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Lexus ES thế hệ mới ra mắt tại Việt Nam, giá từ 2,34 tỷ đồng

Thứ Tư, 19:51, 07/10/2026
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VOV.VN - Mẫu xe Lexus ES thế hệ mới được bán ra với tất cả các phiên bản đều sở hữu hệ thống truyền động điện hóa tại Việt Nam, tích hợp nhiều trang bị và công nghệ hiện đại và giá bán chỉ từ 2,34 tỷ đồng.

Lexus Việt Nam vừa giới thiệu mẫu sedan ES thế hệ mới, mẫu xe đầu tiên của thương hiệu xe sang Nhật Bản sở hữu dải sản phẩm hoàn toàn điện hóa. Xe sẽ chính thức có mặt tại hệ thống đại lý Lexus Thăng Long (Hà Nội) và Lexus Trung Tâm Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh) bắt đầu từ ngày 7/10/2026. 

Theo đó, Lexus ES thế hệ mới phân phối 3 phiên bản bao gồm 2 bản Hybrid là ES 350h Premium có giá 2,34 tỷ đồng, ES 350h Luxury có giá 2,6 tỷ đồng và 1 bản thuần điện ES 500e có giá 2,94 tỷ đồng. 

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Lexus ES thế hệ mới thay đổi thiết kế cả nội và ngoại thất

Đối với các phiên bản Hybrid, Lexus ES sử dụng hệ truyền động nối tiếp song song với động cơ 2.5L thế hệ thứ sáu hiệu suất nhiệt cao với hộp số hybrid hoàn toàn mới, tối ưu hóa công suất và mang lại không gian tĩnh lặng, thư thái.

Phiên bản thuần điện Lexus ES 500e sở hữu hệ thống BEV hoàn toàn mới, cân bằng giữa tầm hoạt động, khả năng vận hành và hiệu suất sạc. Xe được trang bị hai mô-tơ điện cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian DIRECT4, cho phép phân bổ mô-men xoắn linh hoạt từ 100:0 đến 0:100.

Đặc biệt, Lexus lần đầu tiên giới thiệu chế độ lái giả lập số sàn trên ES 500e, cho phép người lái trải nghiệm cảm giác điều khiển qua lẫy chuyển số. Mẫu xe này dùng pin Lithium-Ion thế hệ mới với hệ thống làm mát pin hiệu suất cao cùng cấu trúc bảo vệ đa lớp, và chuẩn sạc CCS2 phổ biến tại Việt Nam.

lexus es the he moi ra mat tai viet nam, gia tu 2,34 ty dong hinh anh 2

Về an toàn, Lexus ES thế hệ mới được trang bị các công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến, nổi bật với gương chiếu hậu kỹ thuật số thế hệ mới lấy hình ảnh trực tiếp từ camera phía sau, cùng với camera toàn cảnh có chế độ quan sát khi vào cua và quan sát khoảng cách hai bên. Đặc biệt, mẫu xe sang này cũng là đại diện đầu tiên sở hữu hệ thống Lexus Safety System+ 4.0 (LSS+ 4) với hai tính năng mới được bổ sung gồm: Hỗ trợ Nhận diện Biển báo Giao thông (RSA) và Cảnh báo Phương tiện Phía trước Khởi hành (TMN).

Lexus ES thế hệ mới sở hữu thiết kế tương lai lấy cảm hứng từ mẫu xe ý tưởng LF-ZC, áp dụng ngôn ngữ thiết kế tinh giản và thanh lịch với thân xe hình con suốt và cụm đèn trước chữ L phân tầng. Kích thước xe được mở rộng với chiều dài tổng thể đạt 5.145 mm (tăng 170 mm) và chiều dài cơ sở đạt 2.950 mm (tăng 80 mm) so với thế hệ tiền nhiệm.

lexus es the he moi ra mat tai viet nam, gia tu 2,34 ty dong hinh anh 3

Bên trong, khoang lái xe được thiết kế theo triết lý Tazuna, trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3-inch, màn hình HUD và gương chiếu hậu kỹ thuật số thế hệ mới, đồng thời được ứng dụng nút điều khiển ẩn thông minh lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới, cùng với hệ thống 17 loa Mark Levinson.

Theo công bố, Lexus ES thế hệ mới được áp dụng mức bảo hành lên tới 10 năm cho xe và pin. Riêng khách hàng mua bản thuần điện ES 500e sẽ được lắp đặt miễn phí trụ sạc AC 22 kW tại nhà và sử dụng dịch vụ sạc miễn phí 24/7 tại các đại lý chính hãng.

Những hình ảnh về Lexus ES thế hệ mới tại Việt Nam:

lexus-es-2026.jpg

Thông số kỹ thuật Lexus ES50e sắp ra mắt tại Việt Nam

VOV.VN - Lexus ES thế hệ mới chuẩn bị ra mắt thị trường Việt Nam, trong đó phiên bản thuần điện ES 500e đã rò rỉ các thông số kỹ thuật đầu tiên tại Việt Nam trong dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Đây là bước đi chiến lược của hãng khi chuyển dịch dòng sedan biểu tượng này sang cấu hình thuần điện hóa.

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
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