Hybrid và Yaris Cross Hybrid, đồng thời là mẫu xe Hybrid có giá thấp nhất của Toyota tại thị trường này.

Toyota Veloz Hybrid sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh 1.5L mã 2NR-VEX, cho công suất 91 PS và mô-men xoắn 121 Nm. Động cơ này kết hợp với mô-tơ điện công suất 80 PS, mô-men xoắn 141 Nm, tạo ra tổng công suất hệ thống 111 PS. Hệ truyền động đi kèm hộp số E-CVT và bộ pin dung lượng 0,7 kWh.

Toyota Veloz Hybrid có 4 phiên bản, giá cao nhất gần 640 triệu đồng

Tại Indonesia, Toyota cung cấp Veloz Hybrid với 4 phiên bản gồm V, Q, Q Modellista và Q TSS Modellista. Giá bán dao động từ 303-389 triệu rupiah, tương đương khoảng 500-640 triệu đồng.

Trong đó, các phiên bản Modellista được bổ sung nhiều chi tiết ngoại thất thể thao hơn như nóc xe màu đen tùy chọn, ốp gương chiếu hậu màu đen, tay nắm cửa màu đen, bộ mâm đen, ăng-ten vây cá mập màu đen và nẹp cửa. Xe cũng có gương chiếu hậu tự động gập tích hợp đèn chiếu sáng khu vực bên dưới, hốc đèn sương mù lớn hơn, ốp bảo vệ cản trước và sau cỡ lớn, các chi tiết mạ chrome tối màu ở cửa cốp cùng cảm biến đỗ xe phía trước.

Bên cạnh đó, bản Modellista còn có ốp vòm bánh xe và ốp sườn màu đen, cụm đèn hậu LED kéo dài toàn chiều rộng thân xe với đèn báo rẽ tuần tự và màn hình giải trí gắn trên trần.

Tất cả phiên bản Veloz Hybrid đều được trang bị mâm hợp kim 17 inch kết hợp lốp 205/50. Tuy nhiên, trang bị an toàn có sự khác biệt đáng kể giữa các phiên bản. Chỉ bản cao cấp nhất Q TSS Modellista sở hữu 6 túi khí, trong khi các phiên bản còn lại chỉ có 2 túi khí.

Gói Toyota Safety Sense (TSS) bao gồm loạt tính năng hỗ trợ người lái như phanh khẩn cấp tự động (AEB), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), cảnh báo điểm mù, cảnh báo và hỗ trợ phòng tránh chệch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo xe phía trước khởi hành và kiểm soát lỗi thao tác chân ga.

Toyota Veloz Hybrid có thể về Malaysia?

Một trong những câu hỏi được quan tâm sau khi Toyota Veloz Hybrid xuất hiện tại Indonesia là liệu mẫu MPV Hybrid này có được đưa sang Malaysia hay không. Hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định kế hoạch của Toyota.

Đáng chú ý, cả Toyota Veloz và Perodua Alza tại Malaysia đều được sản xuất tại nhà máy Perodua ở Sungai Choh. Điều này khiến khả năng Veloz Hybrid xuất hiện tại Malaysia trở thành một chủ đề đáng chú ý, dù khả năng mẫu xe này được phát triển dưới thương hiệu Perodua được đánh giá thấp hơn.

So với Veloz đang bán tại Malaysia, phiên bản Hybrid tại Indonesia còn sở hữu màn hình cảm ứng mới kích thước 10 inch, trong khi Veloz tại Malaysia hiện sử dụng màn hình 9 inch. Riêng bản V là phiên bản duy nhất không có camera 360 độ.

Việc Toyota đưa Veloz Hybrid vào sản xuất tại Indonesia cho thấy công nghệ Hybrid đang tiếp tục được mở rộng xuống các mẫu xe phổ thông hơn. Nếu được đưa tới những thị trường Đông Nam Á khác, Veloz Hybrid có thể trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong nhóm MPV Hybrid nhờ cấu hình 7 chỗ, hệ truyền động tiết kiệm nhiên liệu và mức giá tương đối dễ tiếp cận.

Tại Việt Nam hiện này, Toyota Veloz Cross 2026 được phân phân phối chính hãng 2 phiên bản - CVT và CVT TOP với giá lần lượt là 638 và 660 triệu đồng. Cả hai phiên bản đều được trang bị động cơ Về trang bị động cơ, máy xăng 1.5, công suất 105 mã lực, sức kéo 138 Nm, hộp số vô cấp D-CVT (Dual-CVT).

Đi cùng là hệ thống an toàn như: Chống bó cứng phanh, Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Phân phối lực phanh điện tử, Cân bằng điện tử, Kiểm soát lực kéo, Hỗ trợ khởi hàng ngang dốc… Ngoài ra, ở phiên bản Top thì Toyota còn tích hợp cho mẫu xe đô thị này gói công nghệ TSS (Toyota Safety Sense), gồm hàng loạt những giải pháp hỗ trợ, bảo vệ người lái. Trên Veloz Cross, TSS bao gồm những công nghệ: Cảnh báo tiền va chạm PCS, Cảnh báo lệch làn đường LDA, đèn chiếu xa tự động AHB, Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành, Kiểm soát vận hành chân ga, Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA, 6 túi khí…

Xe cạnh tranh với các đối thủ như: Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7, Hyundai Stargazer, Kia Carens hay Honda BR-V...