English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thị trường ô tô tháng 7: Bùng nổ loạt tân binh từ xe điện giá rẻ đến SUV hạng sang

Thứ Hai, 07:00, 03/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam tháng 7 biến động mạnh với hàng loạt xe mới gia nhập. Đáng chú ý là sự xuất hiện của các mẫu ô tô điện giá rẻ dưới 200 triệu đồng cạnh tranh trực tiếp cùng dàn SUV hạng sang giá hơn 2,4 tỷ đồng.

Thị trường ô tô tháng 7/2026 được xem là một trong những tháng sôi động nhất của thị trường ô tô Việt Nam khi có nhiều mẫu xe mới được giới thiệu hoặc mở bán, trải dài từ xe điện giá rẻ, SUV đô thị, SUV cỡ lớn cho tới xe sang...

1. VF2 – Tâm điểm của tháng 7

VinFast VF 2 là mẫu ô tô điện mini mới ra mắt đầu tiên trong tháng 7/2026. Xe thuộc phân khúc ô tô siêu nhỏ dành cho đô thị, với giá bán 188 triệu đồng, cạnh tranh với các đối thủ như Bestune Xiaoma; Wuling Mini EV; Baojun Yep.

Điểm nhấn của mẫu xe này là: Có giá thấp nhất trong danh mục VinFast; Thiết kế hiện đại; Chi phí sử dụng cực thấp; Hệ sinh thái sạc VinFast; Bảo dưỡng đơn giản. Trong ba ngày mở bán, xe nhận gần 29.000 đơn đặt cọc.

thi truong o to thang 7 bung no loat tan binh tu xe dien gia re den suv hang sang hinh anh 1
Thị trường ô tô Việt trong tháng 7/2026 tiếp tục đón nhận thêm một mẫu xe điện cỡ nhỏ mới - VinFast VF 2.

VF 2 nhỏ hơn VF 3, nhưng vẫn giữ thiết kế hai cửa, bốn chỗ ngồi. Chiều dài cơ sở 3.090mm, chiều rộng 1.496mm và trục cơ sở 2.065mm. VF2 được hãng xe Việt trang bị động cơ điện dẫn động cầu sau, công suất tối đa 40 mã lực, tốc độ tối đa 80km/h cùng hai chế độ lái Eco và Normal.

Dung lượng bộ pin đạt 18,3kWh cho quãng đường di chuyển 210km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC). Công suất sạc nhanh tối đa từ 24kW, VF 2 mất khoảng 34 phút để sạc từ 10% lên 70% pin.

thi truong o to thang 7 bung no loat tan binh tu xe dien gia re den suv hang sang hinh anh 2
VF 2 nhỏ hơn VF 3, nhưng vẫn giữ thiết kế hai cửa, bốn chỗ ngồi.

Do là mẫu xe mini, khoang hành lý nhỏ, nên thường không phù hợp với việc sử dụng để đi đường trường, chủ yếu phục vụ đô thị.

2. Hyundai Tucson Hybrid và Palisade Hybrid

Ngày 18/7, Hyundai Thành Công đã trưng bày bộ đôi Tucson Hybrid và Palisade Hybrid, hứa hẹn mang lại khả năng cạnh tranh mạnh trong các phân khúc SUV hạng C và E. Xe đang được nhận đặt cọc giá không quá 999 triệu đồng với Tucson Hybrid và không quá 1,5-1,7 tỷ đồng với Palisade Hybrid.

Hãng xe cho biết, mẫu xe Tucson Hybrid vẫn giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế quen thuộc như phiên bản thuần xăng, nhưng sở hữu hệ thống truyền động Hybrid mới kết hợp giữa động cơ Smartstream G1.6 T-GDi và mô-tơ điện, giúp sản sinh tổng công suất lên tới 235 PS cùng mô-men xoắn cực đại 367 Nm.

thi truong o to thang 7 bung no loat tan binh tu xe dien gia re den suv hang sang hinh anh 3
Bộ đôi Hyundai Tucson Hybrid và Palisade Hybrid. (Ảnh: KT)

Trong khi đó, Hyundai Palisade Hybrid sở hữu hệ truyền động Smartstream G2.5 T-GDi kết hợp cùng mô-tơ điện mang lại công suất tối đa 334 PS và mô-men xoắn cực đại 460 Nm, đi kèm hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian HTRAC. Xe cung cấp các chế độ lái Eco, Sport và My Drive, đồng thời bổ sung thêm các chế độ địa hình chuyên biệt gồm Bùn, Cát và Tuyết. Dự kiến xe sẽ bắt đầu được giao đến tay khách hàng trong tháng 9.

3. Ford Territory Platinum

Ngày 22/7, Ford Việt Nam đã giới thiệu phiên bản Territory Platinum được định vị là bản cao cấp nhất của mẫu crossover này, xe dự kiến sẽ giao đến khách hàng vào cuối tháng 8/2026 với giá 916 triệu đồng.

Đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe này, xếp trên Trend ( có giá 739 triệu đồng), Titanium ( giá 819 triệu đồng) và Titanium X (875 triệu đồng).

thi truong o to thang 7 bung no loat tan binh tu xe dien gia re den suv hang sang hinh anh 4
Ford Territory Platinum nổi bật với đèn định vị toàn dải LED kéo dài theo chiều ngang.

Ngoại hình của Ford Territory Platinum nổi bật với đèn định vị toàn dải LED kéo dài theo chiều ngang, tích hợp đèn pha chống chói tự động, lưới tản nhiệt dưới, cản sau được sơn đen bóng và logo phiên bản đặt trên cửa hậu và nắp ca-pô, cùng với mâm xe 19 inch.

Khoang cabin của xe sở hữu ghế da thông hơi cùng đường may họa tiết kim cương, ốp bậc cửa tích hợp đèn LED, hệ thống lọc không khí thông minh tích hợp bộ lọc PM2.5 và máy ion hóa liên tục làm sạch không khí trong khoang xe.

ford-territory-platinum-5.jpg

Ford Territory Platinum cũng nổi bật với màn hình kép 12.3 inch hiển thị thông tin lái và hệ thống giải trí, với Apple CarPlay, Android Auto không dây. Phiên bản này được trang bị hệ thống 10 loa vòm với công suất 320W, tích hợp nhiều tiện nghi phát nhạc và âm thanh.

4. Toyota Land Cruiser FJ

Ngày 28/7, Toyota Việt Nam (TMV) đã chính thức giới thiệu mẫu Land Cruiser FJ hoàn toàn mới được phát triển nhằm mở rộng dải sản phẩm Land Cruiser đến thế hệ khách hàng mới. Mẫu xe khá phù hợp với phong cách của những khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV nhỏ gọn nhưng vẫn sở hữu khả năng chinh phục địa hình đặc trưng. Xe có giá bán 1,198 tỷ đồng.

toyota-land-cruiser-fj-3.jpg

Toyota Land Cruiser FJ mang phong cách địa hình lấy cảm hứng từ các dòng FJ của hãng xe Nhật. Về thiết kế ngoại thất, Land Cruiser FJ được phát triển dựa trên ý tưởng thiết kế “Fun Robust Dice Motif” – kết hợp giữa sự mạnh mẽ, bền bỉ với hình khối vuông vức, tạo nên diện mạo khác biệt và dễ nhận diện.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn thiết kế hiện đại, dòng chữ "Toyota" đặc trưng và cản trước khỏe khoắn. Những chi tiết này vừa gợi nhớ đến biểu tượng các thế hệ Land Cruiser, vừa tạo nên diện mạo trẻ trung và hiện đại cho Land Cruiser FJ.

Thân xe được nhấn mạnh bằng các vòm bánh lớn, ốp bảo vệ màu đen và bộ mâm hợp kim 18 inch, góp phần tạo nên hình ảnh mạnh mẽ, sẵn sàng chinh phục nhiều điều kiện địa hình. Thiết kế phía sau tiếp tục duy trì tinh thần vuông vức và thực dụng, đồng thời tối ưu khả năng quan sát và sử dụng trong các hành trình hằng ngày. 

toyota-land-cruiser-fj-5.jpg

So với Land Cruiser Prado, chiều dài cơ sở của Land Cruiser FJ được rút ngắn 270 mm, với thiết kế vô-lăng 3 chấu và màn hình giải trí có thiết kế đặt nổi. Màn hình trung tâm 12,3 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Xe trang bị động cơ thuần xăng 2TR-FE 2.7L, công suất 164 mã lực và mô-men xoắn 245Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp, hệ dẫn động 2 cầu bán thời gian và gài cầu điện tử.

Bán kính quay vòng tối thiểu 5,5 m giúp xe linh hoạt hơn khi di chuyển trong đô thị, trên đường hẹp hoặc trong những điều kiện địa hình cần chuyển hướng liên tục.

5. Mini Aceman - mẫu xe cỡ nhỏ thuần điện

Mini Aceman là mẫu SUV/crossover thuần điện cỡ nhỏ được định vị nằm giữa dòng MINI Cooper và MINI Countryman. Xe được ra mắt tại thị trường Việt Nam vào ngày 25/07 với phiên bản trang bị mô-tơ điện công suất 218 mã lực, pin 49,2 kWh, tầm hoạt động hơn 400 km mỗi lần sạc và có mức giá niêm yết khoảng 2,419 tỷ đồng.

Đây là mẫu xe thuần điện thứ 3 trong dải sản phẩm Mini tại thị trường Việt Nam, sau 3-Cửa thuần điện (2,199 tỷ đồng) và Countryman thuần điện (2,599 tỷ đồng).

mini-aceman-8-0b55.jpg

Aceman không có đối thủ trực tiếp tại Việt Nam, nhưng tương đương về giá so với đối thủ SUV thuần điện khác như BMW iX3, hiện có giá ưu đãi 2,3-2,4 tỷ đồng.

Mini Aceman là mẫu xe mini đầu tiên được phát triển dựa trên nền tảng dành cho xe thuần điện. Xe có ngôn ngữ thiết kế đặc trưng với lưới tản nhiệt bát giác mới, cụm đèn pha LED hiện đại và thân xe khỏe khoắn.

Động cơ điện của xe được trang bị cho công suất 215 mã lực và mô-men xoắn 330Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 7,1 giây. Tốc độ tối đa 170km/h. Pin dung lượng 49,2kWh, mang đến tầm vận hành 406km (chuẩn WLTP). Màn hình trung tâm thiết kế OLED dạng tròn, thanh điều khiển Toggle Bar, chế độ lái MINI Experience Modes và khóa số thông minh MINI Digital Key.

mini-aceman-5-4e29.jpg

Xe có cấu hình 5 chỗ ngồi, hàng ghế sau gập theo tỷ lệ 60:40, giúp dung tích khoang hành lý tăng từ 300 lít lên 1.005 lít khi cần chở nhiều đồ. Nhờ đó, MINI Aceman có thể đáp ứng cả nhu cầu đi lại hằng ngày lẫn những chuyến đi ngắn cuối tuần.

6. Jaecoo J5

Ngày 10/7, Omoda & Jaecoo đã giới thiệu mẫu SUV hạng B Jaecoo J5. Đây mẫu xe CUV cỡ B đầu tiên tại Việt Nam đủ ba tùy chọn động cơ: thuần xăng, Hybrid và thuần điện. Xe được thiết kế với phong cách vuông vức, giống với một số mẫu xe sang, cung cấp ba tùy chọn động cơ

Mẫu xe có bốn phiên bản, bao gồm J5 Premium (thuần xăng); J5 SHS-H Premium, J5 SHS-H Flagship (Hybrid); và J5 BEV Flagship (thuần điện), giá dự khởi điểm kiến khoảng từ 569 triệu đồng, 629 triệu đồng, 699 triệu đồng và 699 triệu đồng. Giá bán chính thức của mẫu xe này sẽ được công bố vào tháng 8.

jaecoo-j5.jpg

Jaecoo J5 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.380 x 1.860 x 1.650 (mm) cùng chiều dài cơ sở 2.620 mm, giúp không gian nội thất rộng rãi hơn so với mặt bằng chung của phân khúc SUV cỡ B.

Jaecoo J5 không chỉ thu hút khách hàng bởi thiết kế hiện đại, trẻ trung hay nội thất rộng rãi và ngập tràn công nghệ. Từ bản tiêu chuẩn, xe đã được trang bị đèn LED, kính cửa trước hai lớp cách âm, gương gập điện tích hợp sấy, hệ thống kiểm soát hành trình cùng Apple CarPlay/Android Auto không dây…Ở các phiên bản cao hơn, được trang bị thêm điều hòa tự động hai vùng, sạc điện thoại không dây, camera toàn cảnh 540 HD, gói hỗ trợ lái ADAS và 6 túi khí.

Tuệ Minh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Các trường hợp tài xế được phép vượt phải và mức phạt vi phạm mới nhất
Các trường hợp tài xế được phép vượt phải và mức phạt vi phạm mới nhất

VOV.VN - Theo quy định về vượt xe, các xe phải vượt về bên trái (chỉ một số trường hợp được vượt về bên phải); Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi; Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt,...

Các trường hợp tài xế được phép vượt phải và mức phạt vi phạm mới nhất

Các trường hợp tài xế được phép vượt phải và mức phạt vi phạm mới nhất

VOV.VN - Theo quy định về vượt xe, các xe phải vượt về bên trái (chỉ một số trường hợp được vượt về bên phải); Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi; Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt,...

Jaecoo J5 EV dẫn đầu doanh số xe điện tại Indonesia
Jaecoo J5 EV dẫn đầu doanh số xe điện tại Indonesia

VOV.VN - Trước khi bán chính thức tại Việt Nam, Jaecoo J5 EV liên tục đạt được thành công tại các thị trường trọng điểm Đông Nam Á, đặc biệt là Indonesia với vị trí dẫn đầu doanh số xe điện.

Jaecoo J5 EV dẫn đầu doanh số xe điện tại Indonesia

Jaecoo J5 EV dẫn đầu doanh số xe điện tại Indonesia

VOV.VN - Trước khi bán chính thức tại Việt Nam, Jaecoo J5 EV liên tục đạt được thành công tại các thị trường trọng điểm Đông Nam Á, đặc biệt là Indonesia với vị trí dẫn đầu doanh số xe điện.

Bảng xếp hạng xe MPV bán chạy nửa đầu năm 2026: Bất ngờ ở vị trí dẫn đầu
Bảng xếp hạng xe MPV bán chạy nửa đầu năm 2026: Bất ngờ ở vị trí dẫn đầu

VOV.VN - Cuộc đua doanh số xe MPV trong nửa đầu năm 2026 diễn ra vô cùng gay gắt với sự cạnh tranh khốc liệt giữa các thương hiệu lớn. Sự xuất hiện của những cái tên mới như dòng xe điện VinFast Limo Green đang tái định hình thị hiếu của người tiêu dùng Việt, tạo nên một bảng xếp hạng đầy thú vị.

Bảng xếp hạng xe MPV bán chạy nửa đầu năm 2026: Bất ngờ ở vị trí dẫn đầu

Bảng xếp hạng xe MPV bán chạy nửa đầu năm 2026: Bất ngờ ở vị trí dẫn đầu

VOV.VN - Cuộc đua doanh số xe MPV trong nửa đầu năm 2026 diễn ra vô cùng gay gắt với sự cạnh tranh khốc liệt giữa các thương hiệu lớn. Sự xuất hiện của những cái tên mới như dòng xe điện VinFast Limo Green đang tái định hình thị hiếu của người tiêu dùng Việt, tạo nên một bảng xếp hạng đầy thú vị.

Gần 11.000 xe bán ra, xe Hybrid nào đang "làm mưa làm gió" ở Việt Nam nửa đầu 2026
Gần 11.000 xe bán ra, xe Hybrid nào đang "làm mưa làm gió" ở Việt Nam nửa đầu 2026

VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam đã ghi nhận tín hiệu tích cực với doanh số tăng trưởng so với tháng trước với điểm sáng tiếp tục là xe Hybrid. Trong nửa đầu năm 2026, các thành viên Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đã bán ra gần 11.000 xe Hybrid và Toyota Corolla Cross HEV là mẫu xe bán chạy nhất.

Gần 11.000 xe bán ra, xe Hybrid nào đang "làm mưa làm gió" ở Việt Nam nửa đầu 2026

Gần 11.000 xe bán ra, xe Hybrid nào đang "làm mưa làm gió" ở Việt Nam nửa đầu 2026

VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam đã ghi nhận tín hiệu tích cực với doanh số tăng trưởng so với tháng trước với điểm sáng tiếp tục là xe Hybrid. Trong nửa đầu năm 2026, các thành viên Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đã bán ra gần 11.000 xe Hybrid và Toyota Corolla Cross HEV là mẫu xe bán chạy nhất.

Khám phá Toyota Veloz Hybrid vừa ra mắt tại Indonesia, chờ ngày về Việt Nam
Khám phá Toyota Veloz Hybrid vừa ra mắt tại Indonesia, chờ ngày về Việt Nam

VOV.VN - Toyota Veloz Hybrid chính thức xuất hiện tại GIIAS 2026 với hệ truyền động Hybrid 1.5L, công suất kết hợp 111 mã lực và giá bán từ 303 triệu rupiah (tương đương khoảng 500 triệu đồng).

Khám phá Toyota Veloz Hybrid vừa ra mắt tại Indonesia, chờ ngày về Việt Nam

Khám phá Toyota Veloz Hybrid vừa ra mắt tại Indonesia, chờ ngày về Việt Nam

VOV.VN - Toyota Veloz Hybrid chính thức xuất hiện tại GIIAS 2026 với hệ truyền động Hybrid 1.5L, công suất kết hợp 111 mã lực và giá bán từ 303 triệu rupiah (tương đương khoảng 500 triệu đồng).

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn