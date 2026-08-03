Thị trường ô tô tháng 7: Bùng nổ loạt tân binh từ xe điện giá rẻ đến SUV hạng sang

Thị trường ô tô tháng 7/2026 được xem là một trong những tháng sôi động nhất của thị trường ô tô Việt Nam khi có nhiều mẫu xe mới được giới thiệu hoặc mở bán, trải dài từ xe điện giá rẻ, SUV đô thị, SUV cỡ lớn cho tới xe sang...

1. VF2 – Tâm điểm của tháng 7

VinFast VF 2 là mẫu ô tô điện mini mới ra mắt đầu tiên trong tháng 7/2026. Xe thuộc phân khúc ô tô siêu nhỏ dành cho đô thị, với giá bán 188 triệu đồng, cạnh tranh với các đối thủ như Bestune Xiaoma; Wuling Mini EV; Baojun Yep.

Điểm nhấn của mẫu xe này là: Có giá thấp nhất trong danh mục VinFast; Thiết kế hiện đại; Chi phí sử dụng cực thấp; Hệ sinh thái sạc VinFast; Bảo dưỡng đơn giản. Trong ba ngày mở bán, xe nhận gần 29.000 đơn đặt cọc.

Thị trường ô tô Việt trong tháng 7/2026 tiếp tục đón nhận thêm một mẫu xe điện cỡ nhỏ mới - VinFast VF 2.

VF 2 nhỏ hơn VF 3, nhưng vẫn giữ thiết kế hai cửa, bốn chỗ ngồi. Chiều dài cơ sở 3.090mm, chiều rộng 1.496mm và trục cơ sở 2.065mm. VF2 được hãng xe Việt trang bị động cơ điện dẫn động cầu sau, công suất tối đa 40 mã lực, tốc độ tối đa 80km/h cùng hai chế độ lái Eco và Normal.

Dung lượng bộ pin đạt 18,3kWh cho quãng đường di chuyển 210km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC). Công suất sạc nhanh tối đa từ 24kW, VF 2 mất khoảng 34 phút để sạc từ 10% lên 70% pin.

VF 2 nhỏ hơn VF 3, nhưng vẫn giữ thiết kế hai cửa, bốn chỗ ngồi.

Do là mẫu xe mini, khoang hành lý nhỏ, nên thường không phù hợp với việc sử dụng để đi đường trường, chủ yếu phục vụ đô thị.

2. Hyundai Tucson Hybrid và Palisade Hybrid

Ngày 18/7, Hyundai Thành Công đã trưng bày bộ đôi Tucson Hybrid và Palisade Hybrid, hứa hẹn mang lại khả năng cạnh tranh mạnh trong các phân khúc SUV hạng C và E. Xe đang được nhận đặt cọc giá không quá 999 triệu đồng với Tucson Hybrid và không quá 1,5-1,7 tỷ đồng với Palisade Hybrid.

Hãng xe cho biết, mẫu xe Tucson Hybrid vẫn giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế quen thuộc như phiên bản thuần xăng, nhưng sở hữu hệ thống truyền động Hybrid mới kết hợp giữa động cơ Smartstream G1.6 T-GDi và mô-tơ điện, giúp sản sinh tổng công suất lên tới 235 PS cùng mô-men xoắn cực đại 367 Nm.

Bộ đôi Hyundai Tucson Hybrid và Palisade Hybrid. (Ảnh: KT)

Trong khi đó, Hyundai Palisade Hybrid sở hữu hệ truyền động Smartstream G2.5 T-GDi kết hợp cùng mô-tơ điện mang lại công suất tối đa 334 PS và mô-men xoắn cực đại 460 Nm, đi kèm hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian HTRAC. Xe cung cấp các chế độ lái Eco, Sport và My Drive, đồng thời bổ sung thêm các chế độ địa hình chuyên biệt gồm Bùn, Cát và Tuyết. Dự kiến xe sẽ bắt đầu được giao đến tay khách hàng trong tháng 9.

3. Ford Territory Platinum

Ngày 22/7, Ford Việt Nam đã giới thiệu phiên bản Territory Platinum được định vị là bản cao cấp nhất của mẫu crossover này, xe dự kiến sẽ giao đến khách hàng vào cuối tháng 8/2026 với giá 916 triệu đồng.

Đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe này, xếp trên Trend ( có giá 739 triệu đồng), Titanium ( giá 819 triệu đồng) và Titanium X (875 triệu đồng).

Ford Territory Platinum nổi bật với đèn định vị toàn dải LED kéo dài theo chiều ngang.

Ngoại hình của Ford Territory Platinum nổi bật với đèn định vị toàn dải LED kéo dài theo chiều ngang, tích hợp đèn pha chống chói tự động, lưới tản nhiệt dưới, cản sau được sơn đen bóng và logo phiên bản đặt trên cửa hậu và nắp ca-pô, cùng với mâm xe 19 inch.

Khoang cabin của xe sở hữu ghế da thông hơi cùng đường may họa tiết kim cương, ốp bậc cửa tích hợp đèn LED, hệ thống lọc không khí thông minh tích hợp bộ lọc PM2.5 và máy ion hóa liên tục làm sạch không khí trong khoang xe.

Ford Territory Platinum cũng nổi bật với màn hình kép 12.3 inch hiển thị thông tin lái và hệ thống giải trí, với Apple CarPlay, Android Auto không dây. Phiên bản này được trang bị hệ thống 10 loa vòm với công suất 320W, tích hợp nhiều tiện nghi phát nhạc và âm thanh.

4. Toyota Land Cruiser FJ

Ngày 28/7, Toyota Việt Nam (TMV) đã chính thức giới thiệu mẫu Land Cruiser FJ hoàn toàn mới được phát triển nhằm mở rộng dải sản phẩm Land Cruiser đến thế hệ khách hàng mới. Mẫu xe khá phù hợp với phong cách của những khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV nhỏ gọn nhưng vẫn sở hữu khả năng chinh phục địa hình đặc trưng. Xe có giá bán 1,198 tỷ đồng.

Toyota Land Cruiser FJ mang phong cách địa hình lấy cảm hứng từ các dòng FJ của hãng xe Nhật. Về thiết kế ngoại thất, Land Cruiser FJ được phát triển dựa trên ý tưởng thiết kế “Fun Robust Dice Motif” – kết hợp giữa sự mạnh mẽ, bền bỉ với hình khối vuông vức, tạo nên diện mạo khác biệt và dễ nhận diện.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn thiết kế hiện đại, dòng chữ "Toyota" đặc trưng và cản trước khỏe khoắn. Những chi tiết này vừa gợi nhớ đến biểu tượng các thế hệ Land Cruiser, vừa tạo nên diện mạo trẻ trung và hiện đại cho Land Cruiser FJ.

Thân xe được nhấn mạnh bằng các vòm bánh lớn, ốp bảo vệ màu đen và bộ mâm hợp kim 18 inch, góp phần tạo nên hình ảnh mạnh mẽ, sẵn sàng chinh phục nhiều điều kiện địa hình. Thiết kế phía sau tiếp tục duy trì tinh thần vuông vức và thực dụng, đồng thời tối ưu khả năng quan sát và sử dụng trong các hành trình hằng ngày.

So với Land Cruiser Prado, chiều dài cơ sở của Land Cruiser FJ được rút ngắn 270 mm, với thiết kế vô-lăng 3 chấu và màn hình giải trí có thiết kế đặt nổi. Màn hình trung tâm 12,3 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Xe trang bị động cơ thuần xăng 2TR-FE 2.7L, công suất 164 mã lực và mô-men xoắn 245Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp, hệ dẫn động 2 cầu bán thời gian và gài cầu điện tử.

Bán kính quay vòng tối thiểu 5,5 m giúp xe linh hoạt hơn khi di chuyển trong đô thị, trên đường hẹp hoặc trong những điều kiện địa hình cần chuyển hướng liên tục.

5. Mini Aceman - mẫu xe cỡ nhỏ thuần điện

Mini Aceman là mẫu SUV/crossover thuần điện cỡ nhỏ được định vị nằm giữa dòng MINI Cooper và MINI Countryman. Xe được ra mắt tại thị trường Việt Nam vào ngày 25/07 với phiên bản trang bị mô-tơ điện công suất 218 mã lực, pin 49,2 kWh, tầm hoạt động hơn 400 km mỗi lần sạc và có mức giá niêm yết khoảng 2,419 tỷ đồng.

Đây là mẫu xe thuần điện thứ 3 trong dải sản phẩm Mini tại thị trường Việt Nam, sau 3-Cửa thuần điện (2,199 tỷ đồng) và Countryman thuần điện (2,599 tỷ đồng).

Aceman không có đối thủ trực tiếp tại Việt Nam, nhưng tương đương về giá so với đối thủ SUV thuần điện khác như BMW iX3, hiện có giá ưu đãi 2,3-2,4 tỷ đồng.

Mini Aceman là mẫu xe mini đầu tiên được phát triển dựa trên nền tảng dành cho xe thuần điện. Xe có ngôn ngữ thiết kế đặc trưng với lưới tản nhiệt bát giác mới, cụm đèn pha LED hiện đại và thân xe khỏe khoắn.

Động cơ điện của xe được trang bị cho công suất 215 mã lực và mô-men xoắn 330Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 7,1 giây. Tốc độ tối đa 170km/h. Pin dung lượng 49,2kWh, mang đến tầm vận hành 406km (chuẩn WLTP). Màn hình trung tâm thiết kế OLED dạng tròn, thanh điều khiển Toggle Bar, chế độ lái MINI Experience Modes và khóa số thông minh MINI Digital Key.

Xe có cấu hình 5 chỗ ngồi, hàng ghế sau gập theo tỷ lệ 60:40, giúp dung tích khoang hành lý tăng từ 300 lít lên 1.005 lít khi cần chở nhiều đồ. Nhờ đó, MINI Aceman có thể đáp ứng cả nhu cầu đi lại hằng ngày lẫn những chuyến đi ngắn cuối tuần.

6. Jaecoo J5

Ngày 10/7, Omoda & Jaecoo đã giới thiệu mẫu SUV hạng B Jaecoo J5. Đây mẫu xe CUV cỡ B đầu tiên tại Việt Nam đủ ba tùy chọn động cơ: thuần xăng, Hybrid và thuần điện. Xe được thiết kế với phong cách vuông vức, giống với một số mẫu xe sang, cung cấp ba tùy chọn động cơ

Mẫu xe có bốn phiên bản, bao gồm J5 Premium (thuần xăng); J5 SHS-H Premium, J5 SHS-H Flagship (Hybrid); và J5 BEV Flagship (thuần điện), giá dự khởi điểm kiến khoảng từ 569 triệu đồng, 629 triệu đồng, 699 triệu đồng và 699 triệu đồng. Giá bán chính thức của mẫu xe này sẽ được công bố vào tháng 8.

Jaecoo J5 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.380 x 1.860 x 1.650 (mm) cùng chiều dài cơ sở 2.620 mm, giúp không gian nội thất rộng rãi hơn so với mặt bằng chung của phân khúc SUV cỡ B.

Jaecoo J5 không chỉ thu hút khách hàng bởi thiết kế hiện đại, trẻ trung hay nội thất rộng rãi và ngập tràn công nghệ. Từ bản tiêu chuẩn, xe đã được trang bị đèn LED, kính cửa trước hai lớp cách âm, gương gập điện tích hợp sấy, hệ thống kiểm soát hành trình cùng Apple CarPlay/Android Auto không dây…Ở các phiên bản cao hơn, được trang bị thêm điều hòa tự động hai vùng, sạc điện thoại không dây, camera toàn cảnh 540 HD, gói hỗ trợ lái ADAS và 6 túi khí.