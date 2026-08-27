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Lamborghini Temerario Tricolore trở lại mạnh gấp đôi Gallardo Tricolore sau 15 năm

Thứ Năm, 06:00, 27/08/2026
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VOV.VN - Sau 15 năm vắng bóng, Lamborghini Temerario Tricolore đã âm thầm được ra mắt, không chỉ mang diện mạo đậm chất Italy, siêu xe plug-in hybrid còn sở hữu công suất 907 mã lực, gần gấp đôi Gallardo LP 550-2 Tricolore ra mắt năm 2011.

Lamborghini Temerario Tricolore tái xuất sau 15 năm

Lamborghini đã âm thầm giới thiệu Temerario Tricolore trong khuôn khổ Monterey Car Week, đánh dấu sự trở lại của tên gọi Tricolore sau 15 năm. Mẫu xe mới là sản phẩm đầu tiên mang tên Tricolore kể từ Gallardo LP 550-2 Tricolore xuất hiện vào năm 2011. Temerario Tricolore được tạo ra bởi Lamborghini Centro Stile phối hợp cùng bộ phận cá nhân hóa Ad Personam và chỉ tồn tại dưới dạng một chiếc độc bản. 

Điểm nhấn dễ nhận thấy nhất nằm ở ngoại thất với cách phối ba màu lấy cảm hứng từ quốc kỳ Italy. Phần thân dưới sử dụng màu Blu Marinus Shiny, trong khi khu vực phía trên được hoàn thiện bằng Bianco Monocerus. Mui xe, gương chiếu hậu và bộ mâm sử dụng màu Nero Noctis bóng, kết hợp cùm phanh Rosso nổi bật.

Lamborghini Temerario Tricolore 
Lamborghini Temerario Tricolore 
Lamborghini đã âm thầm giới thiệu Temerario Tricolore trong khuôn khổ Monterey Car Week, đánh dấu sự trở lại của tên gọi Tricolore sau 15 năm.
Lamborghini đã âm thầm giới thiệu Temerario Tricolore trong khuôn khổ Monterey Car Week, đánh dấu sự trở lại của tên gọi Tricolore sau 15 năm.

Nổi bật nhất là dải màu xanh, trắng và đỏ chạy dọc nắp ca-pô, mô phỏng quốc kỳ Italy và cũng là chi tiết đặc trưng tạo nên tên gọi Tricolore. Thiết kế này lấy cảm hứng từ Gallardo LP 550-2 Tricolore nguyên bản, dù cách bố trí trên mẫu Temerario mới đã được thay đổi. 

Bên trong khoang lái, Lamborghini sử dụng nội thất bọc da Nero Ade kết hợp đường chỉ tương phản Rosso Alala. Hình ảnh mô phỏng thân xe cùng logo Tricolore cũng xuất hiện trên các tấm ốp cửa, tạo dấu ấn riêng cho phiên bản đặc biệt.

Động cơ hybrid 907 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 2,7 giây

Không chỉ đặc biệt về thiết kế, Temerario Tricolore còn sở hữu hệ truyền động plug-in hybrid tương tự Temerario tiêu chuẩn. Hệ thống bao gồm động cơ V8 4.0L tăng áp kép, ba mô-tơ điện, hộp số ly hợp kép 8 cấp và cụm pin 3,8 kWh. Tổng công suất đạt 907 mã lực (920 PS) cùng mô-men xoắn cực đại 730 Nm. 

lamborghini temerario tricolore tro lai manh gap doi gallardo tricolore sau 15 nam hinh anh 1

Nhờ sức mạnh này, Temerario Tricolore có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,7 giây và đạt tốc độ tối đa 343 km/h. Đây là những con số đưa mẫu siêu xe hybrid mới vào nhóm những sản phẩm hiệu năng cao nhất của Lamborghini.

Để thấy rõ bước tiến về hiệu suất, Gallardo LP 550-2 Tricolore trước đây sử dụng động cơ V10 5.2L hút khí tự nhiên, sản sinh 542 mã lực và 540 Nm. Như vậy, Temerario Tricolore mới mạnh hơn khoảng 365 mã lực, tương đương công suất cao hơn gần 67% so với đàn anh. 

lamborghini temerario tricolore tro lai manh gap doi gallardo tricolore sau 15 nam hinh anh 2
Lamborghini đã âm thầm giới thiệu Temerario Tricolore trong khuôn khổ Monterey Car Week, đánh dấu sự trở lại của tên gọi Tricolore sau 15 năm.

Sự trở lại của cái tên Tricolore cũng cho thấy cách Lamborghini kết hợp truyền thống với công nghệ điện hóa. Thay vì động cơ V10 hút khí tự nhiên từng tạo nên đặc trưng cho Gallardo, Temerario sử dụng V8 tăng áp kép kết hợp ba mô-tơ điện nhưng vẫn duy trì khả năng vận hành ở cấp độ siêu xe.

Với thiết kế độc bản, màu sắc lấy cảm hứng từ quốc kỳ Italy và hệ truyền động hybrid 907 mã lực, Lamborghini Temerario Tricolore trở thành một trong những phiên bản đặc biệt đáng chú ý nhất của thương hiệu tại Monterey Car Week năm nay. 

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Ra mắt Lamborghini Revuelto SV: Siêu xe V12 Hybrid 1.050 mã lực

VOV.VN - Lamborghini Revuelto SV vừa chính thức ra mắt tại Monterey Car Week 2026 với động cơ V12 Hybrid 1.050 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 2,4 giây và tốc độ tối đa vượt 345 km/h. Đây cũng là mẫu Lamborghini sản xuất nhanh và mạnh nhất từng được chế tạo tại Sant’Ag Bolognese.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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